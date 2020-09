Site – ul cu toți candidații la alegerile locale 2020 – Sunt 77 Ioan Pop care vor sa fie aleși

⇓ Ascultă știrea ⇓

Expert Forum a lansat prima platformă online care conține toți candidații la alegerile locale din 2020, conform datelor publicate de către Biroul Electoral Central. Platforma permite căutarea candidaților după nume, circumscripții, partide politice sau alte criterii relevante.

Baza de date poate fi accesată pe pagina web www.votcorect.ro/candidati-locale.

În primul rând, analizând datele constatăm că în acest an birourile electorale de circumscripție au centralizat mai puține informații decât în 2016, când se publicau și alte date precum data și anul nașterii, cetățenia sau sexul candidatului. Reamintim că pornind de la acele date, în 2016, Expert Forum a arătat că au existat 477 de candidați sub vârsta legală de 23 de ani. În condițiile în care nu se mai publică aceste date nu mai putem observa dacă există astfel de probleme în acceptarea candidaturilor și nu mai putem realiza anumite analize statistice.

Lipsa unor astfel de indicatori nu permite nici verificări suplimentare. În urma analizei datelor am identificat nume similare care figurează de până la 11 ori în aceeași circumscripție, fără a putea ști dacă este vorba de aceeași persoană sau nu. Data nașterii ne-ar fi ajutat să înțelegem dacă este sau nu același candidat. Câteva exemple mai jos:

Nume Număr repetiții

MARIȘ VASILE – Bogdan Vodă/ MM – lista pentru CL, din partea mai multor partide 11

GODJA IOAN – Oncești / MM – lista pentru CL, din partea mai multor partide 9

DUNCA IOAN – Șieu / MM – lista pentru CL, din partea mai multor partide 7

MOIȘ GHEORGHE – Certeze / Satu Mare, – lista pentru CL, din partea mai multor partide 6

TOMOIAGĂ ȘTEFAN – Moisei/MM – lista pentru CL, din partea mai multor partide 5

STAN GHEORGHE – Săpânța / MM – lista pentru CL, din partea mai multor partide 5

TOMOIAGĂ GRIGORE – Moisei/MM – lista pentru CL, din partea mai multor partide 5

Platforma centralizează un număr de 256.042 candidaturi la funcțiile de primar, consilier local, consilier județean, președinte al consiliului județean, primar sau consilier general și include atât o variantă a datelor expuse sub formă de hartă interactivă, cât și una sub formă de text.

Platforma include și o secțiune dedicată statisticilor, care reflectă printre altele:

– Numărul total de candidaturi (256.042) este ușor mai scăzut decât în 2016, când s-au înregistrat 267.239 candidaturi

– În 75 de localități există un singur candidat la primărie, în 400 câte doi candidați, în 717 câte trei candidați, iar în 718 câte patru candidați

– Cele mai multe candidaturi, la toate nivelurile, s-au înregistrat în județele IAŞI – 9373, SUCEAVA – 9190, TIMIŞ – 9009 , ARGEȘ – 8578, DOLJ – 8531

– În total s-au înregistrat 1396 de candidați independenți, respectiv 1713 candidaturi din partea unor candidați independenți. S-au înregistrat mai puține candidaturi din partea independenților față de 2016, când au fost 2280

– Cele mai multe candidaturi din partea unor candidați independenți se regăsesc în județele BRAŞOV – 83, CONSTANŢA – 66, MUREŞ – 66, SUCEAVA – 65, HARGHITA – 63, BIHOR – 62, COVASNA – 62, ARGEŞ – 61

– Cei mai mulți candidați independenți s-au orientat înspre consiliile locale (1103 de candidaturi) și primării (584 de candidaturi). Doar un candidat independent și-a depus candidatura la Consiliul general, iar 4 la primării de sector. Cei mai mulți candidați independenți sunt la Lumina (Constanța). În București sunt 17 candidați independenți, la diverse niveluri de candidatură

– În afara Bucureștiului cei mai mulți candidați pentru funcția de primar sunt la Constanța (17), Timișoara (15), Suceava, Cluj Napoca și Iași (14), respectiv Târgu Mureș, Deva, Brasov, Botosani și Pitești (13)

– Cele mai frecvente nume de candidați sunt: Ioan Pop (77), Gheorghe Popa (74), Vasile Pop (68), Constantin Popa (59), Ioan Popa (57), Ion Radu (54), Gheorghe Popescu (52), Constantin Popescu, Gheorghe Pop și Ion Popa (50).

Unii dintre acești candidațiși-au depus candidatura pentru mai multe funcții, astfel că numele se regăsește de mai multe ori în baza de date.

Pentru mai multe grafice și statistici puteți vizita pagina www.votcorect.ro/candidati-locale.