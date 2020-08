Plimbări cu mocănița pe Valea Hârtibaciului – Se reiau din septembrie

⇓ Ascultă știrea ⇓

Veste îmbucurătoare! Mocănița revine din luna septembrie pe Valea Hârtibaciului, după o pauză de mai bine de doi ani.

Asociația Prietenii Mocăniței a făcut anunțul mult așteptat pe pagina de Facebook. Începând cu luna septembrie, se reiau călătoriile pe traseul Cornățel – Hosman cu mocănița. Trenul va fi tractat de o locomotivă de producție românească, la fel ca în anii 1960.

„După mai bine de doi ani, Mocănița revine la Cornățel în primele două weekenduri din septembrie! Traseul va fi cel cu care v-am obișnuit deja – cei 7km dintre stațiile Cornățel și Hosman, noutatea fiind că de data asta trenul va fi tractat de o locomotivă Reșița de producție românească, oferită de S.C. Calea Ferata Ingusta SRL, la fel ca în anii ’60”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook Asociatia Prietenii Mocanitei.

Trenul va pleca la orele 9, 11, 13, 15 și 17 din stația Cornățel, iar durata călătoriei dus-întors este de aproximativ o oră și 20 de minute. Pentru a evita aglomerarea trenului sau a stației de plecare, accesul în tren se va face pe bază de rezervare prealabilă pe site-ul http://sibiuagnitarailway.com/rezervari/index.php

Deocamdată se pot rezerva locuri pentru trenurile din 5 și 6 septembrie, urmând ca începând de luni, 7 septembrie, să se poată rezerva și pentru trenurile din 12 și 13 septembrie.

Mască de protecție pe durata călătoriei și pe peroanele stațiilor

„În contextul actual, circulația trenurilor pe liniile feroviare din România se desfășoară cu respectarea prevederilor Ordinului comun al Ministrului Afacerilor Interne și al Ministrului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. 79/988/2020 privind masuri si reguli in domeniul transporturilor, pe perioada starii de alerta, pentru prevenirea raspandirii COVID-19, publicat in MO al Romaniei, Partea I, nr. 435, din 22.05.2020. În Anexa 4 a acestui Ordin sunt prevazute măsuri și reguli în domeniul transportului feroviar și cu metroul. Pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19, in sectiunea destinata transporturilor pe calea ferata nu sunt prevăzute măsuri de distanțare socială în privința locurilor din vagoane, doar purtarea măștii de protecție. Soluții dezinfectante pentru mâini vor fi disponibile atât în stația de plecare cât și în tren, iar suprafețele atinse des vor fi dezinfectate după fiecare cursă. Vă rugăm să purtați masca de protecție pe toată durata călătoriei, precum și pe peroanele stațiilor!”, se mai arată în postarea de pe Facebook.

REGULI PENTRU PREVENIREA RĂSPÂNDIRII COVID-19

Asociația Prietenii Mocăniței stabilește și aduce la cunoștința publicului măsurile organizatorice impuse de specificul activității și de zona de desfășurare a acesteia:

 Purtarea măștii de protecție este obligatorie pentru accesul în zona gării, zona de îmbarcare în tren, la bordul trenului și pe toată durata calatoriei;

 Vă rugăm să nu aglomerați intrarea la zona de înregistrare, ghișeul de bilete, la îmbarcarea/debarcarea din vagoane, respectând măsurile de distanțare impuse;

 Conform reglementărilor legale în vigoare, la achiziționarea biletelor este nevoie să completați datele dumneavoastră de contact pe lista epidemiologică (nume, prenume, adresă, număr de telefon);

 La ridicarea biletelor de călătorie se va respecta cu strictețe traseul de deplasare marcat, păstrând distanța minima de 1,5 m față de ceilalți turiști;

 Pe peron se va permite doar accesul persoanelor ce prezintă biletul de călătorie;

 Verificarea biletelor de călătorie se va face visual la îmbarcarea în vagoane;

 Preluarea turiștilor pentru îmbarcare se va face respectând distanța de 1,5 m față de ceilalți turiști, din punctul din gară desemnat în acest sens;

 În cazul în care sunt persoane care trebuie ajutate pentru îmbarcare, acestea vor anunța reprezentanții Asociației Prietenii Mocăniței care va stabili modul de acordare a asistentei pentru persoanele respective;

 Este strict interzis accesul turiștilor în zona de manevră a trenului, zona de alimentare cu apă/cărbune;

 Măștile/mănușile de protecție folosite se vor arunca doar în coșurile de gunoi speciale, după care se va efectua imediat igiena mâinilor;

 Recomandăm folosirea dozatoarelor de biocide puse la dispoziția dumneavoastră ori de câte ori considerați că aveți nevoie.