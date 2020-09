Turneul Internațional Stradivarius 2020 la Muzeul Brukenthal

⇓ Ascultă știrea ⇓

”Muzica înseamnă conexiune în ciuda distanțării! Cea de-a XIII-a ediţie a Turneului Internațional Stradivarius, numit „PIAZZOLLA 99”, continuă în acest an cu o serie de 12 concerte în România, în perioada 3-20septembrie 2020, aer liber.

Am sperat și am așteptat până în acest moment reîntâlnirea cu publicul iubitor de muzică clasică, și, cu multă bucurie, dorim să anunțăm seria de concerte pe care violonistul Alexandru Tomescu – Vioara Stradivarius Elder Voicu și artistul argentinian de bandoneon, Omar Massa, au pregatit-o pentru această ediție, a XIII-a. Și în acest an, datorită prieteniei cu echipa proiectului și cu Alexandru Tomescu, acest turneu se oprește și la Sibiu. Curtea interioară a Palatului Brukenthal din Piața Mare va găzdui acest eveniment cultural major. Astfel, cei care doresc să il asculte din nou pe Alexandru Tomescu impreună cu vioara Stradivarius, o vor putea face la Sibiu, joi de la ora 18:00”, ne-a declarat Alexandru Chituță, de la Muzeul Brukenthal.

Turneul Internațional Stradivarius 2020, numită “PIAZZOLLA 99” se lansează pe 3septembrie la Deva, în colaborare cu Teatrul de Artă într-un concert în aer liber, în cetatea Devei, începând cu ora 19:00, apoi continuă la Timișoara -4sept-Centrul Cultural Faber, ora 19:00, Reșița-5sept-Biserica Romano-Catolică “Sfânta Treime” și în colaborare cu Teatrul de Vest, ora 20:00, Oradea-6sept- Catedrala Greco-Catolică “Sfântul Nicolae, ora 19:00, Cluj-Napoca-8sept– Curtea Parohiei Romano-Catolice “Sfantul Mihail”,ora 19:00, Sebes- 9sept- Biserica Evanghelică, în colaborare cu Centrul Cultural ”Lucian Blaga”, ora 19:00, Sibiu-10sept– Curtea Muzeului Brukenthal, ora 18:00, Brasov-13sept– Biserica Neagră, ora 19:00, Ghimes/Bacău-14sept– Biserica Romano-Catolică, ora 19:00, în colaborare cu Asociația oameniinspira.ro și București, cu trei concerte: 16sept-Sala Radio-Seria Concertelor Roz, 17sept-Catedrala Sfântul Iosif, în colaborare cu Arhiepiscopia Romano-Catolică, ora 19:00 și 18sept-Rezidența Scena9-BRD, ora 19:00.

Turneul Internațional Stradivarius a parcurs o călătorie minunată, XII ediții pline de experiențe frumoase exprimate prin Muzică, Atitudine, Valori si, mai presus de orice, prin apropierea de publicul tradițional dar și cel mai tânăr și neexperimentat, iar violonistul Alexandru TOMESCU, liderul acestui proiect, crede în angajamente pe termen lung, în întâlniri care rezistă timpului și își dezvoltă adevărata valoare, asemeni muzicii.

Pretul unui bilet este de 50 de lei, și se poate achiziționa in ziua concertului de la Muzeul National Brukenthal. Pe baza biletului, joi de la ora 20 se poate intra și la Gala de Opera Ruxandra Donose din Piața Mare din Sibiu.