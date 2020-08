Ionuț Stroe, ministrul Sportului prezent la Sibiu – Întâlnire cu conducerea CSU

⇓ Ascultă știrea ⇓

Repornirea competițiilor de baschet și toate provocările care le implică acest proces a fost tema discuției dintre Horațiu Floca-președintele BC CSU Sibiu, Laurențiu Buduleci-președintele secției de baschet a Clubului nostru și ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, aflat la Sibiu.

Cei trei au dezbătut, în cadrul întrunirii, modul în care se poate produce revenirea la baschet. Provocările echipelor și cluburilor din întreaga țară, pentru sporturile de echipă, în sală, așa cum este cazul baschetului, sunt multiple, dar, în același timp optimiste.

” Mi-am dorit foarte mult să am această întâlnire cu reprezentanții BC CSU Sibiu, un club cu tradiție, unul dintre cele mai iubite cluburi de baschet masculin din România. Sunt impresionat de atmosfera meciurilor de aici, din Sala Transilvania, de fanii incredibili pe care îi au. În plus, dincolo de partea sportivă, CSU este un club cu un impact major și asupra comunității din oraș, cu proiecte frumoase prin care se implică activ nu doar în viața fanilor, ci și a locuitorilor. Au fost discuții extrem de utile pentru că sporturile de sală, de echipă suferă în continuare foarte mult și pentru mine este important să cunosc și părerea cluburilor, dificultățile pe care le au, pentru că practic aici cresc și se formează jucătorii. Observ că sunt în continuare foarte multe probleme legate de înțelegerea protocolului, de respectarea lui, de felul în care se pot organiza competițiile, știu cât de greu este să ne adaptăm la noua situație, e o provocarea pentru toată lumea, însă, din păcate, situația epidemiologică nu ne permite momentan să revenim la felul în care organizam aceste meciuri înainte de pandemie. De asemenea, am discutat și despre turneele naționale de juniori care încep în septembrie, despre cum vor avea loc propriu-zis, despre testări. Mă bucur că până la un consens la cluburile de seniori privind reluarea competițiilor, baschetul dă drumul la turnee de juniori”, a declarat Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului.

”Am avut o discuție extrem de benefică clarificării unor aspecte legate de cum ne putem desfășura activitatea, în baza reglementărilor existente, Privim cu optimism începea meciurilor și mă bucur că am găsit în domnul ministru o persoană extrem de interesată și implicată în tot ceea ce privește reînceperea competițiilor în sală, în condiții de maximă siguranță. Ne-am bucurat să aflăm că dânsul cunoaște fenomenul BC CSU Sibiu, marea familie care s-a creat între club, suporterii și partenerii echipei și așa cum toată lumea așteaptă, sperăm ca momentul reîntâlnirii noastre, în sala de baschet, să fie cât mai curând”, a delcarat Horațiu Floca, președintele BC CSU Sibiu.

Primii care vor intra în focurile competițiilor, vor fi juniorii BC CSU Sibiu Under 18, care va participa la Ploiești, în luna septembrie, la turneul final. Tot în prima parte a lunii septembrie, Consiliul Director al Federației Române de Baschet ar urma să se decidă în ce formulă ar urma să înceapă sezonul competițional 2020/2021, atât pentru seniori cât și pentru juniori.