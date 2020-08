⇓ Ascultă știrea ⇓

Candidatul PNL la funcția de președinte al Consiliului Județean Sibiu, președinta în funcție Daniela Cîmpean susține că modernizarea drumurilor trebuie să rămână o prioritate, conectarea între orașe și comune fiind unul dintre motoarele dezvoltării.

“Punerea în valoare a potențialului fiecărei zone, atât din punct de vedere economic, cât și turistic și reducerea discrepanțelor dintre regiuni sunt rațiunile care au stat la baza marilor proiecte de până acum. Am alocat sume importante pentru drumuri care ar putea repune pe hartă comunități fermecătoare din județul Sibiu și care vor contribui la creșterea substanțială a calității vieții locuitorilor”- spune Daniela Cîmpean. Consiliul Județean Sibiu a alocat în ultimii patru ani peste 137 milioane de euro modernizării drumurilor, cea mai mare parte din această sumă reprezentând fonduri nerambursabile accesate.

“Am reușit să direcționăm sume din bugetul propriu chiar și în perioade în care situația financiară a Consiliului Județean Sibiu a fost dificilă. Dar cea mai mare parte a fondurilor alocate modernizării drumurilor a fost atrasă prin programe europene și a reprezentat sume nerambursabile. Practic, peste 380 de kilometri de drumuri județene au fost sau sunt în curs de modernizare dintr-un total de 950 km cât administrează Consiliul Județean Sibiu”- spune Daniela Cîmpean.

Investițiile cele mai importante pe drumuri, în județul Sibiu, sunt DJ 141 Mediaș-Moșna-Pelișor-Bârghiș cu o lungime de peste 23 de kilometri, DJ 142G Copșa Mică -Motiș în lungime de 10,4 kilometri, DJ 107B Păuca-Alămor-Mândra-Slimnic în lungime de peste 33 de kilometri, DJ 106 Agnita-Sighișoara , 21 de kilometri și DJ 106 C Sibiu-Cisnădie – acesta din urmă vital pentru fluidizarea traficului în zona Cireșica din municipiul Sibiu. Doar pe aceste drumuri 16 poduri și 314 podețe transversale sunt noi, altele reabilitate sau în curs de reabilitare.

“Am văzut deja noul tip de abordare la nivel guvernamental, am văzut chiar aici, la Sibiu ca Executivul își dorește și investește în parteneriate concrete cu autoritățile locale. Am, astfel, convingerea că strategia noastră de dezvoltare și modernizare a rețelei de drumuri va fi susținută” – a afirmat Daniela Cîmpean, exemplificând rolul Guvernului României prin rapiditatea cu care au fost alocate sumele pentru refacerea infrastructurii afectate de intemperii.

Daniela Cîmpean își dorește ca modernizarea rețelei de drumuri să includă peste tot unde este posibil și benzi speciale pentru bicicliști.

“Consiliul Județean Sibiu a investit în proiecte de protecție a sănătății publice și de conștientizare a efectelor poluării. Acestea, dar și multe altele, sunt motivele care stau la baza deciziei de a prevedea, peste tot unde este posibil, în proximitatea drumurilor județene modernizate, benzi pentru bicicliști”- spune candidatul PNL.

“Am făcut, alături de echipa de la Drumuri și Poduri SA, trecerea de la soluții ineficiente pe termen lung și deloc ieftine la soluții de calitate, rezistente în timp” – spune Daniela Cîmpean, referindu-se de aceasta dată la lucrările de reparații de pe drumurile județului Sibiu. Președinta Consiliului Județean Sibiu susține că noile abordări în domeniul infrastructurii au dat rezultate.

“Seriozitatea cu care am tratat noi, la Consiliul Județean, situația de pe drumurile județului s-a văzut și în modul de acțiune al societății de drumuri. Și ei au obținut, în ultimii ani, rezultate mai bune, care s-au văzut în creșterea capacității de producție și a competitivității. Îmi doresc ca tot acest ritm să fie păstrat. Sibienii din întreg județul au văzut că se poate și trebuie să le demonstrăm că nu a fost o întâmplare”- a spus, în încheiere, Daniela Cîmpean.