VIDEO Țepe cu iz de modeling la Sibiu – Escrocheria prin care zeci de sibieni sunt înșelați cu zâmbetul pe buze

Înșelăciunea cu falsa agenție care organizează o selecție pentru promovarea unor produse cosmetice contra unei sume de bani s-a întors la Sibiu.

De mulți ani, periodic, în Sibiu apar o serie de așa-zise „agenții de modeling” care abordează trecătorii și le oferă ședințe foto și chiar „oportunitatea” de a face reclamă unor mărci de produse cosmetice. Însă, înainte ca tinerii și tinerele abordate să pășească în lumina reflectoarelor, angajații acestei firme solicită o sumă de bani, drept garanție.

De data aceasta, la Sibiu au revenit cu un update al manevrei, schimbându-și obiectivul principal de abodare. Acum, chipeșii vrăjesc fetele cu vorbe dulci, făcându-le complimente și propunându-le să vină ca model de make-up. Aceștia spun că fetele pot beneficia de diverse tratamente faciale cu niște produse de top (iar când sunt întrebați ce produse sunt și ce brand, talentații în a măguli lumea, se fofilează frumos de la răspuns și schimbă subiectul, spunând doar că sunt “cele mai bune produse de pe piaţă”). După ce expun în cele mai mici detalii, toate avantajele pe care le oferă şi se asigură că citesc pe faţa interlocutorului satisfacţia, interesul şi acel “ce noroc, unde aţi fost până acum” subînţeles, aleg să anunţe şi un indiciu „neimportant”, faptul că pentru acest lux, se percepe o taxă de DOAR 120 de lei. Chipurile, această taxă este de fapt o garanție că viitorul model va continua să vină la ședințele organizate de această agenție. Țeapa este destul de bine organizată, oamenii sunt clar nişte profesionişti în domeniu, având vorbele la ei şi găsind mereu metode pentru a se eschiva de la răspuns la întrebările incomode.

Mai mulți sibieni au căzut în plasa lor

După o perioadă în care agențiile de acest gen își îmbogăţesc buzunarele cu banii naivilor, se mută în alte localități, iar păgubiții rămân doar cu un gust amar. În Sibiu, de o vreme, o astfel de agenție a reapărut, chiar pe bulevardul Mihai Viteazu. Ghinionul lor a fost că una din persoanele pe care le-au abordat, nu s-a lăsat vrăjită, deoarece a recunoscut fețele băieților. Sunt veterani în domeniu, aceleași persoane despre care cu siguranță mulți sibieni au auzit, s-au reîntors și acționează. “Acum câțiva ani au apărut niște persoane care prosteau oamenii. Le ziceau că o să-i facă fotomodele, că ei vor poza pentru diferite produse, că o să primească produsele la care fac reclama plus o sumă „modică de bani”, între 60-70 de euro pentru două ore cât o sa dureze ședința foto, iar la final iți spun că trebuie sa le dai tu o sumă de bani pentru ca ei să fie siguri că tu o sa mergi măcar o data la o ședință de-a lor. Acum, aceleași persoane plus încă vreo 2-3 persoane care cred că sunt noi în echipa respectivă, fac fix aceeași treabă pe Mihai Viteazul pe langa farmaciile Dr. Max, Catena și Sensiblu. Au încercat să mă abordeze și pe mine cu aceeași poveste, însă nu le-a mers, pentru că i-am recunoscut. Din păcate sunt foarte mulți oameni care cred ce le spun ăștia și le dau bani pe nimic.”, spune o cititoare Ora de Sibiu.

Modul de operare este unul clasic. Intră în vorbă, fac complimente, aruncă în ochi nişte sume fabuloase ce s-ar putea câştiga, totul însă în schimbul unei taxe “modice” de înscriere, bani ce vor fi recuperaţi înzecit, aşa cum îţi promit ei. Experţii în manipulare, te vor lăsa cu portofelul gol, asta dacă nu te trezeşti la timp la realitate. Printr-o experienţă asemănătoare a trecut un alt sibian. “Acum câțiva ani, am fost abordat pe centru, oamenii mi-au relatat frumos și mi-au expus niște aspecte care păreau credibile și am decis că merită să încerc. Am plătit suma de 70 de lei, iar apoi nu am mai auzit nimic de ei. Când am înțeles eu că e cam suspect totul, am mers la ei ca să cer banii înapoi, dar am primit răspuns negativ. Păcat că nu s-au luat măsurile necesare și că aceeași oameni încă practică acest lucru.”, relatează sibianul.

În urma mai multor sesizări de acest gen, un reporter Ora de Sibiu s-a deplasat la fața locului pentru a verifica veridicitatea celor întâmplate și pentru a afla mai multe detalii.

Trecând pe lângă farmaciile de pe Mihai Viteazul, imediat am fost abordată de un băiat. Culmea, același care a mai încercat să mă abordeze și cu câteva zile în urmă, dar fără succes. De data asta am răspuns invitației drăguțe de a afla mai multe detalii, dând semne că sunt chiar interesată de ce spune. Am acceptat să merg la sediul lor (un apartament la parterul unui bloc stradal de pe Mihai Viteazul) ca să mă vadă colega lui și să-mi spună mai multe detalii.

Discuția cu domnișoara Maria, o puteți asculta mai jos

În momentul în care am refuzat să plătesc această taxă, atitudinea domnișoarei s-a schimbat instant, iar la final mi-a cerut să îi returnez chiar și acel pliant pe care mi l-a dat colegul ei în stradă.

Polițiștii sibieni știu despre existența acestor indivizi și fac investigații

Așa cum oamenii în cauză știu să fie foarte discreți, nu au pronunțat denumirea firmei sau brandul de produse cu care se lucrează, însă, în acel apartament, inclusiv pe pliante, figura un logo cu textul “Rebel Lens”.

Reprezentanții poliției sibiene spun că sunt la curent cu acest lucru, și că se iau măsurile necesare. “La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu sunt înregistrate 4 sesizări privind aspectele descrise de dumneavoastră, iar în prezent se fac verificări pentru stabilirea situației de fapt și aplicarea măsurilor legale în consecință.”, transmite purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu, Elena Welter.

Conform legii, pentru distribuirea de pliante, flyere sau orice alt tip de material publicitar, este nevoie de un aviz de la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat. În acest sens, am aflat că respectivii indivizi nu dețin această autorizație. “În Sibiu, este permisă distribuirea pliantelor în zonele Piața Unirii și Mihai Viteazul. Pentru bulevardul Mihai Viteazul, în acest moment nu este emis nici un aviz.”, transmite purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu, Mirela Gligore.

Ce spun reprezentanții firmei „fantomă”

Mergând a doua oară la fața locului pentru a afla detalii și explicații din partea lor, bineînțeles că am fost abordată din nou, de același băiat. L-am întrebat ce ne poate spune despre faptul că oamenii spun că au plătit bani și nu au mai fost căutați și i-am spus și că la o simplă căutare pe internet am găsit poze de acum câțiva ani cu el și cu colegii lui, fiind acuzați de înșelăciune, drăguțul a strâns din umeri. A explicat faptul că în atribuțiile lui nu intră decât să abordeze oamenii pe stradă și să împartă pliantele, pe care mai apoi le cere înapoi dacă nu vrei să mergi „în etapa următoare.”

L-am rugat să ne facă legătura cu un coleg care ne poate da mai multe detalii despre activitatea lor. Emoționat, chipeșul a zis că o sa întrebe el de superiorii săi, iar dacă sunt dispuși să vorbească, mă vor contacta ei. Zis și făcut. Cu o promptitudine deosebită, am primit telefon de la reprezentantul lor, Flavius. L-am întrebat cum comentează situația și l-am rugat să ne explice mai clar, etapizat, care sunt pașii pentru a deveni model celebru și pentru a te îmbogăți. „Noi doar selectăm oamenii, iar mai apoi, baza de date este trimisă către firmele cu care colaborăm și ei de acolo își selectează oamenii care se potrivesc. Noi avem angajați, avem o chirie de plătit, e normal să percepem o taxă, altfel nu am putea funcționa. Noi nu oferim garanție că oamenii vor fi selectați, firmele își aleg pe cei care se potrivesc.”, ne spune Flavius.

Așa cum am fost în perspectiva „clientului” chiar acum câteva zile, i-am spus că nimeni nu mi-a spus despre faptul că există probabilitatea să nu fiu selectată și că poate dau banii degeaba. „Acest aspect este scris în contract, dacă am da așa mură în gură totul, vă dați seama că nu ar mai veni nimeni și am lucra o zi întreagă pentru un singur om.”, a exemplificat reprezentantul.

Abordează bărbați, femei și oameni în vârstă

Întrebați dacă selectează persoane dintr-o anumită categorie de vârstă, băieții au spus că abordează persoane de diferite vârste, în funcție de produsele promovate și de obiectivul pe care il are firma respectivă. De asemenea, au spus și faptul că, se plimbă prin toată țara, oprindu-se câte mai multe luni sau chiar un an în aceeași localitate. Am fost curioși să aflăm și despre fericiții care au fost selectați de firmele partenere și au devenit celebri și bogați, sau măcar unde putem vedea poze cu aceștia, prin care sunt promovate produsele, dar nu am primit nici un răspuns în acest sens.