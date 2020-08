Adrian BIBU propune o nouă Sală Polivalentă și un Bazin Olimpic: “Sportul nu este un moft, este o condiție pentru o viață sănătoasă”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Candidatul PNL la funcția de primar al municipiului Sibiu, Adrian Bibu, susține că o administrație modernă, una care ține la sănătatea locuitorilor și care-și imaginează dezvoltarea comunității peste ani trebuie să considere investițiile în sport o necesitate și nu un moft.

“Este suficient să privim în jur ca să înțelegem că sibienii sunt preocupați de mișcare, că își doresc să o practice și că, cei mici de astăzi, care practică sportul vor avea nevoie pentru a-și păstra bunul obicei și când vor crește, de facilități corespunzătoare. Nu putem încuraja mișcarea, sportul de masă sau pe cel de performanță așteptând ca cei din domeniu sau iubitorii de sport să se descurce. Sportul nu este un moft, este o condiție pentru o viață sănătoasă!” – spune Adrian Bibu.

Liberalul crede că autoritățile trebuie să-și contureze o strategie de dezvoltare pe termen lung în domeniul sportului.

“Susținerea Agendei Sportive este un pas onorabil și trebuie făcută în continuare. Pe lângă acest lucru însă, trebuie completată politica deschiderii curților școlilor. Nu este suficient să nu fie îngrădit accesul tinerilor, ci trebuie să existe și motivul pentru care aceștia să vină în curțile școlilor. Așadar, echiparea curților și modernizarea terenurilor pentru practicarea sporturilor este primul pas. În paralel, amenajarea de parcuri sportive care să includă terenuri multifuncționale, piste de alergare, echipamente de fitness și forță șii altele asemenea, trebuie să reprezinte o preocupare serioasă. Avem chiar în Ardeal suficiente modele de urmat dacă imaginația nu ne ajută”- mai spune Bibu.

În platforma sa program candidatul PNL a propus locații pentru acest tip de amenajari, dar afirmă că lor li se pot adaugă și altele, unele cu privire la care Primaria poate iniția proceduri legale referitoare la terenuri sau își poate adapta intențiile. Exemplele sale sunt Valea Aurie, Parc Sportiv Vest (bariera verde dintre zona industrială și cartierul noului spital), Obor sau Strand.

În plus, Adrian Bibu consideră că o relație normală cu autoritățile din imediata vecinătate a Sibiului poate contribui la dezvoltarea unui concept comun în această direcție (parcuri sportive în parteneriat cu Șelimbăr sau Cisnădie).

“Obligația Municipalității este și de a se asigura că poate găzdui competiții sportive pentru profesioniști, iar din acest punct de vedere este evident că Sala Transilvania, singura sală de dimensiuni mari, nu este suficientă. Inițierea demersurilor pentru realizarea unei noi Săli polivalente de minim 10.000 de locuri este esențială. Viziunea mea în acest domeniu include pe lângă toate cele menționate, un complex competițional în Sibiu (care să cuprindă sala polivalenta, bazinul olimpic și terenuri exterioare de antrenament) și un complex de pregătire (cantonamente) în Păltiniș, format din spații de cazare, terenuri de antrenament, săli de pregatire fizica etc. În acest fel, municipiul Sibiu, avantajat din punct de vedere geografic prin așezarea în mijlocul tării, ar putea găzdui turnee și competiții pe tot parcursul anului și și-ar completa astfel oferta orașului” – explică Adrian Bibu.

Complexul Competițional de la Sibiu se poate realiza în zona Poplaca, consideră candidatul PNL, cu opțiuni suplimentare Calea Șurii Mici sau Zăvoi.

“Mă bucur că intențiile mele produc efecte. Mi s-a atras atenția, spre exemplu, că terenul de pe Calea Poplăcii nu este al Sibiului, lucru pe care, evident, îl știu și eu. Știu însă și că la nivel de principiu se ajunsese la un acord și că acesta prevedea un schimb de terenuri între Ministerul Apărării și Primărie, astfel încât Armata să-și completeze o suprafață din Dealul Dăii cu un teren de acolo al Sibiului, iar orașul să primească o parte din poligon. Cred că aceasta poate fi o soluție. Sau oricare alta. Trebuie să depășim limitările de acest gen când gândim pentru Sibiu!” – declară Adrian Bibu care susține că își păstrează ideea ca pe termen lung Sibiul să ia în calcul construcția unei arene. “Am transmis în urmă cu ceva vreme o opinie referitoare la Stadionul Municipal actual, la investițiile de acolo. Nu am să reiau, dar vreau să fiu clar: cred că PE TERMEN LUNG, Primăria Sibiu trebuie să ia în considerare realizarea unei arene de mari dimensiuni. Nu doar pentru sport, ci pentru toate evenimentele sale. Una în afara orașului” – spune Bibu.

Creșterea calității vieții în Sibiu, cu opțiuni multiple de petrecere a timpului liber, nu se poate face fără investiții în sport, afirmă candidatul PNL la funcția de primar al Sibiului.

“Evenimentele culturale, spectacolele, toate inițiativele de acest gen trebuie să fie dublate de alte tipuri de oportunități de petrecere a timpului liber, iar sportul, indiferent de ce nivel, este o soluție cu efecte benefice reale” – spune în încheiere Adrian Bibu, candidatul PNL la funcția de primar al Sibiului.