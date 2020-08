FOTO: Proteste la terasele și restaurantele din Sibiu – „O industrie izolată fără a fi testată”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Mai multe terase din Sibiu și-au întrerupt activitatea, miercuri, timp de o oră, în semn de protest față de măsurile luate de autorități. Patronii și angajații vor să tragă astfel un semnal de alarmă în ceea ce privește viitorul celor 400.000 de oameni din toată țara care lucrează în această industrie.

Protestul celor din industria HoReCa a început la ora 17.00. Servirea a fost oprită, iar angajații s-au poziționat în fața teraselor. Protestul este unul pașnic, în fața locațiilor fiind amplasate și pancarte cu diferite lozinci, precum „Meniul zilei: ȘOMAJ”, „O industrie izolată fără a fi testată” sau „Suntem 10% din forța de muncă privată a României. Contează?”.

S-au alăturat inițiativei atât cei care lucrează la terase, cât și cei care lucrează la restaurante. Printre ele se numără Cotton Restaurant Terasă, Benjamin Steakhouse, Restaurant Union, The Rabbit Hole, Jacob Grillhouse, La Turn și Super Mamma.

„Ignoranța autorităților este pe cale să ruineze una dintre cele mai importante industrii ale României! Astăzi, între orele 17.00 – 18.00, am întrerupt vânzarea și ne-am poziționat în fața terasei cu pancarte. Ne exprimăm pașnic și conform normelor de prevenire a răspândirii COVID-19, nemulțumirea față de măsurile adoptate”, se arată pe pagina de Facebook The Rabbit Hole.

„Azi intre orele 17 si 18, restaurantul nostru nu va servi produse, echipa Union alaturandu-se protestului organizat de asociatia HORA impotriva mentinerii restrictiilor din domeniul HORECA. Timp de 5 luni am implementat toate masurile de siguranta, am stat cu restaurantele inchise, am pastrat toate locurile de munca desi nu am avut dreptul sa functionam la capacitate maxima, insa pentru a putea functiona si in viitor, pentru a va putea bucura in continuare de preparatele noastre, dar mai ales pentru a putea pastra in continuare locurile de munca, trebuie sa avem dreptul sa functionam, sa deschidem restaurantele”, se arată pe pagina de Facebook Restaurant Union.

Inițiatorul protestului este Organizația Patronală HORA, autoritatea reprezentativă a industriei ospitalității românești, ce are misiunea de a susține și de a promova interesele și valorile comune ale membrilor săi, pe plan național și internațional. În toată țara au avut loc astfel de proteste.