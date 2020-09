Un nou post de radio apare la Sibiu – City FM va emite în curând

⇓ Ascultă știrea ⇓

Frecvența Jazz FM Sibiu a fost preluată de medieșeanul Cosmin Iuga, fiul lui Mihai Iuga celui care a pus baza unui post de radio local bine gândit, Radio Mediaș 725.

La începutul lunii iulie, frecvența Jazz FM a fost câștigată printr-un concurs de către Cosmin Iuga care dorește dezvoltarea unui nou post de radio local, la Sibiu.

Mai mult decât atât, JazzFM va deveni CITY FM. Cosmin a mai menționat faptul că este mândru că poate continua ceea ce a început tatăl său, Mihai Iuga, acum 27 de ani. Înființarea primului post de radio din Mediaș, Radio Mediaș 725.

Contactat de Ora de Sibiu, medieșeanul Cosmin Iuga a vorbit despre noul său proiect, transformare JazzFM într-un post de radio local bine pus la punct.

De peste 7 ani de când m-am mutat în Sibiu unul din obiectivele mele a fost crearea unui post de radio local, dar din păcate sau din fericire abia anul acesta am avut noroc. Preluarea acestei frecvente a fost într-un fel de aşteptat deoarece discuţii în privinţa aceasta le-am demarat de mai bine de jumătate de an, dar din cauza isteriei covid am suspendat orice investiţie, inclusiv aceasta. După cum probabil ştiţi orice licenţă audiovizuală se preia pe baza unui ” concurs ” în fata CNA, acest lucru desfăşurându-se în data de 1.07.2020.”

Începem să ne dezvoltăm în tot ceea ce înseamnă media

”În următoarea perioadă fiecare din cele 2 radiouri (radio MEDIAŞ 725 şi CITY Fm) se vor dezvolta ca şi radiouri locale. Sigur că vor avea legătură deoarece sunt sub aceeaşi umbrelă. Emisiunile vor rămâne aceleaşi la radio MEDIAŞ 725 pentru următoarea perioadă. Probabil după orele 18. 00 până dimineaţa înainte de începerea matinalului, când pe antenă nu vor exista emisiuni specializate, muzică vă fi aceeaşi şi emisia se va face dintr-un singur loc.”

Medieșeanul Cosmin Iuga a mai menționat faptul că în momentul de față se lucrează la înființarea unui studioul local la Sibiu.

Un trend, o modă, o sursă obiectivă

”27 de ani înseamnă o generaţie, acum cu schimbările care urmează pe piaţa media cu noile tehnologii va fi o adevărată provocare de a rămâne în trend cu „moda”. Radio MEDIAŞ 725 a fost timp de 27 un trend, o modă, o sursă obiectivă şi transparenţă de informare, un formator de opinii, şi nu în ultimul rând o pepinieră de talente. Cred cu tărie ca acestea sunt principalele atribuţii ale unui radio local, de aceea pe viitor dezvoltarea radiourilor va continua pe aceeaşi linie.”

Ascultătorul de radio din zilele acestea este foarte selectiv, pretenţios în sensul bun al cuvântului, ceea ce ne ridica stacheta şi ne forţează într-un anumit fel de a realiza emisiuni cât mai diversificate cu muzică de cea mai bună calitate „împletită” cu cât mai multe informaţii din oraşul său, infirmaţii obiective şi transparente furnizate în cel mai scurt timp, a adăugat Cosmin Iuga pe final.