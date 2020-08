Fără secții de votare în Cartierul Arhitecților și la alegerile locale – Primarul Huja se disculpă: „Nu am unde să fac!”

Arhitecților este un cartier care crește, crește pe zi ce trece. Tot mai mulți aleg să se mute în locuințele construite acolo, ceea ce înseamnă că au nevoie și de facilități. Printre acestea se numără și secții de vot, măcar din 4 în 4 ani. Nici de aceste alegeri, cele din septembrie, domiciliații din Arhitecților nu vor avea o secție de vot în cartier. Sunt cuprinși pe liste electorale, dar trebuie să bată câțiva kilometri pentru a ajunge la secție.

Demersuri fără finalitate

Cei care s-au luptat ca în Cartierul Arhitecților să fie deschise două secții de vot sunt cei de la Alianța USR Plus Cisnădie. Au strâns semnături de la locuitori, au trimis cereri către Prefectură, Autoritatea Electorală Permanentă(AEP), Primăria Cisnădie. Pentru alegerile prezidențiale nu au reușit ce și-au propus, dar, spun ei, AEP le-a transmis că pentru alegerile locale ”Primăria va trebui să ia măsuri, din timp, dacă se va dori ca cele două secții sa funcționeze”.

Așa că au reluat procedurile și au sesizat aceleași foruri. Mai mult, spun ei, au atașat dosarului ”cereri și semnături ale locuitorilor din Cartierul Arhitecților, cât și disponibilitatea manifestată de 3 cetățeni de a pune la dispoziție, prin închiriere spații pentru organizarea secțiilor de votare”.

Secții la câțiva kilometri

Dar, se pare că lucrurile sunt deja hotărâte. Locuitorii din Cartierul Arhitecților nu vor avea secții de votare în proximitate, ci vor fi nevoiți să meargă până în Cisnădie. ”Nu am unde să fac în cartier. Unde să fac? Când o fi școală și grădiniță, va fi acolo. Până atunci am aranjat în Cisnădie, la școala 1. Cei care votau aici i-am reîmpărțit, iar la școala 1 vom amenaja trei secții de votare pentru cei din Arhitecților. Cum să nu fie secții pentru ei? Sunt aici”, spune revoltat primarul Cisnădiei Gheorghe Huja, vizibil deranjat de insistența celor de la USR Plus.

Robert Kraftt (FDGR) – „Este inadmisibil acest lucru”

Întrebat despre necesitatea unei secții de votare în Cartierul Arhitecților, candidatul Forumului German al Germanilor din România pentru primăria Cisnădie, Robert Krafft, a răspuns: ”Este inadmisibil ca în anul 2020, după experiența neplăcută a dificultăților la vot din străinătate din anii precedenți precum și a situației actuale generată de nevoia de distanțare, un număr de mai mult de 6000 votanți să fie nevoiți să se deplaseze până în Cisnădie pentru a-și exercita dreptul fundamental la vot. Consider că inacțiunea în acest caz poate fi foarte ușor categorisită ca în Art 385, cod penal – Împiedicarea exercitării drepturilor electorale”.

Trei propuneri pentru secții, refuzate de Huja

Situația secțiilor de vot din cartierul Arhitecților, care de fapt sunt în Cisnădie, este pe muchia legii. Și asta pentru că prevede că o secție de vot nu poate fi la o distanță mai mare de 3 kilometri față de străzile arondate, iar în cazul de față distanța ajunge în jur de 7 kilometri.

Mai mult, trei dintre locuitorii din Arhitecților au pus la dispoziție trei spații în care să se organizeze secțiile de votare. Legea dă voie organizarea unei secții de vot într-un spațiu privat dacă acel spațiu îndeplinește anumite condiții. Dar, cei însărcinați cu stabilirea locațiilor pentru secțiile de vot, în speță primarul localității, nu a analizat această propunere.

Deci, pe 27 septembrie, cei 5500 de alegători din Arhitecților – conform celor de la USR Plus Cisnădie, dar 2000- conform primarului Huja vor fi nevoiți să meargă până în Cisnădie dacă își doresc să participe la alegerea administrației locale. Dacă nu, prezența la vot din Cisnădie va fi una scăzută.