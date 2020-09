Marin Horaţiu, viitorul primar al Sibiului: Copiii Sibiului trebuie să devină prioritatea numărul 1 în această perioadă!

Horaţiu Marin, candidat la Primăria Sibiu

Se cere distanţare socială în clase, dar nu avem suficiente clase.Se cer plexiglasuri pe bănci, dar Primăria Sibiu nu a alocat niciun leu şi a lăsat directorii să se descurce cum pot fiecare. Este o bătaie de joc cum sunt trataţi toţi elevii Sibiului, profesorii şi părinţii acestora.Cateva proiecte pe care Primaria Sibiu trebuia să le ia in calcul, se numără închirierea de spaţii din mediul privat pentru mutarea unor clase din şcoli. Această măsură va asigura distanţarea socială, fără a apărea 3-4 schimburi în clădirile actuale.Primăria să aloce fonduri pentru achiziţia în regim de urgenţă de plexiglas-uri despărţitoare pentru toate şcolile din oraş.O altă măsură care se impune este achiziţia de măşti şi dezinfectant, tot de Primărie, pentru profesori şi elevii care nu îşi permit sau le-au uitat acasă.Salut totuşi faptul că Primăria Sibiu s-a trezit în al doisprezecelea ceas şi a convocat de urgenţă pentru vineri Consiliul Local Sibiu pentru a aproba fondurile necesre pentru plexiglas-uri, dezinfectant, măşi şi tablete. Era şi timpul. Sibiul a avut an de an excedent bugetar şi în astfel de situaţii banii trebuie folosiţi.Copiii Sibiului trebuie să devină prioritatea numărul 1 în această perioadă!