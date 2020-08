Scandal la Filarmonica Sibiu, tranșat la Tribunal – Managerul actual contestat puternic de angajați

⇓ Ascultă știrea ⇓

Filarmonica din Sibiu este una din cele mai apreciate instituții de cultură din țară. Asta se vede din exterior. Dar, ”bucătăria internă” este ceva mai complicată. De curând, managerul instituției, Cristian Lupeș, a cerut bani de la Consiliul Județean pentru a angaja un avocat care să reprezinte instituția în două procese intentate de angajați ai filarmonicii. În acest timp voci din interiorul instituției reclamă comportamentul managerului.

”Relațiile interumane nu îl avantajează”

Angajați ai filarmonicii sibiene au povestit pentru Ora de Sibiu că atmosfera din interiorul instituției nu este deloc în concordanță cu ceea ce livrează muzicienii publicului. ”Este o atmosferă apăsătoare, în primul rând din cauza comportamentului pe care domnul manager îl are față de angajați. Nu se adresează cu cuvintele cel mai bine alese și nici tonul nu este unul potrivit unei instituții de cultură. Atunci când ți se adresează parcă ești un nimic în fața lui, modul de conducere este unul tiranic, este un om cu care se discută foarte greu. Vede institușia ca pe prăvălia proprie și nu în sensul bun. Din acest punct de vedere relațiile interumane nu îl avantajează deloc”, spune unul din angajații filarmonicii.

Cristian Lupeș, managerul filarmonicii sibiene spune că ”Atmosfera e foarte prietenoasă, iar când avem proiecte artistice de realizat suntem cu toții foarte implicați. Acum, depinde cu cine vorbiți și pe cine întrebați. Sunt probabil câteva persoane care nu apreciază modul meu de lucru, dar în general lucrurile sunt bine așezate”

”Nu știe să dirijeze”

Pe lângă nemulțumirile legate de comportamentul managerului, muzicienii din cadrul filarmonicii sibiene spun că nu își mai doresc să urce pe scenă sub îndrumarea lui Cristian Lupeș. ”Deși are doctorat în domeniu, nu știe să dirijeze. Acest lucru este greu de dovedit publicului, dar noi, muzicienii, știm lucrul acesta. Nu mai dorim să cântăm sub bagheta lui, pentru că nu este un bun dirijor. Noi studiem instrumentele de mici, dar dânsul nu cântă la niciun instrument.”, spune unul dintre muzicieni.

Cristina Lupeș însă are un contraargument ”La filarmonica din București, Cluj, Timișoara, Iași, unde am dirijat, nu au fost astfel de probleme, ele văd că sunt doar aici, la Sibiu. Am studiat și am studii doctorale în domeniu, sunt cunoscut în țară și străinătate, așadar competența mea dată de experiență nu poate fi contestată. Iar mai mult, contractul cadru îmi permite să dirijez, fără a lua un onorariu pentru asta, ceea ce s-a și întâmplat”

”E totuși un manager bun”

O parte dintre angajații filarmonicii contestă comportamentul lui Cristian Lupeș, dar nu calitățile sale manageriale. ”Dacă a venit aici ca manager, asta ar fi bine să facă. Din acest punct de vedere este creativ, a reușit să pună pe picioare concertele din pandemie, numele filarmonicii sibiene a fost recunoscut în țară, din nou. Ca manager nu este contestat, iar dacă pentru asta a câștigat concursul, asta să demonstreze că știe”, este de părere unul dintre angajați.

”Filarmonica din Sibiu este cred singura instituție din lume care a susținut concerte în pandemie. Am reușit lucrul ăsta, am avut 50 de concerte în aer liber până acum. Am susținut viața culturală outdoor a orașului, iar despre lucrul acesta s-a vorbit chiar și în străinătate. Eu cred că acestea sunt realizările de care ar trebui să se vorbească”, este de părere Cristian Lupeș.

Dosare la Tribunal

Tensiunile din interiorul filarmonicii au culminat cu chemarea în judecată a instituției reprezentată de Cristian Lupeș. Un dosar este pe masa Tribunalului Sibiu. O fostă angajată, pe postul de consultant muzical, Adina Zaharia Dombi a reclamat faptul că a fost concediată pe nedrept. Mai mult, ea a semnalat sindicatului filarmonicii faptul că volumul de muncă ce îi este atribuit este inuman, iar stresul provocat de situația de la serviciu i-a dus la probleme de sănătate.

”Contractul doamnei a expirat la 1 iulie. Ea ceruse încheierea unui contract pe o perioada de un an, contract care s-a încheiat și nu a mai fost prelungit. Simplu și legal. Pentru că nu i s-a mai prelungit contractul se fac valuri….Există motive care țin de aspecte financiare ale filarmonicii pentru care nu s-a mai prelungit contractul…”, a spus managerul filarmonicii.

Un alt dosar care vizează instituția sibiană este deschis la Tribunalul Mureș. Prin acesta Vincze Balazs contestă modul în care a fost organizat concursul pentru unul din posturile din cadrul filarmonicii. Pentru a se putea apăra în instanță, managerul Cristian Lupeș a cerut Consiliului Județean fonduri pentru angajarea unui avocat. El a motivat cererea prin faptul că o singură persoană care asigură asistența juridică filarmonicii sibiene nu poate face față volumului de muncă.

Consiliul Județean nu are ce face

Președintele Consiliului Județean, Daniela Cîmpean, a declarat pentru Ora de Sibiu că instituția pe care o conduce nu poate interveni în relațiile de muncă dintre un manager și angajații instituției. ”Oficial la noi nu s-a primit vreo sesizare din partea angajaților filarmonicii. Dar, și dacă s-ar primi, noi nu am putea interveni. Nu este legal să intervenim în relațiile de muncă din interiorul instituției. Putem interveni doar în relațiile dintre CJ și manager. Noi am angajat un manager pentru filarmonică în baza unui concurs, în baza unui plan de management. Pe noi ne interesează să ducă la îndeplinire acel contract, să atingă obiectivele pe care le-a propus. Dacă salariații au anumite nemulțumiri au la îndemână pârghii legale prin care să conteste lucrurile.

Dar, eu ma transmis mereu, tuturor managerilor care conduc instituții în subordinea Consiliului Județean, că ar fi bine să mențină în instituții o atmosferă cordială, prietenoasă. În același timp, din experiență, știu că atunci când se schimbă conducerea mereu există tensiuni, pentru că se schimbă modul de lucru, abordarea. E normal, dar la fel de normal este ca aceste lucruri să se și așeze”