Echipa Alianței USR PLUS pentru județul Sibiu și Adrian Echert, candidatul USR PLUS pentru președinția Consiliului Județean Sibiu propun 10 obiective principale care fac parte din programul lor pentru a schimba județul, oraș cu oraș și sat cu sat. Sunt obiective prioritare pentru a nu mai avea discrepanțe între localitățile din județ și pentru fi toate la nivel de comunități europene.

„Suntem oameni veniți din rândul cetățenilor care s-au săturat de modul în care s-a făcut politică în ultimii 30 de ani. Vrem să reprezentăm cetățenii ce prețuiesc competența, meritocrația și dialogul și în Consiliul Județean Sibiu, dar și în toate localitățile unde propunem candidați. Cred că propunerile din programul nostru pentru județ pot îmbunătăți calitatea vieții nu doar în municipii și orașe, ci chiar în toate localitățile. Avem capacitatea și vom demonstra că politica se poate face și altfel, iar exemplele de baroni locali, care există și în județul nostru, trebuie oprite și eliminate”, transmite Adrian Echert, candidatul Alianței USR PLUS pentru Președinția Consiliului Județean Sibiu.

10 Obiective ale Alianței USR PLUS pentru județul Sibiu:

1. Atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea comunităților și eliminarea diferențelor dintre localitățile județului. Consultanță oferită de Consiliul Județean Sibiu pentru primăriile cu absorbție scăzută a banilor europeni.

2. Depolitizarea spitalelor. Sănătatea un domeniu prioritar: servicii medicale moderne și accesibile tuturor cetățenilor județului, spitale noi în Sibiu și Mediaș.

3. Fără hoție în administrația publică. Cooperare între Consiliul Județean și Prefectura Sibiu pentru standarde de transparență, digitalizarea și depolitizarea administrației publice la nivelul tuturor primăriilor din județ.

4. Dezvoltarea economică echilibrată, bazată pe atragerea de investitori în zonele mai puțin dezvoltate și profesionalizarea forței de muncă.

5. Educație echitabilă și de calitate. Program județean de dotare și modernizare a școlilor, platforme și pregătire digitală pentru profesori și elevi. Extinderea programului „Masa caldă” pentru elevi.

6. Sibiu și Mediaș, zone metropolitane. Program de colaborare a celor două zone cu suportul Consiliului Județean.

7. Agricultură sustenabilă: sprijin pentru micii fermieri, suport pentru înregistrarea și promovarea mărcilor locale și ecologice.

8. Masterplan județean pentru infrastructură de transport cu integrarea soluțiilor de mobilitate alternativă (piste de biciclete, park and ride, tren urban).

9. Mediul – casa noastră. Înființarea unor centre zonale permanente de colectare a deșeurilor provenite din construcții și a deșeurilor de mari dimensiuni.

10. Conectarea județului Sibiu la programe europene pentru dezvoltarea turismului cultural și a tradițiilor locale. Proiecte de conservare și reabilitare a patrimoniului multi-cultural județean.

Adrian Echert este candidatul USR PLUS pentru președinția Consiliului Județean Sibiu și face echipă pentru județul Sibiu împreună cu următorii candidați ai Alianței pentru funcțiile de consilieri județeni:

🔘 Claudiu Mureșan (economist)

🔘 Ruxandra Cibu Deaconu (manager proiecte IT)

🔘 Anca Mălaiu (agent servicii clienți)

🔘 Constantin Folescu (inginer calculatoare)

🔘 Florin Apetroae (inginer IT)

🔘 Traian Belei (antreprenor)

🔘 Mircea Roman (inginer electromecanic)

🔘 Cristian Vîlcu (informatician)

🔘 Ionuț Preda (inginer)

🔘 Liviu Coman (medic specialist psihiatrie pediatrică)

🔘 Marius Birău (inginer)

🔘 Claudiu Muntean (fotograf)

🔘 Cătălin Gabor (inginer investiții)

🔘 Zeno Popovici (antreprenor în IT)

🔘 Nicolae Gross (inginer electronist)

🔘 Ionuț Roibulescu (manager)

🔘 Ciprian Bardan (economist)

🔘 Laurențiu Theodoru (inginer telecomunicații)

🔘 Valentin Asproiu (inginer IT)

🔘 Andrei Orăștean

Votați pe 27 septembrie, Adrian Echert la președinția Consiliului Județean și echipa Alianței USR PLUS pentru Consiliul Județean Sibiu, o echipă de candidați implicată în problemele comunității.