Adrian Bibu la început de campanie – „Există viață și după alegeri!”

“VIITORUL ACESTUI ORAȘ NU SE POATE SCHIȚA PE GENUNCHI!”

Candidatul PNL la funcția de primar al municipiului Sibiu, vicepreședintele liberal Adrian Bibu, a afirmat la lansarea candidaților organizației pe care o reprezintă că a intrat în cea mai importantă competiție de până acum din viața sa.

“Am intrat în competiția cea mai importantă de până acum din viața mea. Am făcut-o convins fiind, așa cum am spus de nenumărate ori până acum, că Sibiul poate mai mult. Și mai bine! Am intrat în competiție alături de liberali fiindcă știu că ceea ce simt eu pentru acest oraș și pentru sibieni simt și ei… Nu este greu să te îndrăgostești de Sibiu… După părerea mea, însă, dragostea trebuie nu doar declarată, ci și dovedită. Permanent!”- a spus Adrian Bibu.

În discursul său, candidatul PNL s-a referit la demonstrațiile pe care perioada de precampanie i le-a făcut, unele plăcute, venite din partea sibienilor și altele din contră.

“Suntem la începutul campaniei electorale, însă precampania mie mi-a făcut câteva demonstrații. Prima este mai puțin plăcută și se referă la cei care cred ca pot să-și iubească orașul fără să-i respecte locuitorii. Sau mai exact, fără să le respecte inteligența – candidați care au devenit teoreticieni ai binelui, după ce au ratat ocazia de a PRACTICA binele. Sunt cei care răstoarnă asupra sibienilor desaga de realizări, ASTĂZI.

ASTĂZI și în nicio altă zi din ultimii ani se anunță intenții mărețe, ASTĂZI și în nicio altă zi din ultimii ani se marchează piste, ASTĂZI și în nicio altă zi din ultimii ani se ajută Palatul Copiilor, ASTĂZI se vopsește gardul ca să nu scape leopardul…

Nu știu dacă să mă simt măgulit sau rușinat de reacțiile pe care candidatura mea le-a stârnit. Am văzut cum s-au rostogolit zvonuri, cum oameni lucizi parcă și-au pierdut mințile, cum mi-au fost atacate rude și prieteni, cum unii au uitat că trăim într-o comunitate decentă în care există viață și după alegeri. Și conștiința după alegeri” – a spus Bibu.

Sibienii, spune candidatul PNL, sunt însă preocupați de oraș: “…demonstrația cea mai importantă după precampanie vine de la sibieni. Mă bucur că am văzut sute, mii de oameni cărora le pasă de oraș și care pot sta la masă, pe o bancă sau pe o bordură în fața blocului ca să te asculte când le vorbești despre Sibiu. Sunt oameni care-și imaginează viitorul împreună cu tine. Sunt oameni pentru care (din fericire pentru unii) nu mai contează de ce NU s-a făcut, ci că se va face și sunt interesați cum și când se va face.

Am fost primul candidat care și-a publicat platforma. Mă bucur ca s-au inspirat și alții din ea și o spun foarte serios. Eu cred că dacă mai multe partide își asumă TRENUL PERIURBAN, avem șansa de a-l face. Cred că dacă mai multe partide vor susține investițiile în sport, acestea se vor face. Cred că investițiile în școli se pot face, de altfel, ni se demonstrează chiar zilele acestea că se poate face ceea ce nu s-a facut în ani de zile. Cred ca se pot alege soluții smart pentru oraș și că toți oamenii inteligenți din Sibiu pot participa la ele.

Știu că Păltinișul și Viile Sibiului pot ajunge să simtă că fac parte dintr-un oraș european dacă pe mai mulți ne va preocupa, cu adevărat, acest lucru! De asemenea, cred că centura sud și noul spital judetean se pot face!” – a mai spus Adrian Bibu în discursul său.

Vicepreședintele PNL Sibiu recunoaște că s-a întrebat, cu tristețe, cum de la alții se poate:”… V-ați întrebat cum am ajuns de la un oraș model la un oraș nevoit să caute modele? V-ați întrebat de ce alții au putut să atragă bani pentru mai mult decât câțiva kilometri de asfalt? Cum au reușit să facă sali, stadioane, cum au cumpărat tramvaie, cum au construit creșe și grădinițe și cum de au avut mereu și la timp proiecte mature pentru finanțare? V-ati întrebat de ce la alții s-a putut? De ce la Cluj s-a putut, de ce la Oradea s-a putut, de ce până și la Ciugud s-a putut?“

Candidatul liberal sibian susține că viitorul acestui oraș trebuie conturat cu seriozitate.

“Viitorul acestui oraș nu se poate schița pe genunchi! Nu putem să gândim șosele de patru benzi, iar apoi să facem trei și alea care trec pe sub ferestrele oamenilor, nu putem asigura dezvoltare când construcțiile așteaptă ani de zile după avize, cand asfaltăm parcuri, când tot Ardealul construiește parcări numai noi le desenăm pe asfalt. Nu putem să conturăm viitorul orașului ignorandu-ne vecinii, văzându-i ca parte a problemelor și nu ca parte a soluției.

Eu cred într-un oraș în care despre pistele de bicicliști sunt măcar ascultați bicicliștii, în care cei care iau decizii în legătură cu mijloacele de transport în comun au fost măcar o dată cu autobuzul și în care cei care proiectează parcări și drumuri conduc măcar o mașină, dacă nu un grup de specialiști. Eu cred într-o administrație care investește în sport cu gândul la ce o sa fie peste zece ani, nu peste două etape și care face proiecte pentru viitorul de peste 20 de ani de ani, nu de peste 20 de luni…” – a mai spus Bibu în fața liberalilor invitați la lansarea candidaturilor.

Adrian Bibu afirmă că participă la aceste alegeri convins de calitatea echipei PNL și de încrederea celor cu va face echipa în viitor, a sibienilor, ca împreună cu ei orașul o să fie din nou, nu doar în pas cu vremurile, ci înaintea lor.

“Sibiul este orașul în care, indiferent dacă ne-am născut aici sau nu, am ales să trăim. Am facut-o pentru frumusețea lui, pentru tot ceea ce ne oferă, pentru oamenii lui. Suntem aici fiindcă iubim acest oraș. Și rămânem aici fiindcă știm că se poate mai mult. Și mai bine!” – a spus în încheiere Bibu.