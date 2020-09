INTERVIU: Vasta experiență în afaceri a lui Ilie Carabulea – Cum menții o afacere în pandemie

⇓ Ascultă știrea ⇓

Ce înseamnă o afacere românească de succes, cum dezvolţi un astfel de business la nivel naţional şi internaţional, ce abilităţi manageriale ar trebui să deţină tinerii antreprenori de azi, aflaţi la început de drum, ce strategie adopţi şi cum îţi menţii compania în plină pandemie la nivel global, am aflat de la sibianul Ilie Carabulea, om de afaceri cu “state vechi”, nu de puţine ori cel care dat startul în multe domenii de activitate.

Reporter: Sunteți unul dintre primii sibieni care au reușit să dezvolte un business de succes, la nivel național și chiar internațional. Cum ar arăta un bilanț al deceniilor de antreprenoriat?

ILIE CARABULEA: Lumea afacerilor înseamnă să deţii anumite abilităţi, să ai o anume pricepere şi un simţ dezvoltat pentru business. Trebuie să fii foarte bine organizat, eficient, perseverent. Toate acestea duc la crearea unei bune strategii pentru afacerea ta. Cred însă că cel mai important, ca să obţii succesul, este punctul de pornire, şi anume ideea de business, contextul economic în care te afli, publicul-ţintă căruia te adresezi, munca depusă, şi neapărat, dorința de a reuși.

Eu am început într-o perioadă în care situaţia economică aş putea spune că a fost propice, în ciuda lipsei unei legislaţii foarte bine puse la punct. După 1990, am părăsit sistemul de stat, pentru a fi pe cont propriu. Primul pas în mediul privat s-a produs în domeniul transportului de marfă. Atunci am cumpărat primul camion. A urmat apoi transportul de persoane. Am pornit cu un autobuz, pentru care am obţinut autorizaţie pe ruta România-Germania. Apoi, încet-încet, am construit ceea ce astăzi reprezintă compania de transport internaţional Atlassib & Atlantic Travels International.

Visul meu a fost să creez afaceri românești, cu și pentru români. Mereu m-am considerat un bun român, simțul meu patriotic nu mi l-a știrbit nimeni niciodată. Nu întâmplător am construit Banca Carpatica. Am vrut să arăt că se poate să creezi, de la zero, o instituție financiară cu capital 100 la sută autohton. Așa cum americanii vorbesc despre American Dream, eu mi-am dorit mereu să trăiesc visul meu neaoș, românesc. Acum, după aproape o viață de om, cred că l-am urmat și l-am dus acolo unde mi l-am imaginat dintotdeauna. Nu am realizat totul singur. În general, am fost înconjurat de oameni profesioniști, cu idei constructive. Acesta consider că este bilanțul meu pentru toate aceste decenii de antreprenoriat, de când am făcut primul pas în această lume.

Care sunt principalele “lecții” pe care le-ați învățat de-a lungul carierei dvs.? Ce ați face diferit, dacă ați putea să o luați de la capăt?

Principala lecţie pe care am învăţat-o şi pe care cred că ar trebui să şi-o însuşească orice antreprenor este eşecul. Nu poţi avea succes 100 la sută în orice afacere. Statistic vorbind, nu există nici un businessman care, măcar o dată pe parcursul dezvoltării afacerii sale, să nu fi întâlnit probleme, greutăți și dezamăgiri.

Important este să nu repetăm aceleaşi greşeli sau să persistăm în decizii eronate. Aceasta este a doua lecţie: dezamăgirea. Mai sunt şi altele: frustrarea, neputinţa sau greutăţile. Cum am spus şi mai devreme, esențial este să înţelegem fiecare problemă, fiecare aspect în parte şi să încercăm până reuşim să le depăşim şi apoi să contribuim cu soluţii viabile. Nu ştiu dacă aş face ceva diferit, pentru că eu consider că ceea ce am realizat în toţi aceşti zeci de ani, mi-a netezit drumul să ajung unde sunt.

Pot spune însă ce aş face în plus. Aş crea un holding de firme concentrat specific pe anumite domenii de activitate, şi anume transport internaţional de persoane şi servicii poştale internaţionale, cu dezvoltarea unei activităţi mult mai ample de curierat internațional, în special în ţările din Uniunea Europeană. M-aş concentra, de asemenea, şi mai mult pe piaţa de capital. Și e clar că aş căuta să mă adaptez contextului actual, din punct de vedere economic, legislativ şi social.

2020 nu este, nici pe departe, un an liniștit pentru mediul de afaceri. În ce fel a fost afectat business-ul dvs. de lunile în care România și majoritatea țărilor europene s-au aflat în stare de urgență?

Ca multe alte firme din domeniu, şi noi am fost afectaţi puternic. În perioada martie-mai, activitatea noastră de transport persoane a fost blocată în întregime, din cauza pandemiei recunoscută de toate statele europene.

În ciuda acestui context economic, care a afectat grav industria IMM-urilor, statul român și administraţia locală nu au venit foarte mult în sprijinul nostru. Chiriile, taxele, impozitele locale, costurile salariale au rămas aceleaşi, ca înainte de venirea acestei pandemii. Autorităţile nu au găsit soluţii privind reducerea unor taxe sau chiar suspendarea acestora pe perioada celor trei luni de stare de urgenţă. Nu s-au implementat măsuri care să poată duce, după carantină, la o relansare şi o susţinere a activităţilor mediului de afaceri privat.

Pentru un tânăr antreprenor aflat la început de drum, este important să se orienteze către o activitate pe care o cunoaşte foarte bine. Un lucru elementar este să fie mereu conectat cu toate schimbările tehnice din domeniu, să-şi cunoască concurenţa, contextul economic, legislativ şi pe cel social.

Cum ar arăta un “portret-robot” al candidatului pe care vi l-ați dori în companiile dvs.? Credeți că sunt mai importante calitățile tehnice sau cele interpersonale?

Mi-am dorit întotdeauna angajaţi şi lideri bine pregătiţi profesional, cunoscători ai legislaţiei antreprenoriale şi ai legislaţiei muncii, cu calităţi manageriale bine dezvoltate şi concentraţi asupra obiectivelor pe care le au de îndeplinit. De asemenea, consider că angajaţii trebuie să fie în general buni gospodari şi să aibă capacitatea să-şi gestioneze atribuţiile cu maximul de responsabilitate.

Dacă ar fi să oferiți un sfat unui tânăr aflat la început de carieră sau unui antreprenor aflat la început de drum, cum ar suna? Ce i-ați sfătui pentru a evita plafonarea și pentru a face alegerile potrivite în viața profesională? Ce le spuneți celor care își doresc creșteri rapide, spectaculoase, în carieră sau în business?

Este dificil să oferi sfaturi şi în general mă feresc de acest lucru. Nu tuturor business-urilor li se potrivesc aceleaşi strategii, soluţii, decizii. Consider însă că, pentru un tânăr antreprenor la început de drum, este important să se orienteze către o activitate pe care o cunoaşte foarte bine. De asemenea, un lucru elementar este să fie mereu conectat cu toate schimbările tehnice din domeniu, să-şi cunoască concurenţa, contextul economic, legislativ şi pe cel social.

Este esenţial și să ştii “tot ce mişcă” în firma ta. Legat de creşterile rapide, acestea sunt păguboase. Îţi pot crea imaginea unei superiorităţi, a unei prosperități a afacerii tale, care de multe ori este înșelătoare, chiar a unei autosuficienţe faţă de concurenţă, lucru care îţi dăunează în timp, prin faptul că te demobilizează și nu mai ești motivat în permanență să aduci ceva nou și să crești.

Cât de dificil este să găsiți angajații potriviți, în domeniile în care activează companiile dvs.?

Acest aspect este relativ dificil. Cel puțin pentru posturile administrative și de management, nu-i tocmai ușor să găseşti oameni care să fie și profesionişti, şi capabili să pună pe primul loc interesele colective, ale companiei, faţă de cele personale. De asemenea, e greu de evitat şi plafonarea angajatului. Din experienţă, am constatat că este eficient principiul de rotire a cadrelor şi menţinerea unui suflu nou, mai ales în echipa de conducere. Acest lucru orientează în mod constant angajatul către idei sau soluţii manageriale proaspete și inovatoare.

Dacă aș fi șeful Guvernului, prima măsură pe care aş lua-o ar fi cea de analiză asupra modului de desfăşurare a activităţilor, pe domenii. Apoi, cu ajutorul specialiştilor, aş căuta să identific ce probleme sunt şi unde se află acestea.

Care sunt metodele prin care încercați să atrageți specialiști buni și ce faceți ca să-i păstrați pe cei mai valoroși? Ce perspective de carieră le oferiți salariaților dvs.?

Primul lucru atunci când angajăm personal este să cunoaştem foarte bine viitorul angajat. Apoi, dacă noi considerăm că studiile, experienţa şi profilul moral corespund cerinţelor postului, venim cu o ofertă salarială atractivă, cu menţiunea că, după încadrarea sa în colectiv, atât sarcinile de serviciu, cât şi sistemul de remuneraţie vor cunoaşte un trend ascendent. Din punct de vedere financiar, una dintre strategiile companiei de motivare a angajatului este direct proporţională cu rezultatele. În funcţie de acestea, salariatul poate ajunge să participe activ la capitalul social al firmei.

Care sunt așteptările pentru ultima parte a acestui an, pentru mediul de afaceri local, și cum credeți că va evolua economia în anii următori? Sunteți mai degrabă optimist sau îngrijorat, în ceea ce privește viitorul României?

Aşteptările mele pentru a doua parte a anului 2020 sunt legate de faptul că atât Guvernul României, cât şi guvernele UE, vor găsi metode şi mijloace potrivite de susţinere a relansării producţiei. Apreciez că, până la sfârşitul anului, activitatea din ţara noastră şi din statele Uniunii Europene se vor înscrie pe un trend ascendent. În ceea ce priveşte revenirea economiei majorităţii statelor europene la nivelul de dinainte de pandemie, eu apreciez că acest lucru se poate întâmpla între doi şi patru ani.

Dacă ați fi șeful Guvernului, care ar fi prima măsură pe care ați lua-o, pentru a sprijini mediul de afaceri? Dacă ar fi să le trimiteți un mesaj guvernanților, cum ar suna acesta?

Prima măsură pe care aş lua-o ar fi cea de analiză asupra modului de desfăşurare a activităţilor, pe domenii. Apoi, cu ajutorul specialiştilor, aş căuta să identific ce probleme sunt şi unde se află acestea. Cu sprijinul experţilor din ramuri diferite, aş încerca să găsesc soluţii.

Iar mesajul pe care aş vrea să îl transmit guvernanţilor este că ar trebui să fie mai aproape de oameni, de cetăţenii acestei ţări. Principala activitate a Guvernului, din punctul meu de vedere, ar trebui să ducă la realizarea unui plan strategic optim, într-un timp-record, pentru relansarea economică a producţiei româneşti. De asemenea, consider că trebuie să sprijine în mod real, cu soluţii la fel de reale, eficiente şi palpabile, antreprenorii români, cel puţin la acelaşi nivel cum îi sprijină pe investitorii străini.

În calitate de manager, ați luat sute de decizii importante. Dacă ați putea alege una, pe care s-o numiți “cea mai importantă”, care ar fi aceea?

Da, cred că cea mai importantă decizie din viaţa mea s-a produs la vârsta de 42 de ani. Atunci m-am hotărăt să schimb “macazul”, să renunţ la statutul de salariat în sistemul de stat şi să mă îndrept către antreprenoriat. De-a lungul anilor, am lansat destul de multe afaceri, în domenii diverse. În multe cazuri, am fost primul care a reuşit să dezvolte un anumit tip de business. Sunt foarte mulţumit din acest punct de vedere şi de aceea consider că poate această decizie este “cea mai” importantă.

Interviu preluat din angajatorulmeu.ro