Cum arata semineul viitorului? Noul trend in domeniul termic!

Nu are aripi, nu face focul singur, dar e cel mai confortabil semineu inventat pana acum – semineul modular prefabricat! Trendul actual in domeniul seminee sunt aceste dispozitive preasamblate, care iti sunt livrate acasa in colet, iar tu le montezi rapid si usor, fara santier la tine acasa, deranj, batai de cap sau alte probleme care survin atunci cand construiesti un semineu clasic.

Un semineu modular este inovatia momentului pe piata de termice! Este, practic, un semineu lemne “la gata”, complet, preasamblat, pe care ti-l poti monta chiar tu, intr-o seara dupa serviciu sau intr-o sambata! Semineul prefabricat vine cu imbracaminte modulara pe structura metalica si focar pe lemne din gama premium de produse. Prezinta multe avantaje notabile, care cu siguranta te vor convinge.

Setul de constructie consta dintr-o camera de ardere pentru semineu, o baza si o carcasa modulara cu accesorii semineu necesare pentru instalarea corecta. Asamblarea tuturor elementelor este extrem de usoara. Cateva ore sunt suficiente pentru a va bucura de atmosfera calda si de vederea unui dans de flacari minunat!

Focarul inclus in kit este din categoria focare semineu premium (de lux), foarte moderne si atractive, cu o performanta foarte ridicata, cu 2 sau chiar 3 laturi de sticla termorezistenta dubla, atentie la cele mai mici detalii si o ardere curata si perfecta in interiorul incintei care pastreaza sticla curata!

Imbracamintea inclusa in setul de constructie al semineului este de diferite materiale, forme si design-uri: imbracaminte cearamica (crem, gri, alba), imbracaminte metalica (alb, negru), sau seminee din piatra (stone, grafit, etc.), cu cahle decorative (clasice sau cu motive traditionale), potrivindu-se in orice tip de locuinta: moderna, rustica, eleganta, clasica, contemporana.

Minimalismul imbracamintii il face sa se incadreze perfect in orice interior. Semineul modular prefabricat este un raspuns perfect la tendintele actuale in designul interior. Proportiile perfecte si minimalismul combinate cu o viziune a focului pe doua laturi vor crea o atmosfera confortabila.

O serie de solutii inovatoare utilizate in constructia unui astfel de semineu lemne pefoc va asigura ca, prin incalzirea casei cu dispozitivul acesta, puteti utiliza la maxim energia. Puterea dispozitivului va permite sa încalziti eficient suprafata casei, chiar si de peste 100 m2!

In plus, totul este ecologic la semineul viitorului! Alegand semineul modular si folosind metodele corecte de ardere a lemnului uscat de foioase demonstrati ca va pasa de mediu. Nu contribuiti la poluarea atmosferica in exces. Toate acestea se datoreaza faptului ca dispozitivul indeplineste cele mai stricte criterii ecologice, precum si metode de fabricare Ecodesign.

In ceea ce priveste pretul, stati fara griji – acesta este cu mult mai mic decat in cazul constructiei unui semineu clasic pe lemne, pe gaz sau pe peleti! Singurul cost este cel al construirii si racordarii acestuia la un cos de fum ceramic sau din inox.

AVANTAJELE unui semineu la gata, modular sunt multe:

–Nu necesita unelte speciale pentru montaj, adezivi sau alte materiale de finisaj

-Elimina santierul in casa – montaj fara praf si deranj prea mare

-Intuitiv si usor de instalat – veti construi semineul in doar cateva ore

-Exclude total sau partial costisitoarea manopera a meseriasilor la montaj

-Ofera mobilitate – daca schimbi locuinta sau te muti, poti lua semineul cu tine!

-Prezinta finisaj semineu exclusivist, modern si foarte atragator!

-Se potriveste perfect tendintelor actuale de arhitectura

–Ecologic – respecta standardele de proiectare ecologica

Astfel, un semineu modular prefabricat este un kit complet de constructie, adica un semineu prefabricat cu imbracaminte modulara pe structura metalica si focar pe lemne din gama premium. Nu necesita unelte speciale pentru montaj, adezivi sau alte materiale de finisaj. Intuitiv si usor de instalat, fara praf si deranj prea mare! Ia legatura cu cei de la PEFOC pentru mai multe detalii legat de seminee complete, accesorii (grila semineu, burlane, solutii racordare, etc) sau daca ti-a facut cu ochiul vreun semineu la gata!

Semineul viitorului poate fi alegerea perfecta pentru incalzirea caminului tau!

Si poate fi al tau chiar ASTAZI!