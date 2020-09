Actriţa sibiancă Iulia Popa a fost premiată la Gala HOP 2020

⇓ Ascultă știrea ⇓

O actriţă din Sibiu a obţinut premiul pentru prestanţă, rostire scenică şi expresie corporală la Gala HOP 2020.

Iulia Popa este actriţă şi managerul Teatrului Independent din Sibiu „Teatru la Infinit”, absolventă a facultăţii de litere şi arte, secţia Actorie, din cadrul Universităţii „Lucian Blaga”. Cariera actriţei a continuat cu o colaborare cu Teatrul Naţional „Radu Stanca”, până în anul 2017, apoi a înfiinţat acest teatru independent în Sibiu.Timp de aproape trei ani, a reuşit să cucerească un public fidel şi foarte dornic de noi producţii. Anul acesta, Iulia Popa a participat la Gala HOP şi a obţinut premiul pentru prestanţă, rostire scenică şi expresivitate corporală, premiu acordat de doamna Dorina Lazăr.

” Am decis să particip la Gala HOP pentru că a fost prima ocazie de a ieşi din acele luni grele de carantină, în care teatrele au fost închise, în care nu am avut activitate deloc, doar online. Am simţit nevoia de a crea, de a mă dezmorţi, de a lua contact cu alţi tineri actori. Şi, mai mult decât atât, am simţit că am multe de spus, de exprimat. Aşa că iată-mă ajunsă la Gala HOP 2020, aflată de doi ani sub bagheta coregrafului Gigi Caciuleanu. Am avut de ales dintre 32 de fragmente din Shakespeare, propuse tot de domnul Caciuleanu, iar tema acestei ediţii a fost „Zis și făcut” – textul transpus pe mişcare, pe expresivitate corporală.”, spune Iulia Popa.

Sibianca spune că a fost foarte emoţionată atunci când a fost anunțat premiul. „N-am prea realizat mare lucru pe moment, totul s-a desfășurat cu viteza luminii, m-am dus pe scenă, am mulțumit și abia mai târziu mi-am dat seama că despre mine era vorba. Da… ce fac emoțiile astea…”, a mai adăugat actrița.



Aceasta a mai menționat și faptul că experiența trăită a fost una inedită, reprezentând un important salt în carieră, un pas spre maturizare, spre descoperirea de sine.

„Am participat pentru a experimenta ceva nou, pentru a-mi demonstra mie însămi că pot, că sunt vie pe interior. Niciodată nu m-am gândit ca aș vrea să câștig un premiu. Cel mai mare premiu este această experiență în sine, faptul că am cunoscut oameni extraordinari, că am reușit să creez ceva de care să fiu mândră și să pot împărți această trăire cu publicul din sală și din online. Știu că mi-ar fi părut foarte rău dacă nu aș fi participat la această gală, aș fi pierdut în primul rând o experiență atât de necesara în viața oricărui tânăr actor.” , a declarat Iulia Popa.