Pandemia si politica, viziunea lui Alexandru Tomașevschi

Pandemia declanșată de acest perfid coronavirus, care se manifesta din plin, si al cărei final este imprevizibil, reprezintă cel mai semnificativ fapt istoric care marchează mileniul trei, în care omenirea a intrat nu de mult.

Aceasta nu doar pentru ca a reușit sa declanșeze o criză economică mondială, pentru care nu se găsesc soluții si al cărei final nu se întrevede, dar mai ales pentru ca a schimbat cu totul modul de viață al oamenilor, iar pentru statele cu un regim democratic, a dus la restrângerea semnificativa a drepturilor si libertăților cetățenești. Viitorul nu este prea clar, nu se știe cate alte astfel de pandemii vor urma. Acesta este contextul macro, iar în ceea ce mă privește în calitate de candidat la primăria Sibiului, trebuie să conturez măsurile care pot fi luate pentru ca viața concetățenilor noștri să se desfășoare în condiții civilizate, în noua normalitate, pe care trebuie să o acceptăm cu toții.

Pentru Primăria Sibiului, reorganizarea aparatului propriu trebuie sa se producă astfel încât relațiile cu sibienii si asigurarea serviciilor publice sa se facă in condiții optime. Aceasta presupune ca întreaga activitate a primăriei sa fie informatizată, prin crearea unei baze de date care să poată fi accesată de toate compartimentele funcționale, conform fluxului operațional.

Este necesara crearea unei arhive electronice pentru documentele proprii si pentru cele depuse de cetățeni.

Accesul online la serviciile publice asigurate, procesarea cererilor si documentelor depuse si soluționarea lor cu celebritate, prin transmitere în format electronic, trebuie asigurate pentru a fi respectate condițiile de distanțare sociala. Reducerea birocrației prin simplificarea procedurilor de lucru, solicitarea documentelor strict necesare si diminuarea drastica a termenelor de soluționare, ar facilita accesul sibienilor la serviciile asigurate de primărie, în condiții de siguranță.

Managementul în administrație nu e ușor, însă experiența profesionala pe care am dobândit-o în calitate de coordonator al unei instituții importante pentru economia de piață, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, mi-a oferit posibilitatea de a gestiona eficient resursele umane si materiale necesare pentru a conduce activitatea unei entități complexe, cum e Primăria Sibiului.

Încă din 1997, Oficiul Registrului Comerțului a început sa lucreze in sistem electronic, a fost a doua instituție din Romania care a început sa își creeze arhiva electronica, iar actuala pandemie nu ne-a surprins nepregătiți, deoarece de câțiva ani buni a fost creată posibilitatea de înființare firme online.

Primăria Sibiului, in contextul generat de pandemie, trebuie să sa devina un factor important al relansării economice, prin finanțarea de investiții publice majore, care să ofere agenților economici locali o șansă de supraviețuire si ocazia de a crea lucruri de munca.

Toate acestea pot fi posibile prin atragerea de fonduri europene, capitol la care Primăria Sibiului a fost complet depășita. În acest scop este necesara crearea unui compartiment specializat si cu adevărat competent pentru elaborarea unor strategii si proiecte eligibile.

Problema este stringentă, în contextul în care, la nivelul organismelor UE, se lucrează pentru definitivarea noului plan multianual de finanțare a statelor membre.

Personal, exceptând experiența profesionala pe care o am, mă bucur de consilierea a doua personalități marcante din cadrul PRO ROMANIA, europarlamentarul Corina Crețu, expert în accesarea fondurilor europene, si fostul ministru de finanțe în guvernul României, Ioana Petrescu.

Proiectele majore, pe care mi-am sprijinit platforma electorala, pot fi finanțate in cea mai mare parte din fonduri europene. Aceste surse de finanțare pot fi completate, chiar si in aceste condiții economice vitrege, prin parteneriat public-privat, în care firmele sibiene pot fi atrase cel puțin cu manopera si experiența cu care pot contribui.

Mai rămâne ca si electoratul sibian, unul dintre cele mai selective din țară, daca are voința politica necesara, sa producă schimbarea de care avem imperios nevoie pentru a face fata provocărilor fundamentale ale unei lumi în schimbare.