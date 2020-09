Astrid Fodor: „Pentru echipa FDGR, educația vine pe primul loc”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Educația este un domeniu prioritar pentru administrația locală. În ultimii ani s-au investit sume importante în extinderea clădirilor de învățământ, în lucrări pentru creșterea siguranței la incendiu, precum și in modernizarea sălilor de sport și amenajarea curților școlilor. Planurile de viitor includ construcția de noi creșe și grădinițe, care ar urma să ducă la o creștere de 740 de locuri noi în creșe și de 640 de locuri în grădinițe.

Ce a însemnat educația pentru primarul Astrid Fodor în acest mandat care se încheie?

Pentru mine și colegii din Forum educația a fost mereu un domeniu prioritar de acțiune, de aici și sumele importante alocate pentru sectorul învățământului. În acești ultimi ani am realizat investiții în clădirile creșelor, grădinițelor, școlilor și liceelor în valoare de 60 de milioane de lei, lucrări care sunt efectiv realizate și plătite. La acestea se adaugă alte proiecte în curs în valoare de aproape 42 de milioane lei. Pentru alte 6 proiecte Primăria a demarat procedurile de achiziție și urmează să semnăm contractele pentru execuția lucrărilor, investițiile însumând alte 59 de milioane de lei. Prin urmare, în 5 ani valoarea investițiilor și proiectelor inițiate s-a ridicat la peste 33 de milioane de euro. Promisiunea electorală de acum patru ani s-a transformat în proiecte concrete în decursul acestui mandat.

Prima noastră preocupare a fost extinderea clădirilor unităților de învățământ, pentru a crea mai multe locuri și spații suplimentare: am finalizat construcția grădiniței noi din Ștrand, școala 13 de pe strada Lungă a fost extinsă cu un corp noi, la Școala Regina Maria și alte două grădinițe au fost construite mansarde.

Ne-am concentrat și pe lucrările pentru creșterea siguranței la incendiu a clădirilor. Și aici nu vorbim de stingătoare, ci de lucrări care au presupus instalarea de uși ignifugate, construcția de scări de incendiu, instalarea de senzori și alarme. Aproape toate școlile sunt astfel securizate la incendiu. Este foarte important de știut că toate școlile au fost dotate cu sisteme de supraveghere video, pentru siguranța elevilor.

O direcție importantă pe care am abordat-o etapizat este reabilitarea sălilor de sport și amenajarea curților școlilor. Ne dorim ca elevii să poată face sport, foarte important pentru dezvoltarea lor. Prin urmare, am modernizat sălile de sport de la Colegiul Lazăr și școala I. Slavici și curțile a 13 unități de învățământ, inclusiv terenuri de sport. Lucrări asemănătoare sunt în curs la alte patru unități de învățământ. Țin foarte mult la deschiderea curților școlilor după cursuri și în weekend în acele zone în care, din cauză că nu mai există spații publice libere care să se preteze, nu avem cum să construim locuri de joacă și sport.

La toate cele de mai sus se adaugă lucrări de reparații la rețelele de utilități, grupuri sanitare, tâmplărie, pardoseli, împrejmuiri și acoperișului. Partea de dotare este la fel de importantă, motiv pentru care am asigurat o finanțare consistentă și pentru dotarea cu calculatoare și materiale didactice, până la aparatură pentru bucătăriile grădinițelor și creșelor.

Pentru Primăria Sibiu, investiția în educație nu a însemnat doar lucrări, ci și încurajarea performanței. Am avut grijă să premiem elevii olimpici și am dublat cuantumul burselor de merit, de studiu și sociale.

Știm că sunt șantiere mari în curs. Cum vom începe școala în cazul acestor unități de învățământ?

Cea mai mare lucrare aflată în execuție este cea de extindere a școlii Nicolae Iorga, unde construim și o sală de sport. Aceste lucrări nu vor afecta cursurile pentru că lucrăm în afara clădirii școlii.

La școala 1 și la Liceul C. Noica lucrările se vor încheia până în 14 septembrie. La școala Radu Selejan și școala nr. 21 constructorul a suplimentat echipele pentru a finaliza cel puțin interioarele, chiar dacă pe exterior mai trebuie executată echiparea punctului termic și instalată scara de incendiu, sau poate lucrări la soclul clădirii. La aceste patru unități de învățământ vorbim de lucrări ample: schimbarea tâmplăriei, montarea izolației exterioare, instalarea de pompe aer/apă și panouri fotovoltaice pentru energie verde și vom crea acoperișuri verzi, o premieră în cazul clădirilor publice.

Toate aceste lucrări mari nici nu erau planificate să se încheie până în toamnă – termenul contractual era anul 2021 – tocmai din cauză că sunt proiecte ample care nu pot fi încheiate în câteva luni. Acestea sunt finanțate din fonduri europene și le-am început cu întârziere din cauză că România a negociat cu întârziere Acordul de Parteneriat cu UE pentru fonduri europene, ghidurile solicitantului au întârziat și acestea, iar evaluarea proiectelor a durat foarte mult. Toate acestea ne-au întârziat nu luni, ci ani. Dar vom face tot posibilul ca toate lucrările care implică sălile de curs să fie finalizate. Vreau să subliniez aici volumul uriaș de muncă pentru echipa din Primărie care se ocupă de proiectele finanțate din fonduri europene, dar și a celor care se ocupă de achiziții, toți buni profesioniști, foarte implicați și care muncesc mult, deseori până la ore târzii pentru a gestiona aceste proiectele. Trebuie sa subliniez ca am o echipă foarte bună, bineînțeles și în alte servicii dar acuma vorbeam de proiecte din fonduri UE.

În această perioadă s-a lucrat mult și pe partea de reparații, iar faptul că elevii nu au fost la cursuri a ajutat ritmul lucrărilor. Am avut lucrări la 11 clădiri – reparații tencuieli, acoperișuri, rețele și împrejmuiri. Sunt toate finalizate. Se mai lucrează acum doar la acoperișul grădiniței Frații Grimm, dar și aici terminăm până în 14 septembrie. Deci stadiul este satisfăcător.

Ați demarat și alte proiecte pentru școlile din Sibiu. Care e stadiul acestora? Când încep?

Liceul de Artă este una dintre cele mai mari investiții demarate. Am încheiat contractul în 2018, dar firma contractată nu a avut capacitatea să execute lucrările în termenul contractual decât în proporție de mai puțin de 10%. Am reziliat contractul și este în curs o nouă procedură de achiziție pentru aceste lucrări. Din păcate ne-a întârziat cu mai bine de un an. Puteam să îl avem gata, iar elevii să înceapă anul acesta școlar în clădirea nouă.

Ne ocupăm și de alte proiecte noi care deja sunt în procedură de achiziție pentru lucrările de construcție: construcția unei creșe în Ștrand și una în Țiglari care vor crea 195 de locuri și extinderea școlii I. L. Caragiale. Pentru reabilitarea internatului Liceului Indepedența suntem în faza de alcătuire a proiectului tehnic și urmează să organizăm procedura de execuție pentru pentru execuția lucrărilor. Extinderea școlii Regele Ferdinand așteaptă evaluarea la ADR Centru pentru obținerea de fonduri europene nerambursabile, iar dacă nu se aprobă vom face lucrările de extindere a școlii cu fonduri din bugetul local.

Pe strada Lebedei din Lazaret am cumpărat 2 imobile. În unul dintre acestea este deja amenajată o grădiniță și necesită mici reparații și dotări, deci o putem da în folosință destul de repede, condiționat de angajarea în timp util a personalului de către Inspectoratul Școlar. În cel de-al doilea imobil vom amenaja o creșă și, în paralel, după acreditarea unității de învățământ de către ISJ, vom angaja personalul necesar pe care noi îl vom plăti din bugetul local.

La aceste lucrări ample se adaugă și se vor adăuga în fiecare an lucrări de mai mici dimensiuni pe care le efectuăm cu bani din bugetul local, prin intermediul Serviciului de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar, cum ar fi amenajarea curților școlilor și a terenurilor de sport din acestea, înlocuirea tâmplăriei, modernizarea grupurilor sanitare, modernizarea rețelelor de utilități și a acoperișurilor și altele.

În Sibiu mai este nevoie de locuri în creșe, grădinițe și școli, parte pentru că la noi în oraș vin și învață și copiii din localitățile învecinate. Cum veți rezolva această situație? Ați găsit soluții pentru extinderi?

Aceasta este principala problemă pe care am avut-o în vedere în propunerea mea pentru următorii patru ani: extinderea clădirilor existente și construcția de spații noi.

Împreună cu colegii mei din FDGR le propun sibienilor construcția de creșe noi în Piața Cluj, pe strada Semaforului, pe Aleea Artileriștilor, pe strada Viitorului, pe Aleea Filozofilor, în zona Calea Șurii Mici unde avem mai multe cartiere rezidențiale noi.

De asemenea, intenționăm să creștem și numărul de locuri din grădinițe. Aici am planificat construcția unei grădinițe în Piața Cluj și pe str.Viitorului, cât și extinderea grădiniței de pe Aleea Artileriștilor.

În ceea ce privește școlile, vom extinde școala nr. 4 de pe strada Spartacus, inclusiv cu sală de sport, Colegiul Octavian Goga prin construcția a două corpuri noi, clădirea Liceului Ghibu, iar Colegiul Pedagogic Șaguna îl extindem în spațiul excedentar de la căminului Colegiului Economic.

Pe scurt, acestea sunt planuri concrete, pentru care am studiat deja în teren, împreună cu colegii de la serviciul de administrare a școlilor și alte direcții implicate oportunitatea și posibilitatea. Ca să vorbesc în cifre: creăm 740 de locuri noi în creșe, 640 de locuri în grădinițe și zeci de săli de clasă noi în școli și licee, acoperind astfel în cea mai mare parte necesar. Deci mai avem mult de muncă pentru a rezolva această problemă, dar am găsit soluții bune.