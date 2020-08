Povestea unei familii supraviețuitoare COVID-19 –  “Ne simțeam ca și cum am fi fost bătuți”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Realitatea pe care o trăim astăzi, pare a fi desprinsă dintr-un scenariu de film SF. Anul 2020 a fost început cu stângul de întreaga lume. Apariția noului coronavirus, părea la început o chestie banală, trecătoare, și, probabil că nimeni nu ar fi zis că vom ajunge unde suntem astăzi.

Sceptici înrăiți sau oameni panicați, indiferent de felul în care a perceput fiecare lucrurile la început, acum am ajuns ca majoritatea să credem în existența virusului și să înțelegem adevăratele riscuri pe care acesta le aduce. La unii pacienți, infecția cu coronavirus duce la consecințe grave, sau chiar la deces. În alte cazuri, pacienții pot fi asimptomatici și sau pot face o formă foarte ușoară.

Majoritatea persoanelor care se îmbolnăvesc se recuperează în aproximativ trei – patru săptămâni.

Mecanismul efectului coronavirusului asupra celulelor nervoase nu a fost încă studiat. Infecția nu este adesea limitată doar la infecții respiratorii și pulmonare. La un număr semnificativ de pacienți, virusul afectează sistemul nervos, sistemul circulator, sistemul endocrin și creierul. Astăzi o să vă povestim experiența unu bărbat și a soției lui, care au fost infectați cu noul coronavirus și s-au vindecat. Persoanele au ales să ne povestească în detalii despre cum s-a dezvoltat boala, ce au avut de îndurat și ce le-a salvat viața, dar au dorit ca identitatea lor și locul de trai să rămână anonime. Îi vom numi în continuare Ion și Maria.

Povestea celor două persoane care s-au vindecat de coronavirus

Ion și Maria sunt soț și soție și au 48 de ani. Aceștia au și doi copii, care sunt plecați de mulți ani de acasă, fiind stabiliți în alte țări. Această primăvară a fost una dificilă pentru Ion și Maria, deoarece s-au confruntat și ei cu boala anului – COVID-19.

“Totul a început când am aflat că un prieten foarte bun de al nostru a fost confirmat cu coronavirus, iar eu avusesem contact cu el, chiar cu câteva zile înainte. Inițial am zis că poate nu l-am luat, că nu aveam nici un fel de simptom. Apoi, Pe 31 martie, de dimineață, am simțit un anumit disconfort, slăbiciune și mi-am măsurat temperatura. La 37,5 ° C, era deja un apel pentru mine, mi-am dat seama că poate mă îmbolnăvesc, dar speram ca totuși să fie o răceală. Până seara, și soția mea, Maria a avut temperatura 38, iar noaptea până la 39,5 ° С.”, relatează Ion.

Stările prin care au avut cei doi de trecut, îţi lasă pielea de găină

Maria și Ion au avut o formă ușoară a bolii și s-au tratat acasă, fără a fi internați în spital. Aceștia s-au aflat în permanență sub monitorizarea medicului de familie, iar autoritățile locale au verificat zilnic dacă cei doi respectă măsurile de izolare și carantină.

“Vrei să dormi, dar durerea și frisoanele te trezesc. Este ca o stare de răceală mai avansată, acea stare în care te doare fiecare mușchi din corp, fiecare os, simți fiecare fir de păr. Ce este mai diferit față de gripă sau răceală, este faptul că dispare în totalitate mirosul și parțial gustul. Nu ne venea să credem, testam cu parfumuri, oțet și nimic, zero miros, iar în gât simțeam ca o rană, carne vie. Am avut, de asemenea, o durere în coaste, la spate și abdomen. Ne simțeam ca și cum am fi fost bătuți.”, relatează Maria.

Care a fost cel mai dificil aspect pentru Maria și Ion

Cel mai dificil lucru, dar totodată și cel mai bun pentru Ion și Maria a fost faptul că s-au infectat amândoi. Pe de o parte, le-a fost mai ușor să se susțină unul pe celălat pentru că trăiau amândoi același lucru, iar pe de altă parte le-a fost dificil să își asigure traiul, neavând voie să iasă din casă și fiind nevoiți să limiteze orice fel de contact cu alți oameni. „Când au apărut primele simptome, copiii noştri au fost foarte îngrijoraţi. S-au panicat și s-au agitat foarte tare, de aceea am decis să nu le dăm bătăi de cap în plus și să ținem totul secret. Nu avea rost să își facă și ei griji pentru noi, mai ales că sunt la sute de kilometri distanță și oricum nu ne-ar fi putut ajuta cu nimic. A fost ciudat, foarte ciudat să nu putem ieși din casă și să rugăm vecinii și prietenii să ne aducă tot de ce aveam nevoie. Veneau și ne lăsau pungile la poartă, iar noi ieșeam apoi să le luăm.”, spune Maria.

Cum este să te simți „oaia neagră”

Așa cum societatea încă nu era suficient de pregătită și informată la acel moment, bineînțeles că oamenii erau fricoși și speriați, ocolind de la distanță casa lui Ion și a Mariei. „Oamenii nu sunt încă suficient de deschiși încât să înțeleagă că lucrul acesta i se poate întâmpla oricui, și că nu e nimeni vinovat, dar nu pot fi acuzați, tuturor ne-a fost frică, dar asta nu te protejează.”, relatează Ion.

Cât timp a durat chinul

Ion și Maria au dezvoltat o formă ușoară a bolii și au fost vindecați în aproape 4 săptămâni. „Primele cinci zile au fost cele mai urâte. După prima săptămână, eram deja obișnuiți cu starea aceea, dar parca nici nu mai simțeam atât de grav totul. Am urmat cu strictețe tratamentul și treptat am început să ne simțim mai bine, iar după două săptămâni jumătate, nu mai aveam aproape nimic.”, a mai adăugat Maria.

Cum este viața după COVID-19

A durat ceva timp până când lucrurile au revenit la normal pentru familia infectată. „Când ne-am vindecat, încă era situație de urgență și oricum nu am avut contact cu lumea din localitate, iar până s-au ridicat restricțiile, deja oamenii nu mai erau așa panicați, pentru că majoritatea au avut rude sau persoane bolnave, devenise cumva mai normală treaba. Acum, nu pot spune că mai resimțim careva efecte adverse, nici fizic, nici emoțional. Legătura cu rudele și prietenii a fost complet restabilită, unii dintre ei chiar fac glume pe tema asta și spun că pe noi nu ne mai paște nici un risc acum, că am avut deja virusul.”, spune Ion.

Sfaturile familiei vindecate de coronavirus

„Ce pot să le transmit tuturor persoanelor este că nu e de glumă şi că lucrurile trebuiesc tratate cu responsabilitate şi seriozitate. Nimeni nu poate fi protejat în totalitate, nu ai cum. Dar dacă respectăm regulile și avem grijă de noi, protejăm și pe cei din jur. Organsmul fiecărui om reacționează diferit, noi am avut o formă ușoară, dar sunt persoane care niciodată nu vor mai trăi ca înainte după această boală. Un alt aspect important este să păstrați calmul, să ascultați sfatul medicilor și să aveți încrederea că totul va fi bine! „, transmite supraviețuitoarea COVID-19, Maria.