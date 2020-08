PRO România Sibiu mândrește cu unul dintre cei mai importanți candidați la Consiliul Județean

⇓ Ascultă știrea ⇓

George-Tiberiu Șerbăneci, antreprenor IT, are 40 de ani, este căsătorit și are un băiat. Locuiește în Sibiu de peste 20 de ani, orașul unde și-a început și finalizat studiile universitare în cadrul Facultății de Inginerie, Specializarea Calculatoare, iar în prezent, urmează studii postuniversitare de master în Administrație Publică. În ceea ce privește cariera profesională, deține o experiență managerială de peste 10 ani în domeniul IT.

Motto-ul după care se ghidează îi aparține lui Steve Jobs și sună în felul următor: „Munca pe care o faci va ocupa o mare parte din viața ta, iar singurul mod prin care să te simți cu adevărat satisfăcut este să faci ceea ce crezi tu că este o muncă extraordinară și să iubești ceea ce faci”. Tocmai de aceea în 2012 a decis să facă un pas catre antreprenoriat, în baza unor fundamente cum ar fi libertatea decizională, cea financiară, dar și datorită faptului că ideile pe care le-a avut au început să prindă contur. La momentul respectiv, experiența acumulată în domeniul IT, dar și nevoia pieței românești de soluții adaptate nevoilor occidentale, au transformat proiectele sale într-o poveste de succes.

Din punct de vedere politic, s-a implicat activ în PRO România Sibiu încă de la început, de aproximativ 2 ani, iar acum conduce departamentul de antreprenoriat al organizației. A decis să intre în sfera politică, deși i-a fost necunoscută, acceptând-o ca pe o provocare și bineînțeles la îndemnul oamenilor din a căror comunitate face parte.

„Ei sunt primii mei susținători și cei care mi-au spus că mesajele pe care le transmit, ideile, proiectele dar și altruismul de care dau dovadă prin implicarea în comunitate trebuie să se facă auzite și cunoscute. Sunt un om care crede în valorile de centru stânga, susțin drepturi și proiecte sociale îndreptate înspre cetățeni dar și politici economice moderne care să asigure o dezvoltare durabilă.

Consider de asemenea că mă caracterizează dorința de muncă, verbul a acționa, și punerea în practică a tuturor ideilor în care cred, toate acestea fiind și atribute ale unui antreprenor de succes. Chiar și ale unui om politic desăvârșit.

Îmi propun ca în mandatul meu de consilier să concentrez toată dinamica acțiunii pe muncă, pentru ca nu sunt adeptul discursurilor electorale demagogice, pline de promisiuni.

Din discuțiile avute cu cetățenii în acești doi ani de PRO România, am dedus că apreciază măsurile imediate, conturate în proiecte de necesitate, atât în mediul economic, educațional cât si cel al sănătății.

În contextual actual, vom pune pe primul loc siguranța cetățenilor, dar ne vom axa și pe măsurile de relansare economică. Ne dorim să susținem mediul privat și micii producători locali. Să ajutăm afacerile la început de drum și atragerea de investitori. Toate aceste lucruri vor duce la o economie stabilă, care generează locuri de muncă și la prosperitatea județului și a locuitorilor acestuia.”