Daria are nevoie de ajutor – Micuța din Sibiu suferă de autism, retard psihic sever și scolioză

⇓ Ascultă știrea ⇓

Daria este o fetiță din Sibiu în vârstă de 11 ani. Povestea ei este extrem de tristă, dar, cu toate astea, își găsește mereu puterea să zâmbească. Suferă de autism, retard psihic sever și, de curând, a fost diagnosticată și cu scolioză. Mămica ei a făcut tot ce i-a stat în putință ca să-i cumpere un corset extrem de necesar. Acum, însă, este nevoie de intervenția oamenilor cu suflet mare. Daria trebuie să înceapă ședințele de kinetoterapie, însă costurile lunare sunt uriașe. Haideți să o ajutăm!

Daria speră la o viață lipsită de durere. Este o fetiță puternică, dar, uneori, are nevoie de sprijinul celor din jur. Laura Iacob, mămica ei, s-a luptat cu morile de vânt pentru a-i oferi copilei ei tot ce are nevoie. Fiind diagnosticată cu autism și retard psihic sever, a fost nevoie de ședințe de logopedie, dar și de psihoterapie. Pentru toate acestea a fost nevoie de bani. De când a aflat că suferă și de scolioză, totul a devenit mai greu.

Ședințe de kinetoterapie pentru recuperarea Dariei

„Daria suferă de autism, retard sever și de scolioză. Pentru scoliză a fost extrem de necesar să îi cumpăr un corset. Deși a fost greu, am reușit, însă acum avem o problemă cu ședințele de kinetoterapie. Este nevoie de cel puțin 3-4 ședințe pe săptămână și doar una costă aproximativ 60-70 de lei. Când nu mergem la terapie, ar trebui să fac eu singură acasă, ceea ce este destul de dificil, eu fiind singură, copila având deja 11 ani și 40 de kilograme… Nu vreau să se ajungă la operație, tocmai de aceea insist să facem kinetoterapie”, spune Laura, mămica Dariei.

În fiecare lună, mămica Dariei ar trebui să plătească aproximativ 1.500 de lei doar pentru ședințele de kinetoterapie. Este o sumă mult prea mare și, din păcate, nu își permite. Dar noi, oamenii cu suflet mare, o putem ajuta. Orice sumă este binevenită.

Din cauza scoliozei, micuța are dureri, însă nu poate vorbi. „Are perioade când simte durere… Dar cum este non-verbală, îmi este greu să stabilesc cauza pentru care devine agitat. Deocamdată am înțeles că este vorba despre dureri mici, moderate. Are coloana curbată și încep să apară probleme și la picior. Merge într-o parte și în timp, probabil, va avea nevoie și de orteze pentru a corecta postura”, spune mămica Dariei.

Laura vinde bijuterii confecționate manual

Fiindcă Laura nu își dorește să primească totul de-a gata, pune la vânzare bijuterii confecționate de ea. „Ocazional, confecționez bijuterii. Pentru mine, ca părinte cu un copil cu dizabilități, este un moment reconfortant. Deși e o muncă sârguincioasă și durează, pe mine mă ajută, e un fel de terapie. Bijuteriile le fac pe comandă, la cerere, în funcție de preferințele clienților”, spune Laura.

Pentru produsele confecționate de Laura, oamenii pot licita. Banii vor fi folosiți pentru recuperarea micuței Daria. „Nu vreau să îmi pice nimic din cer, vreau să ofer ceva la rândul meu. Nu vreau să stau cu mâna întinsă. Celor care donează aș vrea să le ofer câte un produs, care a rămas pe stoc sau să liciteze lumea”, mai spune Laura.

Pentru detalii despre bijuterii, vizitați pagina de Facebook Laura Biju.

Oamenii pot dona bani în următorul cont:

Titular: Iacob Laura Ramona – RO20BTRLRONCRT0244345401