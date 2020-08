Un sibian pleacă într-o expediție la Polul Nord cu Duster-ul. ”Vom merge pe drumuri care nu apar pe GPS”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Vasile Hordobeț este un sibian care va pleca în aventura vieții. Împreună cu un prieten și un alt echipaj din Satu Mare, la începutul anului viitor și-au propus să ajungă mai departe de Polul Nord cu aproximativ 4000 de kilometri. Sibianul va parcurge acest drum cu un Duster și, deși știe că nu va fi nimic ușor în expediția aceasta, este pregătit pentru experiența unică.

Scopul- singurele Dustere care au ajuns la Polul Nord

Vasile Hordobăț este pasionat de mecanică auto și călătorii extreme. Așa l-a cunoscut pe prietenul său din Satu Mare care a avut inițiativa expediției din ianuarie. ”El a mai fost acolo și are legături cu cei de la o asociație de offroad din Rusia. Așa mi-a propus să mergem acolo și am acceptat. Eu merg cu un copilot din Caransebeș și colegul cu un prieten din Satu Mare. Vrem să plecăm pe data de 3 ianuarie 2021. Inițial am dorit să mergem în toamnă, dar din cauza pandemiei am amânat”, spune sibianul.

Cele două echipaje vor pleca în expediție cu două Dustere. Cel al sibianului pe motorină, cel al colegului pe benzină. ”Sunt fan Dacia. De-a lungul vieții am avut zece Dacii, mai vechi și mai noi. Acum ne-am propus să ducem Duster-ul dincolo de Cercul Polar. Nu s-a mai făcut asta cu o Dacie, așa că vrem să fim noi primii și să demonstrăm că se poate și cu o Dacie”, spune sibianul.

Drumuri de gheață

Sibianul și colegii săi lucrează la definitivarea traseului. Dar, știu de pe acum că vor merge pe drumuri nebătute, care nu apar nici măcar pe GPS. ”Noi vom merge cu 4000 de kilometri peste Cercul Polar. Vom ajunge în tundra Rusiei. Vom avea cam 600-700 de kilometri de drum înghețat, care nu există decât iarna. Pentru că altfel sunt ape înghețate, de exemplu. Deci, nu sunt nici pe GPS. Asta este teama noastră cea mai mare, că ne vom pierde. Dar, tocmai din cauza aceasta ne pregătim temeinic înainte, ne facem traseul”, povestește sibianul.

Pentru ca neprevăzutul să nu îi ia chiar pe nepregătite, cei patru își fac un minim stoc de piese care s-ar putea strica în timpul expediției. ”Înainte de plecare vom desface cu totul mașinile, vom înlocui toate piesele, vor fi ca noi, tocmai pentru a reduce la minim posibilitatea ca ceva să se strice. Vom lua cu noi și niște piese, pentru siguranță. Toate astea, la fel ca proviziile, mâncarea, o să le luăm din Rusia, pentru că am înțeles că nu poți trece granița la ei cu nimic”, spune sibianul.

Expediția sibianului la Polul Nord este programată să dureze aproximativ trei săptămâni, iar cheltuielile ajung la aproximativ 1.500 de euro de persoană, din care 1.000 de euro costă combustibilul pentru o mașină. ”Vom face cam 11.000 de kilometri în trei săptămâni. Dar, asta depinde de vreme, de cum înaintăm, dacă ne blocăm în zăpadă sau nu…Vom dormi pe la localnici, în cămine culturale, depinde unde ne prinde seara. Dar, vom demonstra că Duster-ul poate ajunge la Polul Nord!”, conchide Vasile Hordobeț.