Sibieni fermecați cu celebritate – Mărturiile victimelor falselor agenții de modeling

⇓ Ascultă știrea ⇓

Trendul agențiilor de modeling care recrutează persoane pentru a le face vedete de covor roșu, s-a întors la Sibiu. Falșii agenți, fac turnee prin toată țara, oprindu-se periodic într-un oraș, pentru a aburi lumea și a le lua banii. Mai nou, aceștia au revenit la Sibiu și mișună în zona farmaciilor de pe Mihai Viteazu.

După ce mai mulți cititori Ora de Sibiu au semnalat prezența agenților dubioși care abordează fete, femei de toate vârstele, băieți și chiar și copii, am realizat o scurtă investigație și am depistat mai multe neregularități în acest sens. În urma articolului publicat, despre Escrocheria prin care zeci de sibieni sunt înșelați cu zâmbetul pe buze, mai multe persoane s-au regăsit și au ales să ne povestească și experiența lor, care, este diferită de la caz la caz. Falșii agenți, au câte o poezie bine învățată și o strategie de abordare diferită pentru fiecare persoană, în funcție de sexul și de categoria de vârstă din care face parte.

Dacă în anii trecuți, erau vizate în special fetele tinere, de data aceasta și-au adaptat scenariul în așa fel încât să poată acapara cât mai multe persoane. Mai nou, abordează și băieți. “M-au oprit când mergeam pe stradă și mi-au pus multe întrebări. Nu le mai țin minte pe toate. Și pe urmă am mers cu el într-un apartament (spațiu de al lor) și acolo am vorbit cu o fată. Mi-a cerut buletinul dar nu îl aveam . Dar mi-au zis să le dau numele meu. Și bineînțeles că nu le-am dat că înainte mi-au spus de o suma de bani mai exact de 120 de lei. Și nu am mai stat că au vrut să fac o ședința foto. Și pe urma să îmi aducă niște haine de la tot felul de firme și să le probez și să pozez cu ele. Că o să apar pe nu știu ce copertă dintr-o revistă.„ , spune un tânăr din Sibiu, care nu s-a lăsat dus de nas și a mirosit că este țeapă.

Dacă te duci singur, taxa pentru a ajunge pe coperta „celor mai celebre reviste” (denumirea acestor reviste fiind un mister) este de DOAR 120 de lei. Se pare că au și super oferte pentru grupuri, dacă mergi cu un prieten, plătiți doar 100 lei.

„Eram cu un prieten pe Mihai Viteazul și a venit un băiat la noi. Ne-a propus să mergem să pozăm pentru articole vestimentare online. Am intrat înăuntru și ni s-a spus că vom fi contactați odată pe lună pentru a face poze și că vom primi hainele respective cadou și o sumă de bani. Ne-a cerut buletinele și a început să ne facă un fel de contract. A spus că trebuie să plătim o taxa de 100 de lei de persoana. Un fel de garanție și ne-am dat seama că este ceva dubios și am renunțat! Înăuntru era o fată, Ana, cu ochelari. Era brunetă cu părul lung. Ea urma să se ocupe de așa zisele contracte. Când am spus că nu vrem sa continuăm, s-a uitat urât și ne a aruncat buletinele. „ , spune un alt sibian care era cât pe ce să cadă și el în plasa escrocheriei.

Vârsta este doar un număr. Probabil acesta este motto-ul acestor indivizi, care, găsesc „vrăjeala” potrivită și pentru doamnele de vârsta a doua. „M-au abordat zilele trecute pe Mihai Viteazu. Mi-a vorbit foarte mult și repede, nu apucasem să înțeleg ce vrea exact, dar a zis ceva de ședințe foto și de modeling. I-am zis că nu sunt interesată, ce model să fiu eu la 57 de ani. Dar apoi mi-a zis că ei lucrează cu niște produse cosmetice noi, foarte bune și că îmi pot face gratuit tratamente faciale de întinerire și că dacă vreau, îmi vor face și tratamente la păr. Au zis că trebuie să plătesc 120 de lei pentru asta și am zis că nu vreau.”, spune o sibiancă.

„Marți, pe la 12:30 am fost abordat de unul dintre ” agenți ” și mi-au lansat oferta. A zis că trebuie să pozez în diferite ținute de firmă, iar hainele pot să le păstrez după. Am refuzat frumos pe motiv că mă grăbesc spre job, dar am promis că voi reveni ( sunt tare curios ce se petrece acolo). Miroase a escrocherie. Cine îți dă ținute gratis tam nesam pe stradă?” , spune un alt sibian care a fost abordat de misterioșii agenți.