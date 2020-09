CSU Sibiu are un nou preparator fizic

Cu o experiență bogată acumulată de-a lungul timpului, fiind parte din staff-ul tehnic al unor echipe puternice de baschet precum: Bayern Munchen, Banvit Bandirma, Chicago Bulls sau Partizan Belgrad, Jovan Buha se alătură lotului BC CSU Sibiu, în calitate de preparator fizic.

În vârstă de 43 de ani, Jovan Buha este antrenor cu pregătirea fizică ce deține o experiență extrem de bogată în ceea ce privește pregătirea sportivilor. Absolvent al Colegiului de Antrenori din Belgrad, dar și a Universității de Educație Fizică și Sport, specializarea: ”strength and conditioning”, Jovan și-a îmbogățit experiența în cadrul colaborărilor pe care le-a avut cu echipe de renume din baschetul mondial. Noul preparator fizic al BC CSU Sibiu s-a ocupat, între 2011 și 2016 de pregătirea baschetbaliștilor de la Bayern Munchen, dar a colaborat și cu Banvit Bandirma, Chicago Bulls sau Partizan Belgrad.

”Imediat ce am fost contactat de Club, pentru a mă ocupa de pregătirea fizică din timpul cantonamentului, am acceptat oferta, mai ales că mai lucrasem cu Dan și cu BC CSU Sibiu. Îmi place mult organizația și mai ales atmosfera de familie pe care am găsit-o aici. Obiectivul nostru este să muncim mult și să ne adaptăm situației generate de pandemie. Sunt sigur că sportivii vor fi în formă foarte bună la startul competițiilor iar acest lucru ne va ajuta pe tot parcursul sezonului”, a declarat Jovan Buha.

”Ne-am dorit foarte mult să avem în staff un antrenor secund cu experiență bogată în ceea ce privește pregătirea fizică, așa cum este cea a lui Jovan, pentru că este o componentă extrem de importantă pentru evoluția sportivilor noștri. Staff-ul nostru a mai lucrat cu el și ne bucurăm să îl avem alături de echipa noastră și acum, convins fiind că va aduce un plus important în pregătirea baschetbaliștilor BC CSU Sibiu”, a declarat Horațiu Floca, directorul Clubului.

Buha are specializare și în domeniul nutriției și a mai colaborat cu echipa noastră în vara lui 2018, în timpul cantonamentului de la Zlatibor.