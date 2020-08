UPDATE Trei mașini implicate într-un accident la ieșire din Mediaș – Femeie dusă la spital

⇓ Ascultă știrea ⇓

Un accident rutier a avut loc, miercuri după masă, la ieșire din Mediaș spre Brateiu. O femeie a fost dusă la spital.

Știrea inițială

Potrivit polițiștilor sibieni, accidentul s-a produs din cauza nepăstrării distanței regulamentare în mers.

„Pe fondul nepăstrării distantei regulamentare in mers, un șofer de 82 de ani din Blaj, a intrat in coliziune cu o mașina condusă in fata sa, de un medieșean de 64 de ani care la rândul sau intră intr-o mașina condusă de o femeie de 31 de ani. Din accident rezulta rănirea unei pasagere, in vârsta de 79 de ani, din Blaj, din auto condus de barbatul de 82 de ani. Polițiștii rutieri sunt la fata locului și continua cercetările”, transmite Luciana Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

UPDATE

Din primele informații, sunt implicate în evenimentul rutier trei autoturisme. La fața locului se află echipaje ale Ambulanței.

„SAJ Sibiu a trimis de urgență două ambulanțe de tip B la un accident rutier produs la iesire din Mediaș spre Brateiu. Sunt implicate 3 autoturisme și din primele informații două persoane primesc îngrijiri medicale”, informează Genu Scridon, purtătorul de cuvânt al SAJ Sibiu.

În urma impactului, o femeie în vârstă de 79 ani a fost rănită. Aceasta este transportată la CPU Mediaș. De asemenea, o altă victimă, în vârstă de 65 ani, a refuzat transportul la spital.

