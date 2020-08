Astrid Fodor: „Stadionul Municipal se va ridica la standardele UEFA”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu, a detaliat, în cadrul unui interviu, cele mai importante proiecte pe care le-a pregătit pentru următorul mandat. Edilul a vorbit și despre modernizarea Stadionului Municipal care „se va ridica la standardele UEFA”.

Actualul primar al Sibiului, Astrid Fodor, spune că, atunci când lucrările de modernizare se vor finaliza, Stadionul Municipal se va ridica la standardele UEFA.

„Știu că mulți sibieni și-au dorit acest Stadion și îl vom realiza, în paralel cu alte investiții importante pentru oraș. Vorbim de un stadion la standarde UEFA cu peste 12.000 de locuri de în public, cu zonă VIP și spații pentru mass media, cu zone de alimentație publică și spații de parcare, cu nocturnă, sonorizare și tabele noi. Deci un stadion așa cum merită Sibiul”, a declarat Astrid Fodor.

În principiu, pe stadionul de la Sibiu se va juca doar fotbal, însă se vor putea folosi și pistele de atletism pentru competiții sau antrenamente.

„Avem echipă în prima Ligă, iar orașul le oferă un Stadion corespunzător pentru a face performanță. Dar Stadionul va avea piste de atletism care pot fi utilizate pentru competiții sau antrenament. Infrastructura permite însă și organizarea de alte evenimente”, a dezvăluit Astrid Fodor.

În ceea ce privește locurile de parcare, Astrid Fodor spune că vor fi suficiente. De asemenea, edilul a precizat că locația Stadionului Municipal este bine aleasă, întrucât, în orice cartier locuiești, poți veni până aici pe jos, cu bicicleta sau cu mijloacele de transport în comun.

„Noi și specialiștii care au alcătuit documentația spunem că da (n.red.: vor fi locuri de parcare suficiente). Oricum nu putem construi 12.000 de locuri de parcare câte locuri are stadionului și nu cred că sibienii vor veni cu mașina la Stadion. Avantajul mare este locația Stadionului care permite ca din orice cartier să poți ajunge confortabil pe jos. Tot locația face ca Stadionul să fie conectat cu mai multe rute de transport public. Deci sibienii pot lua și autobuzul spre Stadion. Sau se poate ajunge cu bicicleta. Dacă îl construiam undeva în afara orașului, cum am văzut pe Facebook păreri, atunci ar fi fost o reală problemă pentru că accesul spre locație era mult îngreunat. În plus, știu că după meci se iasă cu prietenii la o bere, fie de bucuria victoriei, fie de necazul înfrângerii. Deci mașina ar fi chiar contraindicată pentru o astfel de ieșire”, a mai declarat Astrid Fodor.

Astrid Fodor este candidatul FDGR pentru funcția de primar al municipiului Sibiu. Conduce modernizarea orașului din anul 2014, când a fost ales primar interimar, iar la alegerile locale din în anul 2016 a fost aleasă în funcție cu 57,13% din voturi.