Accesarea fondurilor europene, mai aproape ca niciodată – promite candidatul Ion Alexandru la Primăria Șelimbăr

⇓ Ascultă știrea ⇓

Marile orașe ale României au dovedit că fondurile europene sunt esențiale în dezvoltarea unei localități. Protecție socială, educație, sănătate, calitatea vieții, infrastructură rutieră – sunt câteva domenii pentru care comunități din țara noastră au obținut bani europeni după aderarea României la Uniunea Europeană. Este modelul pe care îl va urma și comuna Șelimbăr. Ion Alexandru, candidatul PRO Romnia pentru funcția de primar al localității, propune o serie de proiecte de anvergură, a căror implementare va fi posibilă prin accesarea de fonduri europene.

„Românii vor condiții de trai și servicii ca afară. Sunt dorințe care pe mulți i-au făcut să părăsească comunele natale și să se îndrepte către orașe mari, acolo se bucură de un confort. Iar alții au părăsit România în speranța unui trai mai bun. Este firesc să ne dorim mai mult pentru noi, pentru familiile noastre, pentru prietenii noștri. Și eu îmi doresc! Tocmai de aceea, am decis că este momentul ca și în Șelimbăr să existe facilitățile de care avem nevoie: transport public în comun modern, campus școlar, cu toate dotările necesare pentru copiii noștri, sală polivalentă – unde să poată fi organizate evenimente sportive și culturale de nivel național și nu numai, și un parc fotovoltaic, pentru activitate sporită la costuri minime”, precizează Ion Alexandru, candidat la funcția de primar al comunei Șelimbăr.

Aceste proiecte, ambițioase, dar și solicitante, fără doar și poate, depind într-o foarte mare măsură de posibilitatea accesării de fonduri europene. Și, bineînțeles, de oameni capabili, specialiști în domeniu, care să atragă banii necesari pentru materializarea inițiativelor propuse de Ion Alexandru.

„Țara noastră nu se poate mândri cu o rată de absorție a fondurilor europene foarte ridicată. Birocrația, lipsa de interes sau de seriozitate cu care ar fi trebuit să fie tratat acest domeniu au făcut ca puține localități din România să fie modele de bune practici când vine vorba de fonduri europene. În Șelimbăr, însă, în următorii ani, se va pune accent exclusiv pe fonduri europene. Este dificil să primești finanțare, însă nu imposibil. Iar acest lucru îl spun din experiență fiindcă am reușit să pun bazele unei afaceri cu fonduri de la Uniunea Europeană. Sala Polivalentă, parcul fotovoltaic, mijloacele de transport în comun, campusul școlar – toate pot deveni realitate cu surse financiare comunitare. Iar administrația locală din Șelimbăr va trebui să se implice activ și foarte serios prin înființarea unui departament special de dezvoltare și accesare de fonduri europene în cadrul Primăriei”, încheie Ion Alexandru, candidat la funcția de primar al comunei.

„Situația fiscal-bugetară actuală e dezastruoasă. Deficitul bugetar, precum și nivelul atins de datoria publică vor face imposibilă finanțarea investițiilor publice. Până când Guvernul nu va echilibra situația bugetară a țării, autoritățile locale nu se mai pot baza pe alocări de fonduri pentru investiții în comunități. Primăriile și consiliile locale trebuie să se axeze acum, mai mult ca oricând, pe accesarea fondurilor europene. Chiar dacă Guvernul nu a trimis încă planul național de relansare și reziliență la Bruxelles, pentru a avea garanția că va fi aprobat și vom putea accesa fondurile europene puse la dispoziție de CE, autoritățile locale ar trebui deja să creioneze noi proiecte de digitalizare sau de protejare a mediului înconjurător, în linie cu prioritățile Comisiei Europene, proiecte care ar putea fi finanțate din pachetul Next Generation EU”, a declarat Ioana Petrescu, vicepreședinte PRO România.

Pe de altă parte, pregătirea constantă de proiecte, indiferent de sectorul de activitate, va fi un alt obiectiv al viitoarei conduceri a Primăriei Șelimbăr, mai precizează Ion Alexandru, scopul fiind selectarea în cadrul axelor de finanțare.