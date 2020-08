VIDEO Coloană de mașini pe Valea Oltului. Celebru jurnalist ”Așa arată bătaia de joc”

Asa arata bataia de joc, la adresa noastra! Iesirea de pe Valea Oltului, in vreme de weekend. Cozi interminabile in fiecare sfarsit de saptamana, din pricina unui semafor, pus la lucrarile in sosea, ce par sa nu se termine prea curand. Coridor important european, spre Sibiu, spre Occident. Pe sensul opus – o lunga parcare. 4 minute de filmare continua…Se vede pe sosele prezenta romanilor care isi fac concediile in tara, mai putin in alte parti. Stiau si autoritatile, era de asteptat. Insa oficialii lasa impresia ca intentionat uita de aceste santiere, incepute parca ostentativ in perioada vacantelor si lasate nefinalizate, in bataie de joc. Cum sa gatuiesti un asemenea drum si sa nu te grabesti cu lucrarile? Rabdare, asta ni se cere in fiecare an, rabdare…#calanoilanimeni

