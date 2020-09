Dacian Cioloș: Sibiul are nevoie de un suflu nou, are nevoie de oameni care să fie capabili să inoveze

Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș a fost prezent duminică, 6 septembrie, la Sibiu, unde a discutat cu sibienii, în Piața Mare, despre prioritățile Alianței USR PLUS și a susținut o conferință de presă împreună cu Nicu Ștefănuță, europarlamentar USR PLUS, Adrian Echert (candidatul USR PLUS pentru pentru președinția Consiliului Județean Sibiu), Raul Apostoiu (candidatul USR PLUS pentru Primăria Sibiu) și Ruxandra Cibu Deaconu (candidată USR PLUS pentru Consiliul Județean Sibiu).

Ruxandra Cibu Deaconu, candidata Alianței USR PLUS pentru Consiliul Județean Sibiu, a deschis conferința de presă, le-a mulțumit celor prezenți și lui Dacian Cioloș pentru susținerea și încrederea acordate candidaților Alianței USR PLUS din municipiul și județul Sibiu.„E important ca orașele din Transilvania, precum și Sibiul, să-și întoarcă privirea și să se compare mai ales că orașele din Vest. Când vorbim de nivelul de dezvoltare, pretențiile sibienilor ar trebui să crească și să se compare cu orașele din vest pentru că există potențial important. Astăzi, de dimineață, am discutat cu câțiva locuitori în Sibiu și simt și aici, la fel ca în alte locuri din România, îngrijorări, anumite temeri care sunt legate și de situația în care ne aflăm. Trecem printr-o criză de proporții mondiale care cu siguranță va lăsa urme în felul în care trăim, în felul în care ne organizăm, în felul în care o să evolueze economia și societatea. Trebuie să recunoaștem că nici Sibiului nu e pregătit în totalitate să facă față multor provocări. Sibiul are nevoie de un suflu nou, are nevoie de oameni care să fie capabili să inoveze”, a declarat copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș.

De asemenea, Dacian Cioloș a precizat că se vede în continuare că Sibiul nu e cu totul aliniat la modernitate, că sunt probleme legate de digitalizare, de transparență și transparență în cheltuirea banului public și comunele din județul Sibiu „sunt încă departe de nivelul de dezvoltare a orașului Sibiu: infrastructură proastă, neconectare la utilități, fonduri europene insuficient absorbite. Există, în opinia lui Dacian Cioloș, un potențial mare în agricultură și dezvoltare rurală foarte puțin folosit de Sibiu. „Mă gândesc aici, în primul rând, la partea de valorificare a produselor, avem aici crescători de animale renumiți nu doar în România, dar și în afara țării, care încă depind de alte regiuni din România în care să își valorifice produsele, mă gândesc în primul rând la miei, dar și la toată partea de lactate, de brânzeturi. Și, aici, Consilul Județean împreună cu primăriile joacă un rol-cheie. Trebuie să mobilizeze resursele acestea economice și să dinamizeze implicarea primarilor și a asociațiilor de crescători de animale. Sunt convins că Adrian Echert, cu experiența de management pe care o are în mediul privat, va fi capabil împreună cu echipa de consilieri ai Alianței USR PLUS să facă lucrul acesta”, a declarat Dacian Cioloș, copreședintele USR PLUS.

Adrian Echert, candidatul USR PLUS pentru președinția CJ Sibiu, a prezentat ceea ce au văzut candidații Alianței USR PLUS în discuțiile avute cu cetățenii, discrepanța enormă dintre municipiul Sibiu și județul Sibiu, dintre zonele limitrofe ale Sibiului și comunele din județ. „Sunt două probleme total diferite, dar sunt lucruri simple care ar putea fi rezolvate din punctul meu de vedere. Avem, în primul rând, municipiul Sibiu, unde nu au reușit să facă un proiect major în ultimii opt ani. Am mers cu echipele USR PLUS în numeroase localități unde candidăm, cu cei 30 de candidat la primării, cu candidații din cele 42 de UAT-uri, și am văzut că acolo discutăm de probleme de bază care lipsesc, de nevoi de bază care nu sunt acoperite: canalizare, conectare la gaz și apă. Noi, echipa USR PLUS de la Consiliul Județean, vrem să înființăm o asociație de dezvoltare împreună cu comunitățile din județ care să se ocupe cu scrierea și implementarea de fondurilor europene și pentru primăriile care sunt repetente la acest capitol și nu sunt puține. Vrem să impunem prin această asociație un standard decent de viață pentru toți cetățenii din comunitățile județului. Pe lângă acest proiect am vrea să discutăm de un masterplan care să includă și posibilități alternative de transport, cum sunt piste de biciclete și transportul prin tren electric pe linia existentă, un proiect prevăzut în proiectul urbanistic general de acum 10 ani, care și acum expiră”, a declarat Adrian Echert, candidatul Alianței USR PLUS pentru președinția Consiliului Județean Sibiu.

„27 septembrie reprezintă un moment de cotitură pentru România. Este pentru prima oară când, după 30 de ani, au apărut formațiuni noi formate din oameni fără trecut politic și care aduc în competiția electorală profesionalism, implicare reală și interesul cetățeanului. Am intrat în această competiție electorală alături de colegii mei, candidați la Consiliul Local, ca o echipă, pentru că numai ca o echipă putem pune în practică proiectele pe care le propunem sibienilor. Suntem determinați să schimbăm paradigma consilierului actual. Dintr-o mașină de vot a primarului, consilierul trebuie să devină o persoană care să inițieze proiecte în Consiliul Local și, bineînțeles, să fie portavocea cetățenilor. Venim cu transparență către sibieni și îi invităm să ne studieze CV-urile pe care le găsesc pe site-ul sibiu.usrplus.ro. Zona Metropolitană este unul dintre proiectele care trebuie implementate de urgență la nivelul Sibiului, această zonă trebuie constituită pentru a oferi un cadru de finanțare bun pentru marile proiectele de infrastructură, precum Centură de ocolire Sibiu-Sud, trenul electric urban, extinderea rețelelor de utilități pentru a putea aborda această zonă unitar”, a subliniat Raul Apostoiu, candidatul Alianței USR PLUS pentru Primăria Municipiului Sibiu.

Raul Apostoiu a prezentat și proiectul privind digitalizarea administrației publice locale și transformarea Sibiului într-un oraș inteligent, Sibiu Smart City, strategia privind infrastructura de sănătate, pentru îndreptarea medicinei în direcția prevenției și necesitatea de a investi în educație, în infrastructura școlară.

Europarlamentarul sibian USR PLUS Nicu Ștefănuță a vorbit despre o nouă viziune pentru Sibiu și de mijloacele necesare îndeplinirii acesteia, explicând posibilitatea și importanța echipelor în politică. De asemenea, a precizat că Sibiul nu poate trăi dintr-o nostalgie a trecutului, 2007 a fost un an excepțional care a îmbogățit Sibiul pentru o lungă perioadă, însă avem nevoie de pasul următor și pasul următor se găsește în economia verde care se construiește la nivelul UE în aceste momente. „Cred că sustenabilitatea, cred că un oraș verde, cred că infrastructura verde a Sibiului și a județului Sibiu sunt lozul câștigător al acestui oraș pentru următorul deceniu și spun asta în cunoștință de cauză, sunt europarlamentar care se ocupă de mediu și de buget. Cred că Sibiul viitorului trebuie să câștige aceasta luptă și să nu fugă de ea, practic planul Verde Ecologic European nu este o amenințare pentru România, este o oportunitate, iar Sibiul poate fi o capitală verde europeană. Este un proiect posibil”, a declarat Nicu Ștefănuță. Acesta a prezentat și un ghid de noi fonduri europene, realizat împreună cu europarlamentara Ramona Strungariu, care arată exact cu ce bani se pot face proiectele pe fonduri europene.

