Cel mai tatuat sibian s-a mutat la țară – Ovidiu Popârțan experimentează sapa și plivitul

Cine e sibian și nu a auzit măcar de Ovidiu Popârțan înseamnă că a plecat de aici imediat după naștere sau a stat închis în casă până la adolescență. Ovidiu este primul tatuator din Sibiu care și-a deschis un salon, este poate cel mai tatuat sibian, dar este cunoscut și pentru evenimentele de gen pe care le organizează în oraș. Dar, pe lângă toate astea este un artist extrem de talentat. Și, mai nou, este un agricultor…în devenire. Da, nu e glumă, Ovidiu s-a mutat la țară și s-a apucat de agricultură. Poate că este un tablou greu e imaginat, dar poveștile lui despre cum dă cu sapa și adună cultura sunt cât se poate de reale.

A vrut liniște

Ovidiu a cumpărat o casă în satul Cașolț, acum 6 ani. De trei ani însă locuiește acolo. Nu e nimic ciudat, ci doar dorința unui orășean de a trăi ceva mai liniștit. ”Am vrut să mă rup de agitația orașului, de gălăgie, să nu mai stau cu orele în mașină, să caut loc de parcare. Am vrut în același timp ceva aproape de Sibiu, să pot ajunge cu motocicleta direct în curte. Și așa am ajuns la Cașolț, la 10 km de Sibiu. Poate la început m-am hazardat un pic, dar apoi mi-am dat seama că e foarte bine”, povestește Ovidiu.

O dată cu mutarea la țară, Ovidiu spune că a devenit mai organizat și mai liniștit. ”În oraș dacă uitam ceva imediat ieșeam la un magazin și cumpăram. Acum sunt mai organizat. Îmi fac listă cu ce am de făcut, de cumpărat, pentru că o dată ajuns acasă nu mai am acces la aceste lucruri. În plus, am găsit ce am căutat- liniște pentru a desena, pentru a picta, pentru a-mi termina proiectele. La Sibiu dacă începeam un desen nu îl terminam mult timp, pentru că mereu suna cineva, mereu venea cineva în vizită sau mergeam eu. Aici e liniște, nu am semnal la telefon, când ajung acasă mă deconectez de tot ce înseamnă agitație”, spune Ovidiu.

Cel mai cool agricultor

Și cum nu se poate să locuiești la țară și să nu ai o grădină de cultivat, Ovidiu a cumpărat un teren de lângă locuința sa. ”Casa nu avea teren și am zis că nu se poate…Așa că atunci când s-a ivit ocazia am cumpărat grădina care era chiar lângă, așa că acum am în plus vreo 3000 de metri pătrați. De anul trecut am început să lucrez pământul. Am plantat aproximativ 60 de pomi fructiferi și, spre surprinderea mea, s-au prins toți”, se amuză Ovidiu.

Și dacă vi se pare ciudată alăturarea de imagini- un tatuator, la rândul lui acoperit de tatuaje, care dă la sapă- să știți că nu e chiar așa. ”Mie nu mi se pare nimic ciudat. E un stil de viață pe care l-am adoptat și nu îmi pare rău o secundă. Agricultura a început încet, încet să îmi placă, am căutat informații pe internet, pentru că nu știam mai nimic și lucrurile au început să se miște”, spune Ovidiu.

Din greșeli a învățat

Ovidiu nu mai locuise niciodată la țară, iar cu agricultura cu atât mai puțin a avut contact. Dar, s-a descurcat. A întrebat vecinii ce și cum fac, a intrat pe grupuri de Facebook specifice, și-a cumpărat cărți de profil și…s-a pus pe treabă. ”Încă am de învățat o grămadă. Dar, încet-încet mă descurc. Am plantat porumb care a crescut mai mare decât mine. Am arat pământul cu ajutorul vecinilor, cu care mă înțeleg foarte bine. Ei mi-au mai dat sfaturi, ponturi, am făcut ce fac și ei”, spune tatuatorul.

Dar, cum la început lucrurile merg mai greu, nici în cazul culturilor lui Ovidiu nu a fost altfel. ”Mi-am făcut solar unde am pus roșii. Nu am știut cum trebuie îngrijite, așa că au crescut până în tavan. Cele din aer liber s-au făcut mai multe decât cele din solar. Morcovii- nu am știut că trebuie să îi răresc, așa că au ieșit foarte mulți, iar acum îi dau la iepuri. La fel cu ardeii, care trebuiau răriți și au crescut unii peste alții…așa e la început, până înveți”, se amuză Ovidiu.

Ovidiu vs. buruieni, într-o motocicletă din 1942

Cel mai mult Ovidiu s-a ”luptat” cu buruienile. ”Nu am crezut că buruienile cresc așa într-un ritm. Acum le scoteam, peste câteva zile erau la loc. Și aici am o poveste- am văzut că vecinii pun gunoi de grajd în grădină. Am pus și eu. Doar că nu am știut că acest gunoi are și iarbă, fân prin el…și la un moment dat acesta s-a prins și mi s-a umplut grădina de iarbă….iar eu nu folosesc ierbicid, așa că am scos la buruieni de nu mai știam unde să le arunc…”, chicotește Ovidiu.

Dar, toată munca lui Ovidiu are un final pe care îl caută toată lumea- producție bio. ”Nu stropesc legumele sau fructele cu absolut nimic. Dacă tot fac lucrul ăsta vreau să îl fac cât mai bine și natural cu putință. Și dacă îmi iese jumătate din cât am plantat eu sunt mulțumit. Am descoperit că îmi pace munca asta, mă liniștește și la final roadele sunt bune pentru familia mea”, spune Ovidiu.

Dar, spiritul rebel al lui Ovidiu nu avea cum să pălească de tot. Chiar și la țară, în grădină, a găsit o modalitate de a avea lângă el una din marile lui iubiri- motocicleta. Folosește una din 1942. ”Cu motocicleta asta am nivelat pământul, am scos cartofi cu ajutorul ei, am folosit-o pe post de motocultor, roabă…a fost folosită în timpul războiului pentru a transporta mitraliere. Are chiar și verificare tehnică, o pot folosi și pe șosea”, spune Ovidiu.

Încearcă și zootehnia

Și dacă tot e la țară și are cele necesare, Ovidiu și-a cumpărat și câteva animale. Și cum și cu creșterea lor este la nivel de începător, întâmplările hazlii nu lipsesc nici de aici. ”Mi-am cumpărat doi iepuri, care acum sunt…18. Nu i-am separat la timp, așa că s-au împerecheat și ăsta e rezultatul…Pentru cuștile lor, la fel, m-am uitat pe net cum se fac unele pe care să le pot curăța ușor, să fie confortabile și pentru ei…”, spune Ovidiu.

Și cum în orice gospodărie este musai să ai niște găini, nici cea a lui Ovidiu nu face excepție. Doar că a fost probabil cea mai scumpă din câte se știe…”Acum am 60 de găini. Dar, atunci când am cumpărat, am luat vreo 40 de ouă. Am cumpărat becuri speciale pe care le-am lăsat să meargă zi și noapte…și au ieșit 3 pui…Iar în plină pandemie mi-a venit factura de curent de 6.000 de lei. E adevărat că a fost regularizarea pe aproape un an, dar după ce m-am uitat cât consumă becurile, mi-am dat seama că mare parte din factură e din cauza lor…Acum am clocitoare…e mult mai ieftin”, glumește Ovidiu.

Curtea e completată de 4 câini și 3 pisici.

Prieten cu vecinii

Dacă imaginea tatuatorului Ovidiu dând la sapă am lămurit-o, imaginea tatuatorului Ovidiu stând între vecinii din sat, e la fel de savuroasă. La început a fost privit cu reticență, dar acum s-a integrat perfect. ”Când m-am mutat eram privit ciudat. Se întrebau oare ce caut eu aici, ce intenții am…dar în timp și-au dat seama că sunt un om normal și ne-am împrietenit. Mă ajut foarte mult cu ei, nu m-aș fi descurcat altfel. Mă ajută în grădină, cu sfaturi…mergem împreună în pădure după lemne, cumpăr lapte de la ei…suntem o comunitate”, spune Ovidiu.

La reacțiile negative de la început au contribuit, cu siguranță, tatuajele pe care le are Ovidiu. ”Se uitau ciudat, m-au făcut chiar și satanist. Dar, după ce și-au dat seama despre ce e vorba, le-am mai explicat una alta, ce reprezintă de fapt tatuajele, ne-am împrietenit”, spune Ovidiu.

Așa că, peste câțiva ani, când se va mai pune la punct cu secretele agriculturii și va avea o recoltă bio mai mult decât necesarul familiei sale, poate că Ovidiu va și vinde ce produce…cine știe? Și cum ar fi să te lauzi: ”Am un tatuaj făcut de Ovidiu Popârțan. Dar să vezi ce roșii gustoase are….”