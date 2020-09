Mii de oameni au dispărut fără urmă în ultimii 30 de ani

România – ţara în care dacă dispari şi nu eşti găsit în câteva ore, şansele să te mai întorci la ai tăi se duc spre zero. Sunt circa 2400 de români care au fost daţi dispăruţi în ultimii 30 de ani. Unele cazuri sunt vechi chiar şi de un sfert de secol. Acum, Poliţia Română promite că va face ce n-a făcut în trei decenii, iar pentru asta înfiinţează o direcţie specializată. Autoritățile au înființat o direcție pentru persoanele dispărute.În fiecare județ vor fi 10 polițiști si psihologi pentru cazuri de dispariții. Oameni dispăruți în anii 90, trafic de persoane ignorat de politicieni și polițiști care nu au o lege și aparate necesare pentru găsirea victimelor. Este scenariul în care țara noastră se află la 30 de ani de la Revoluție. Un peisaj sumbru, confirmat de datele statistice ale Poliției, în care mii de oameni au dispărut fără să mai fie văzuți vreodată, scrie Observatorul.În ultimii 30 de ani, peste 80.000 de persoane au fost date dispărute. Aproximativ 2.400 nu s-au mai întors niciodată acasă, iar dintre cei pe care polițiștii nu au putut să îi găsească, 340 sunt minori.

Gabriel Diaconu, medic psihiatru: Peste 90% vor fi gasite, identificate si recuperate in primele 48 de ore. De-a lungul anilor, Ministerul de Interne a persistat in retorica anume ca nu exista o problema cu persoanele disparute, ca vorbim de sute de persoane, de mii de persoane. in spatele fiecaruia se afla o familie, o comunitate, cunoscuti. lor ce o sa le spui? Ca fac parte dintr-o minoritate?

Situația se va schimba, promit mai marii din Poliție. Soluţia: mai înfiinţează o direcţie.