Ioana Petrescu: PRO România cere Inspectoratelor Școlare Județene să aprobe cât mai repede creșterea numărului de posturi didactice

⇓ Ascultă știrea ⇓

’’De asemenea, primăriile trebuie să majoreze bugetele alocate pentru instituțiile de învățământ preuniversitar, astfel încât să acopere cheltuielile necesare pentru respectarea normelor sanitare’’, spune Ioana Petrescu.

Astăzi, în județul Sibiu sunt peste 300 de cazuri active de COVID-19. De la începutul pandemiei, peste 1200 de persoane au fost confirmate pozitiv. Guvernul a decis începerea anului școlar în data de 14 septembrie, iar cele peste 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat din județul Sibiu ar trebui pregătite, pentru ca activitatea în aceste unități să se poată desfășura în siguranță pentru elevi, dar și pentru profesori.

“Pentru ca elevii să înceapă școala in siguranță, școlile trebuie să respecte norme sanitare stricte. Asta înseamnă mai puțini copii într-o clasă, dezinfectarea sălilor de curs si aerisirea lor în mod regulat. Unitățile de învățământ trebuie să angajeze mai mulți profesori sau să permită celor existenți să munceasca mai mult si sa fie plătiți pentru orele suplimentare efectuate. Unele școli vor trebui sa investească în extinderea clădirilor și toate vor fi nevoite să cheltuiască mai mulți bani pe materiale de curațenie și pentru încălzire în perioada rece. Trebuie să luăm în calcul și faptul că va fi nevoie de mai mult personal pentru curățenie, pentru a fi respectate noile norme impuse de pandemie. PRO România cere Inspectoratelor Școlare Județene să aprobe cât mai repede creșterea numărului de posturi didactice normelor didactice. De asemenea, primăriile trebuie să majoreze bugetele alocate pentru instituțiile de învățământ preuniversitar, astfel încât să acopere cheltuielile necesare pentru respectarea normelor sanitare”, a declarat Ioana Petrescu, vicepreședinte PRO România.

La ultima rectificare bugetară, bugetul Ministerului Educației si Cercetării a fost diminuat la capitolul destinat cheltuielilor cu personalul cu 457 milioane de lei, în condițiile în care este necesară suplimentarea numărului de cadre didactice pentru a face față noilor condiții în care se va desfășura activitatea în școli, în perioada următoare. Diminuarea bugetului alocat educației este în consens cu logica celor care ne conduc azi. În timp ce premierul României, Ludovic Orban, a declarat că alocarea de bani în plus la educație este echivalentă cu banii dați la cârciumă de o familie cu buget mic, Monica Anisie, ministrul Educației, susținea că, dacă s-ar aloca 6% din PIB pentru educație nu ar ști ce să facă cu banii.

„Redeschiderea școlilor – un cartof fierbinte in mâna nepăsătoare a autorităților. Pentru că a venit momentul dur în care se vede lipsa investițiilor în sfera educației, de data aceasta cu efecte nebănuite pe termen lung. Școlile care abia primeau avize in situații normale, cum ar putea fi redeschise în contextul epidemiologic actual? Cum să asiguri igiena in școli în care nu e apa curentă? Cum să restructurezi orele acolo unde nu există personal suficient? S-a creat multă neliniște în mijlocul părinților, care văd abundența de știri contradictorii și nimic concret și aplicabil cu adevărat, care să aducă soluții pentru învățământ in momentul COVID. Scenarii, de diferite culori, asta se întrevede pentru redeschiderea școlilor, se pare că guvernul a uitat să prevadă soluții reale pentru educație, în speranța că pandemia va binevoi cumva, cu lumină de la primul ministru, să dispară de la sine. Nu s-a întâmplat asta și le reamintim că ‘winter is coming’”, a spus candidatul PRO România la Primăria Municipiului Sibiu, Alexandru Tomașevschi.

Este necesar să ne pregătim serios pentru scenariul în care școlile vor funcționa exclusiv online, dacă pandemia scapă de sub control în toamnă. Însă, nu a fost regândită curricula în acest sens și nici nu au fost pregătite cadrele didactice care predau celor mai mici pentru acest tip de susținere a cursurilor, unde interacțiunea cu elevul este esențială în procesul de învățământ. Trebuie să ne asigurăm că profesorii sunt pregatiți să predea online și au la dispoziție mijloacele necesare pentru a susține cursurile de la distanță. Conform datelor publicate de Inspectoratul Școlar Sibiu, în primăvară, peste 4300 de elevi din județ nu au putut beneficia de școala online. Dacă se va reveni la învățământul de la distanță, acești elevi nu ar mai trebui să fie privați de dreptul la educație și în toamnă.

„Având în vedere contextul epidemiologic actual și ținând cont de faptul că timpul până la începerea anului școlar este foarte scurt, se impune nevoia stringentă de efectuare a unei analize exacte a situației din fiecare unitate de învățământ, în scopul identificării soluțiilor pentru începerea în bune condiții a școlilor și grădinițelor, respectiv: identificarea spațiilor suplimentare, dotarea acestora cu mobilier adecvat, materiale didactice și echipamente de lucru, suplimentarea cu personal didactic, didactic auxiliar si nedidactic, atât a unităților existente, cât și a spațiilor de învățământ nou create, suplimentarea fondurilor necesare asigurării cu materiale de igiena personală, sanitare, de curațenie, precum și cu echipamente specifice. De asemenea trebuie avută in vedere alternativa desfășurării activităților online, și în consecință, a organizării cursurilor de formare a cadrelor didactice, precum și a achiziționării de laptopuri/calculatoare necesare desfășurării acestor activități.

În scopul pregătirii în bune condiții a deschiderii noului an școlar, respectiv a asigurării condițiilor speciale de începere, recomandăm funcționarea în parteneriat a instituțiilor centrale si locale abilitate”, a mai declarat candidatul PRO România la Președinția Consiliul Județean Sibiu, Petru Florea.