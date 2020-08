INTERVIU – Astrid Fodor: ”Parcarea subterană din Piața Gării este în proiectare. Nou drum de legătură între Calea Șurii Mici și Zona Industrială Vest”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Astrid Fodor este candidatul FDGR pentru funcția de primar al municipiului Sibiu. Conduce modernizarea orașului din anul 2014, când a fost ales primar interimar, iar la alegerile locale din în anul 2016 a fost aleasă în funcție cu 57,13% din voturi. Acum, candidează din nou, iar pentru viitorii patru ani le propune sibienilor continuarea proiectelor deja începute, dar și demararea unora noi. Toate ”țintesc” transformarea Sibiului într-un oraș dezvoltat, care să poată concura în continuare cu cele europene. În interviul de mai jos Astrid Fodor a detaliat cele mai importante proiecte pe care le are pentru Sibiu.

Stadionul municipal se va ridica la standardele UEFA

Rep: Modernizarea Stadionului Municipal a început. O veste așteptată de mulți. Cum va arăta ca infrastructură?

A.F.: Știu că mulți sibieni și-au dorit acest Stadion și îl vom realiza, în paralel cu alte investiții importante pentru oraș. Vorbim de un stadion la standarde UEFA cu peste 12.000 de locuri de în public, cu zonă VIP și spații pentru mass media, cu zone de alimentație publică și spații de parcare, cu nocturnă, sonorizare și tabele noi. Deci un stadion așa cum merită Sibiul.

Rep: Se va juca doar fotbal pe Stadion?

A.F.: În principal, da. Avem echipă în prima Ligă, iar orașul le oferă un Stadion corespunzător pentru a face performanță. Dar Stadionul va avea piste de atletism care pot fi utilizate pentru competiții sau antrenament. Infrastructura permite însă și organizarea de alte evenimente.

Rep: Vor fi suficiente locuri de parcare?

A.F.: Noi și specialiștii care au alcătuit documentația spunem că da. Oricum nu putem construi 12.000 de locuri de parcare câte locuri are stadionului și nu cred că sibienii vor veni cu mașina la Stadion. Avantajul mare este locația Stadionului care permite ca din orice cartier să poți ajunge confortabil pe jos. Tot locația face ca Stadionul să fie conectat cu mai multe rute de transport public. Deci sibienii pot lua și autobuzul spre Stadion. Sau se poate ajunge cu bicicleta. Dacă îl construiam undeva în afara orașului, cum am văzut pe Facebook păreri, atunci ar fi fost o reală problemă pentru că accesul spre locație era mult îngreunat. În plus, știu că după meci se iasă cu prietenii la o bere, fie de bucuria victoriei, fie de necazul înfrângerii. Deci mașina ar fi chiar contraindicată pentru o astfel de ieșire.

Piste de biciclete mai multe și noi centre de închiriere

Rep: Pentru că ați adus vorba de biciclete, știu că aveți în lucru piste noi și ați anunțat în programul pentru următorii patru ani noi proiecte. Ce să aștepte bicicliștii?

A.F.: Mobilitatea alternativă este parte din strategia noastră pentru prezent, dar și pentru viitor, așa cum e normal pentru un oraș european modern, urbanizat, dar respectuos cu mediul și practic în gândire. Am inițiat proiecte concrete în acest sens. Am creat în ultimii patru ani 11 km de piste pentru biciclete și avem în lucru sau în proiect alți 17 km de piste mai sigure, separate de carosabil și trotuare.

Lucrăm în prezent la amenajarea de piste pe strada Podului, pe drumul peste Câmpșor și creăm coridorul pentru biciclete între cartierul Ștrand și parcul Sub Arini.

În procedură de achiziție se află amenajarea malurilor Cibinului cu piste pentru biciclete. Am finalizat studiul de fezabilitate și este în curs de elaborare proiectul tehnic, următorul pas fiind contractarea execuției lucrărilor propriu-zise. Tot în procedură de achiziție este și crearea celor peste 40 de centre de închirieri de biciclete și achiziția a peste 500 de biciclete în cadrul proiectului Sibiu Bike City.

Pentru următorii patru ani planificăm amenajarea de piste pentru biciclete pe întreg malul Cibinului, în amonte și aval de sectorul pe care deja am demarat proiectul, de asemenea pe Calea Șurii Mici, pe bulevardul Mihai Viteazu și str. Rahovei acestea urmând să funcționeze ca și coridoare de mobilitate pentru aceste zone care vor deveni tot mai aglomerate, fiind prevăzute inclusiv cu benzi dedicate pentru transportul public. În plus, pentru bicicliști vom amenaja două trasee ciclo-turistice pe Dealul Gușteriței, unul dintre acestea făcând legătura cu traseele de pe Colinele Transilvaniei.

Prin urmare, Sibiul va deveni în curând mai prietenos cu bicicliștii și atunci, după ce avem și infrastructură, bicicleta poate deveni o alternativă tot mai bună la autovehiculul propriu.

Preocupare pentru transportul eco

Rep: Și mașinile electrice sunt o variantă eco pentru mobilitatea alternativă. Sunt multe autovehicule electrice înmatriculate în Sibiu? Au sibienii unde să le încarce?

A.F.: Da. Am văzut recent o statistică. De la câteva mașini electrice înmatriculate acum 3-4 ani, am depășit luna aceasta 50 de astfel de vehicule în Sibiu. Numărul e mic încă, dar trendul e ascendent. Noi avem deja instalate stații de încărcare în parcarea de pe Cazarma 90, iar în parcările noi de mare capacitate pe care le construim în Hipodrom, la Gară, la piața Cibin și la piața Vasile Aaron sunt prevăzute și prize de încărcare. Vom ține pasul. Dar din câte am înțeles de la cei care folosesc astfel de mașini, este mai practic să le încarci acasă, și mai puțin în oraș, timpul de încărcare fiind lung.

Soluții pentru decongestionarea traficului

Rep: Nu toți vom folosi transportul public sau bicicleta, iar traficul este tot mai aglomerat, mai ales la orele de vârf și în anumite zone aglomerate. Ce soluții ați identificat pentru a atenua problema?

A.F.: Eu sper ca tot mai mulți să lase mașina acasă. Pe măsură ce modernizăm infrastructura pentru mobilitatea alternativă, sperăm să îi convingem. Dar nu neglijăm nici traficul auto. Suntem realiști și știm că trecerea spre mobilitatea alternativă se va produce gradual. Pentru a crește mobilitatea celor care utilizează mașina ca mijloc de transport, creăm noi legături rutiere care să decongestioneze arterele aglomerate.

Avem în lucru trei proiecte: noul drum de legătură dintre cartierul Ștrand și Turnișor, peste Câmpșor împreună cu podul din dreptul străzii Rozmarinului pe care îl reconstruim și lărgirea străzii Calea Cisnădiei, la ieșirea din oraș. Noul drum de legătură între Sibiu și Șelimbăr prin strada Oașa este în procedură de achiziție și vom începe lucrul la anul.

Un alt proiect pe care mi-l doresc implementat cât mai repede se referă la crearea unui coridor de mobilitate pe Calea Șurii Mici, adică pe lângă reabilitarea carosabilului, acesta să fie lărgit,. Vom crea o bandă dedicată pentru transportul public și piste pentru biciclete. La fel și pe bulevardul Mihai Viteazu și strada Rahovei. Am identificat soluții pentru amenajarea unui nou drum de legătură între Calea Șurii Mici și zona industrială vest. În plus vom moderniza podul Maria Tereza și podul de pe Alba Iulia pe care îl vom și extinde cu o bandă de viraj spre Ștrand.

Aceste două poduri vor decongestiona traficul pe șoseaua Alba Iulia. Și pentru cartierul Reșița am identificat o soluție: vom lărgi strada Viitorului în dreptul podului CFR și vom crea un nou pod peste Cibin în această zonă. Studiul de conectivitate pentru acest proiect este deja în lucru.

Rep: Centura de Sud va rezolva o parte din această problemă?

A.F.: Da, cu siguranță va fi o parte din soluție pentru cei care vin din localitățile învecinate și doresc să intre în Sibiu pe acea direcție. Din păcate, cei care trebuiau să pregătească studiile necesare ca Centura de Sud să fie cuprinsă în Masterplanul de transport al României au facut-o cu mare întârziere. Dar, mai bine mai târziu decât niciodată.

Autobuze electrice și linie verde de transport în comun

Rep: Ați vorbit de transportul public. Când va avea Tursib toată flota nouă?

A.F.: Eu estimez că în primăvara anului viitor vom circula exclusiv cu autobuze noi. Depinde de mersul procedurilor de achiziție. Cea mai mare procedură vizează achiziția a 40 de autobuze alimentate cu gaz, ofertele fiind în evaluare. Așteptăm finalizarea procedurii de achiziție și pe cele 9 autobuze electrice pe care le cumpărăm prin Ministerul Lucrărilor Publice. În curs este și achiziția pentru cele 5 microbuze electrice cu care vom opera linia verde de transport în zona centrală.

Rep:Ce înseamnă această linie verde de transport în centru?

A.F.: Este în primul rând o alternativă la circulația cu mașinile care sufocă centrul. Se poate lăsa mașina la marginea inelului central și se va putea circula cu microbuzul. Stațiile vor fi amplasate pe inelul central dar și în centru. Am optat pentru microbuze pentru că, în mod evident, sunt mai manevrabile pe străzile înguste.

Rep: Trenul urban pe care l-ați propus încă de anul trecut nu mai e la stadiul de proiect. Ați făcut pași concreți.

A.F.: Da. Noi din 2019 lucrăm pe acest proiect pentru că demersurile care trebuie făcute sunt ample. În primul rând trebuie să ne asigurăm că vom putea utiliza infrastructura feroviară existentă și, în acest sens, am început de anul trecut corespondența cu Ministerul Transporturilor. Am purtat o corespondență cu Ministerul Fondurilor Europene pe aceeași temă, mai ales în contextul în care noi acest proiect vrem să îl depunem pentru finanțarea din fonduri europene în cadrul financiar următor, care începe în 2021. Acum două săptămâni am mai făcut un pas: am contractat o firmă specializată care să ne acorde consultanță, dată fiind amploarea proiectului. Prin urmare, nu doar vorbim despre acest tren urban care va conecta sudul Sibiului de vest și nord, ci și facem pași concreți.

Mai multe zone pietonale și mai multe parcări

Rep: În centrul istoric ați extins zonele pietonale pentru a proteja patrimoniul. Veți continua extinderea pietonalului?

A.F.: Am început în 2019 cu Piața Huet și am continuat anul acesta cu o parte din Piața Mică și cu un nou tronson al străzii Papiu Ilarian. Imediat se vede diferența. Locul unei mări de mașini parcate a fost luat de spațiu pentru plimbare și terase. Pe măsură ce dăm în folosință parcarea multietajată de la Gară și pe cea de la piața Cibin, vom continua să scoatem mașinile din zona centrală, dar vom face o analiză în fiecare caz pentru ca măsurile acestea să nu aibă impact negativ asupra locatarilor și a agenților economici. Centrul trebuie să rămână viu și accesibil.

Rep: Ați menționat parcările de mare capacitate. Care este stadiul acestor proiecte?

A.F.: Pentru parcarea supraterană din cartierul Hipodrom am semnat contractul pentru execuția lucrărilor. După ce constructorul finalizează proiectul tehnic vor începe lucrările efective. Parcarea subterană din Piața Gării este și aceasta în proiectare. Pentru parcarea supraterană de piața Cibin lucrăm pe documentația care va sta la baza concursului de idei prin care se va stabili conceptul acesteia ca și construcție. În plus, propun pentru următorii ani o parcare supraterană deasupra pieței Vasile Aaron, un cartier foarte aglomerat.

Rep: Pentru că suntem în zona de infrastructură, știu că și iluminatul public trece pe eco în Sibiu. În ce stadiu de implementare este proiectul?

A.F.: Până acum am reușit să instalăm corpuri de iluminat cu LED în 4 parcuri din Sibiu și pe 16 km de străzi. Dar trebuie să grăbim pasul. Anul acesta am semnat contractul de delegare a gestiunii iluminatului public cu o firmă specializată. Împreună cu aceștia vom moderniza etapizat iluminatul în tot orașul cu acest tip de corpuri care, pe lângă că au un consum mai mic decât cele clasice, au și o luminozitate mai bună. La fel de important, iluminatul public va fi gestionat de la distanță printr-un sistem numit telegestiune. Vom putea aprinde și stinge iluminatul din dispecerat și vom vedea în timp real defectele pentru ca această firmă să poată interveni mai repede.

Rep: Am vorbit despre infrastructură și transport. La atâtea proiecte mari, cum veți face să păstrați echilibrul dintre amenajările urbane necesare și spațiul verde.

A.F.: Ați folosit cuvântul corect: echilibru. Pe de o parte sunt cetățeni care doresc mai multe spații de parcare, alții își doresc extinderea zonelor verzi, locuri de joacă și de odihnă. Noi, ca Primărie trebuie să găsim acel echilibru. Vreau să fie ceva clar: nu reducem zonele verzi din cartiere. Ba dimpotrivă, le ordonăm și le împrospătăm. La finalul fiecărei lucrări de modernizare de stradă sau de cartier, ultima etapă este amenajarea zonelor verzi prin însămânțarea cu iarbă și plantarea de arbori. Așa s-a întâmplat și în celelalte 10 zone de blocuri, așa se va întâmpla și în cazul cartierului Ștrand și Hipodrom, aflate în lucru. Înțeleg îngrijorarea cetățenilor și au tot dreptul să ceară explicații Primăriei. Dar îi rog să aibă răbdare pentru a vedea rezultatul final.

Pentru că tot suntem la capitolul zone verzi, vreau să reamintesc doar cum arăta parcul Ștrand înainte și cum arată acum. Vreau să reamintesc de un proiect în curs, acela de crearea a unui nou parc în Sibiu, de 6 hectare, în zona Tilișca. Pentru următorii ani am planificat și împrospătarea parcului Sub Arini. Prin urmare, Sibiul verde este un proiect multianual pe care îl realizăm pas cu pas, prin plantări și amenajarea de zone verzi noi.

”Sper ca după 27 septembrie să continuăm împreună proiectele pe care le propun sibienilor pentru următorii patru ani”

Rep: Un subiect de actualitate acum este începerea noului an școlar. Sunt multe incertitudini. Părinții încă nu știu cum vor începe elevii noul an.

A.F.: Și noi suntem în aceeași stare de incertitudine. Actul normativ s-a publicat doar acum, înainte cu 3 săptămâni de începerea școlii. Vom vedea ce măsuri ni se transmit de către instituțiile abilitate, dar spațiile unităților de învățământ sunt cele date, iar numărul de profesori nu poate fi suplimentat decât, probabil, în mică măsură. Prin urmare, vor trebui structurate cursurile astfel încât să se poată desfășura în spațiile date, cu respectarea măsurilor legale de distanțare. Mai dispunem de câteva spații excedentare în unele școli și le vom pune la dispoziție. De asemenea, în funcție de solicitări, vom suplimenta bugetele școlilor cu sumele necesare achiziției tabletelor pentru desfășurarea cursurilor online, atât pentru profesori, cât şi pentru elevi, abonamente pentru internet, la fel pentru separatoare din plexiglas sau alte dotări necesare în acest context.

Rep: Cum vedeți restul anului 2020 pentru Sibiu?

A.F.: Avem 37 de străzi în lucru – parte dintre ele se vor finaliza anul acesta, parte anul viitor. Vom finaliza zona Henri Coandă – Oțelarilor și vom continua lucrările în Ștrand cele două zone din Hipodrom, acestea fiind planificate să se încheie anul viitor pentru că vorbim de zone mari. Înaintăm și drumul peste Câmpșor și se va lucra în continuare la podul peste Cibin din dreptul străzii Rozmarinului, lucrări planificate să se încheie anul viitor. Lărgirea Căii Cisnădiei se va finaliza în câteva săptămâni. La fel și reabilitarea Băii Populare, o lucrare complexă pentru că vorbim de un imobil istoric pe care îl transformăm într-un obiectiv de agrement și relaxare pentru sibieni.

Sper ca după 27 septembrie să continuăm împreună proiectele pe care le propun sibienilor pentru următorii patru ani prin care, cele mai ample sunt centrul pentru conferințe și spectacole, centrul pentru sport și agrement din lunca Cibinului, trenul urban despre care am vorbit, coridoare de mobilitate pe mai multe artere, noul parc Tilișca, continuarea modernizării transportului public și crearea de piste sigure pentru biciclete, toate proiecte deja demarate, în diverse stadii.