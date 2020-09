Amenzi de 135.000 lei în weekend – O mulțime de șoferi prinși băuți la volan

⇓ Ascultă știrea ⇓

Un nou weekend plin de infracțiuni rutiere. O groază de șoferi au fost depistați băuți la volan. În perioada 4 – 6 septembrie, polițiștii rutieri au constatat 14 infracțiuni, au reținut 43 de permise de conducere, au retras 22 de certificate de înmatriculare și au aplicat 460 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 135.000 de lei.

La data de 4 septembrie, în jurul orei 10,00, pe DJ 105G, Mârșa – Avrig, polițiștii au oprit pentru control un moped condus de către un bărbat în vârstă de 41 de ani, din Avrig. Din verificările efectuate cu această ocazie, s-a constatat că mopedul este neînregistrat, șoferul nu deține permis de conducere, iar testarea sa alcoolscopică a rezultat într-o concentrație de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul refuzând recoltarea probelor biologice. Astfel, la nivelul Poliției Orașului Avrig, s-a deschis un dosar de cercetare penală care vizează săvârșirea infracțiunilor de conducere fără permis, refuz de recoltare a probelor biologice în vederea stabilirii nivelului alcoolemiei în sânge, respectiv conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînregistrat sau neînmatriculat.

La aceeași dată, în jurul orei 22,00, pe DN 14, în localitatea Slimnic, polițiștii Serviciului Rutier Sibiu au depistat un alt bărbat în timp ce conducea un autoturism deși nu deține permis de conducere și se afla sub influența alcoolului. Este vorba despre un localnic din Loamneș, în vârstă de 27 de ani, a cărui testare alcoolscopică a rezultat într-o concentrație de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză, se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere fără permis, respectiv conducere sub influența alcoolului.

Un alt șofer aflat sub influența alcolului a fost depistat la data de 5 septembrie, în jurul orei 13,30, în municipiul Sibiu, pe strada Distribuției, unde un sibian în vârstă de 59 de ani a prezentat o concentrație de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii Biroului Rutier Sibiu au deschis un dosar de cercetare penală privind săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolul 336 aliniatul 1 din Codul Penal.

La data de 6 septembrie, în jurul orei 16,30, pe raza localității Arpașu de Sus, polițiștii au identificat un bărbat în vârstă de 32 de ani, din Cisnădie, în timp ce conducea un autoturism deși nu deține acest drept. Pe numele bărbatului s-a deschis un dosar de cercetare penală privind săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolul 335 aliniatul 1 din Codul Penal.

La aceeași dată, în jurul orei 20,30, pe strada Râului din orașul Tălmaciu, șoferul unui autoturism nu s-a asigurat suficient la efectuarea manevrei de mers înapoi și a acroșat poarta de acces în curtea unui imobil. „Evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Conducătorul auto, în vârstă de 49 de ani, din județul Olt, a fost testat alcoolscopic, etilotestul afișând o valoare de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat”, spune Elena Welter, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu. Drept urmare, în cauză s-au întocmit actele premergătoare efectuării de cercetări penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Tot duminică seară, în jurul orei 22,30, pe raza comunei Chirpăr, un alt șofer a fost depistat conducând sub influența alcoolului. Este vorba despre un localnic în vârstă de 38 de ani, a cărui testare a rezultat într-o concentrație de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și în această situație s-au întocmit actele premergătoare efectuării de cercetări penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Ziua de luni a debutat cu un dosar penal ce vizează trei infracțiuni pentru un tânăr în vârstă de 20 de ani, din Rășinari, care a fost depistat conducând un ATV pe raza localității Gura Râului, în jurul orei 01,30. Fără permis de conducere, cu o alcoolemiei de 0,90 mg/l în aerul expirat, cu ATV-ul neînregistrat, pe numele tânărului s-a întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere fără permis, conducere sub influența alcoolului, respectiv conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînregistrat sau neînmatriculat.