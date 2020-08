Școala în două până la patru ture la Sibiu – Variante pentru noul an școlar în pandemie

⇓ Ascultă știrea ⇓

A rămas mai puțin de o lună până la începerea noului an școlar, iar până în acest moment, incă nu există o certitudine cu privire la modul de desfășurare al activităților.

Autoritățile sunt în căutarea unei soluții optime pentru fiecare unitate de învățământ, din fiecare județ în parte. A fost elaborat un proiect de lege, care urmează a fi aprobat. Conform documentului, se iau în calcul trei scenarii – roșu, galben și verde – în funcție de situația epidemiologică. Criteriul de care se ține cont în stabilirea acestor scenarii este numărul de cazuri noi din ultimele 14 zile la mia de locuitori.

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean din Sibiu, spun că așteaptă publicarea Ordinului de Ministru, pentru a ști exact cum trebuie să acționeze, însă situația este oricum, foarte dificilă.

“Pentru şcolile din Sibiu s-a propus implementarea scenariului verde. În majoritatea școlilor clasele oricum sunt aglomerate, cu mulți copii, separarea elevilor ar fi dificilă dar dacă se va decide să separăm elevii cu plexiglas și să nu mai fie nevoie de distanțare, atunci nu ar fi probleme. Toate școlile sunt deja în pregătire. În cazul în care va fi nevoie de separaea elevilor în mai multe schimburi, va fi nevoie și se suplinirea cadrelor didactice, pentru a putea acoperi normele. De asemenea, luăm în calcul și repartizarea elevilor în alte spații, pentru că unele instituții de învățământ chiar nu dispun de spații suficiente. Sperăm totuși ca atât părinții, cât și dascălii să fie conștienți și conștiincioși pentru a putea face față, indiferent de scenariul adoptat.”, spune Inspectorul Școlar General, Alex Dumbrava

La Colegiul National „Octavian Goga” nu există suficient spațiu pentru separarea elevilor

Directorul colegiului spune că pentru a putea implementa scenariul verde, este necesară suplimentarea spațiilor și suplinirea normelor didactice.

“Ne pregătim pentru scenariul cu separarea elevilor în schimburi. Jumătate la şcoală şi jumătate acasă. Pentru că avem un număr foarte mare de elevi, este aproape imposibil sa îi aducem pe toţi fizic la şcoală. Chiar şi în situaţia în care separăm elevii în două schimburi, tot mai rămân 25 de grupe fără spațiu. Evident, vorbim și despre aproape dublarea normelor pentru cadrele didactice, avem nevoie de 20 de norme la învățători, 30 la gimnaziu și 41 la liceu. Pregătim școala pentru cea mai corectă variantă în condițiile actuale. Am început deja lucrările de schimbare de cablu, montare camere audio-video în fiecare sală de clasă, încercăm să facem tot ce ține de noi. O veste îmbucurătoare este faptul că triajul epidemiologic nu va mai fi făcut la școală, rămâne în responsabilitatea părinților. Este o decizie foarte bună, pentru că s-ar decala foarte mult orele, e nevoie de minim 40 de secunde pentru fiecare elev. “, spune directorul Colegiului Național „Octavian Goga”, Laura Dumitru

Aceasta a mai declarat faptul că, indiferent de scenariul care se va adopta, riscul este foarte mare, mai ales în școlile mari, cum este și Colegiul National „Octavian Goga”, unde sunt peste două mii de elevi.

“Am mari emoții, și în două schimburi ar fi foarte mulți elevi. Ne gândim și la posibilitatea de a monitoriza foarte riguros elevii în timpul pauzei, ca să putem să aerisim și să dezinfectăm sălile după fiecare oră. Încercăm să găsim cea mai bună soluție .“, spune Laura Dumitru.

Școala nr.13 din Sibiu dispune de suficient spațiu pentru separarea elevilor în două schimburi

La școala nr.13 din Sibiu, la ora actuală sunt peste 630 de elevi. În această instituție de învățământ, spațiile permit separarea elevilor în două schimburi, însă directorul școlii, prof.Remus Mitru spune că dacă se va aproba implementarea acestui scenariu, va fi mai greu de luat o decizie cu privire la modul de clasificare și repartizare a elevilor.

“Încă din perioada de pregătire pentru examene, am asigurat elevilor dezinfectant, săpun și am amenajat spațiile corespunzător. Dacă derulăm în două schimburi, va fi puțin dificil și cu repartizarea elevilor, pentru ca sunt clase și cu 30-31 de elevi. Momentan, așteptăm Ordinul Ministrului, pentru a ști concret ce avem de făcut. După ce primim aceste decizii, o sa discutăm în cadrul Consiliului de Administrație și împreună cu părinții, vom lua cea mai bună decizie pentru siguranța tuturor.”, a declarat directorul Școlii nr.13 din Sibiu, Remus Mitru.

Școala nr.18 din Sibiu se pregătește pentru începerea anului școlar în patru schimburi

Directorul Școlii nr.18 din Sibiu a declarat faptul că deciziile de acest gen le va lua împreună cu reprezentanții Consiliului de Administrație și cu părinții. Momentan, majoritatea își doresc implementarea variantei cu învățământul fizic, iar elevii să fie împărțiți în patru schimburi, cu respectarea tuturor regulilor impuse. Spațiile școlii permit acest lucru.

„Am pregătit împreună cu firma Sobis o platformă digitală pe care vrem să o implemetăm. O platformă modernă, care include catalog electronic, unde părinţii pot avea acces la notele elevilor, la prezenţe. Noi ne dorim să desfăşurăm activitatea cu elevii faţă în faţă. M-am consultat şi cu părinţii ca să putem pregăti variantele cele mai bune şi sigure pentru toată lumea. Majoritatea vor să vină copii fizic la școală, dar cu păstrarea distanței care se impune, adică 4 metri de jur împrejur. Noi avem clase de 30 de copii, îi putem ușor împărți în două. Dacă ar fi să decidem noi, am fi pentru varianta ca, clasele primare și clasele de a 8-a să funcționeze de dimineață, iar restul de după amiaza. Orele să fie de 30 de minute, cu pauze de 5 minute, iar între schimburi, jumătate de oră să facem curățenie, așa avem în plan, să vedem daca ni se va permite. Școala este pregatită, am zugrăvit pereții, încăperile arată foarte bine, am putea să asigurăm igiena și dezinfecția fără nici o problemă. După amiaza am începe tot așa, cu 15 copii în clase. Cele patru schimburi s-ar termina aproximativ la ora 19:30-20:00. O altă variantă ar fi cea hibrid, adică două săptămâni față în față, iar apoi online. Noi preferăm varianta cu elevii zilnic față în față. Online-ul nu este eficient, ar fi mult mai eficiente orele de 30 minute cu 15 copii, decât 50 de minute cu 30 copii.”, spune directorul Școlii nr.18 din Sibiu, Cornel Țichindelean

Pentru a putea implementa scenariile propuse, este necesar un buget suplimentar, iar unele școli nu dispun de suficiente spații pentru a putea desfășura orele în condițiile propuse.

“Spațiile sunt deficitare. Pentru a putea implementa acest scenariu este nevoie de suplinirea bugetului, de achiziționarea device—urilor modern pentru a putea desfășura orele și de suplinirea personalului auxiliar care să deznfecteze spațiile și suprafețele. Timpul trece și preocuparea adminstraților locale se concentrează pe campania electorală, trebuie să se ia o decizie cât mai repede și să se pregătească spațiile.”, a declarat președintele Sindicatului Învăţământului Preuniversitar Sibiu, Teodor Fârţonea.