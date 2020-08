Drama Alesiei, fata de 14 ani din Sibiu fugită de acasă – „Se droga și se prostitua”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Alesia are 14 ani și este din Șura Mare. A fugit de vreo nouă ori de acasă până acum, iar parinții sunt disperați de fiecare dată. Doina, mama acesteia, spune că i-a creat toate condițiile, că i-a oferit orice și-a dorit și că nu îi lipsește absolut nimic. Nu poate să înțeleagă însă de ce alege să dispară și să își facă rău singură. În urmă cu o lună, poliția a fost alertată din nou cu privire la dispariția fetei, iar abia acum o săptămână mama ei a reușit să dea de ea. Potrivit acesteia, Alesia era în București, acolo unde se droga și era obligată să se prostitueze.

Violată la 13 ani de un taximetrist în Sibiu

Adolescenta din Șura Mare suferă o adevărată dramă. A fugit de acasă de nenumărate ori și, deși are doar 14 ani, a trecut deja prin multe lucruri dureroase. Anul trecut, în iarnă, când a dispărut din sânul familiei, a fost violată de un taximetrist din Sibiu. O experiență cumplită și traumatizantă, în urma căreia a avut nevoie de ședințe de psihoterapie. Mama acesteia spune însă că a fost doar de câteva ori la psiholog și că nu a fost suficient pentru recuperarea ei.

Copila a suferit enorm în urma celor întâmplate, iar mama ei crede că acesta este motivul pentru care acum fuge -fiindcă trăiește o traumă. Acesta încearcă să o înțeleagă, dar, ca părinte, consideră că trebuie să fie și severă.

„Eu mai am o fată în vârstă de 19 ani. Și ea a făcut aceleași lucruri pe care Alesia le face acum. Fiica cea mare dă vina pe soțul cu care sunt acum. Noi, ca mamă și tată, trebuie să fim un pic mai severi. Alesia nu a înțeles lucrul acesta, fiindcă cealaltă fată o influențează negativ. Soțul meu nu a bătut-o niciodată, nu a certat-o, doar a încercat mereu să îi explice că nu e bine ce face. Dar ea de anul trecut o ține lanț. De când a fost violată de acel taximetrist e mai rău. A fost și la psiholog, dar nu a fost de ajuns. Ea pleacă fiindcă vrea să fie retrasă, vrea liniște, nu vrea să ne mai audă pe noi. De când cu violul s-a schimbat total, a suferit o traumă. Iar omul ăla e încă în libertate”, spune Doina, mama Alesiei.

Drogată și obligată să se prostitueze în București

Drama Alesiei se amplifică de fiecare dată când fuge de acasă. Ultima oară a plecat acum aproximativ o lună, alături de o prietenă, iar părinții au reușit cu greu să-i dea de urmă. A mers în mai multe orașe din țară, printre care Timișoara și București. În Capitală, lucruri oribile i s-au întâmplat. Mama ei susține că a fost obligată să se drogheze și să se prostitueze. Când în sfârșit a reușit să o găsească, a hotărât să o ducă la spital. În prezent, adolescenta urmează un tratament la Spitalul de Psihiatrie din Sibiu.

„Era în Timișoara și sora ei cea mare i-a trimis niște bani să ajungă la ea în București. Acolo am găsit-o cu ajutorul cuiva din Timișoara. Fiica cea mare nici nu m-a sunat să mă anunțe că Alesia e bine. (…) M-am dus și am găsit-o acolo și am anunțat poliția. Ea nu vrea să îmi spună, însă eu știu sigur ce s-a întâmplat în București. Ea și cu prietena ei, cea cu care a dispărut, au fost date la produs, la prostituție și au fost drogate. Am văzut că nu e ok, așa că am dus-o la spital, stă acolo până vineri. Am dus-o acolo ca să se calmeze, că nu mă mai înțelegeam cu ea. Îmi zicea că se aruncă de la etaj, de la mansardă. Mi-a fost frică de ce se poate întâmpla. O să stea la spital până când se mai calmează apele”, ami spune Doina, mama Alesiei.

Mama Alesiei dă vina și pe anturaj

Mama adolescentei în vârstă de 14 ani spune că Alesia este „o fată bună, dar s-a lăsat influențată de oamenii din jur”. Aceasta consideră că un prim pas pentru a o aduce pe drumul cel bun pe copilă este să o înscrie la o altă școală, pentru a-i schimba anturajul.

„A dat de niște băieți prin București și ăia o influențează negativ. Eu i-am spus că în ziua de astăzi bărbații te țin o săptămână, îți zic că te iubesc și dupaia te aruncă în stradă. Alesia e fată bună. Chiar dacă a lipsit mult de la școală tot a reușit să aibă media 8. E fată bună. Vreau să o despart de fata cu care umblă, cea cu care a fugit. Ea își dorește să o mut la altă școală și așa am să fac. Unde vrea ea, la ce școală își dorește, acolo o înscriu. Acum trece în clasa a 8a. Îmi e ciudă că o strică anturajul.

(…) I-am spus să nu îl urască pe bărbatul cu care sunt eu acum, că el face tot posibilul să îi crească. Soțul a încercat mereu să se apropie de ea. I-a luat haine, telefon, a fost la muncă și apoi s-a dus să îi cumpere blugi de la Zara, să nu râdă lumea de ea la școală dacă n-are. Îl doare și pe el, face totul pentru ea. Tatăl ei biologic a abandonat-o, dar Alesia nu înțelege încă toate lucrurile astea”, a mai spus mama Alesiei.

Doina, mama Alesiei, speră la un viitor bun pentru fata ei. Își dorește să se întoarcă pe drumul cel bun și vrea să o ajute să treacă peste toate traumele suferite. Încearcă, totodată, să tragă un semnal de alarmă pentru părinții care sunt în situația ei. Ea spune că și-ar dori ca poliția să investigheze mai mult cazurile de dispariție, mai ales în cazul minorilor.