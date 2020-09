Aniversarea a 300 de ani de la nașterea lui Samuel von Brukenthal, sărbătorită la “Edenul Transilvaniei”

⇓ Ascultă știrea ⇓

La Palatul Brukenthal Avrig, printre activitățile pregătite pentru aniversarea celor 300 de ani de la nașterea lui Samuel von Brukenthal, fostul guvernator al Transilvaniei, un rol deosebit de important îl are şi lansarea noului meniu al Restaurantului “Edenul Transilvaniei”.

Astfel, în acest an sărbătoresc, administratorii locaţiei doresc să ofere oaspeţilor posibilitatea de a avea parte de o experienţă culinară deosebită, realizată prin combinaţia dintre reparatele deja consacrate şi mâncăriIe inspirate din reţetarele găsite în vechea bucătărie a palatului.



Oaspeţii Palatului Brukenthal Avrig vor putea servi la Restaurantul “Edenul Transilvaniei” şi câteva din preparatele favorite ale fostului guvernator, mâncăruri cu influenţe tansilvănene, austro – ungare şi chiar balcanice. În cinstea frumoasei aniversări, responsabilii restaurantului vor servi în farfuriile oaspeţilor, printre altele, mâncăruri pregătire după reţetele vechi de “Vienese Tapelspitz” (vita fiartă în arome, cu sos de mere şi ţelină), “Imperial Austrian Veal

Schnitzel” (Şniţel Vienez – preferatul împărătesei Maria Tereza),Gulașul Unguresc cu vită şi cartofi, “Puiul la ărămida” de la Zagreb sau Pljeskavica („burger-ul” sârbeasc), asortate cu hribi și gălbiori din pădurile Transilvaniei. Noul meniu “Edenul Transilvaniei” este disponibil încă de la începutul acestei toamne, dar în funcţie de reacţiile oaspeţilor, acesta poate suferi anumite modificări sau adaptări.

Anul viitor se împlinesc 300 de ani de la naşterea lui Samuel von Brukenthal, primul guvernator al Transilvaniei născut pe aceste meleaguri. Pentru a marca aşa cum se cuvine această frumoasă şi deosebit de importantă aniversare, actualii administratori ai Palatului Brukenthal din Avrig (fosta reşedinţă de vară a baronului), pregătesc o serie de evenimente, grupate sub tema „Brukenthal – 300 de ani”.

Cea mai mare parte a acţiunilor incluse în strategia administratorilor pentru acest eveniment aniversar vor fi dedicate publicului larg, astfel încât numărul beneficiarilor acestei sărbători să fie cât mai mare. În anul 2021, „PALATUL BRUKENTHAL – THE FASHION PALACE – AVRIG” va fi gazda unor evenimente din domeniul modei, culturii, artei, ştiinţei şi tehnologiei etc, toate acestea fiind organizate în concordanţă cu spiritul şi felul de a fi, modern, al baronului Samuel von Brukenthal. Doritorii îşi pot face o rezevare pentru o experiența culinară deosebită la Palatul Brukenthal din Avrig, telefonând la numărul 0726 234 417, prin contact pe Facebook, sau prin email, la adresa:

office@palatulbrukenthalavrig. ro. Vineri seara, după ora 17, oaspeţii complexului au posibilitatea de a participa şi la after work party în Gradina lui Brukenthal, promovând astfel, impreună cu gazdele, istoria Transilvaniei. Atmosfera va fi întreţinută de DJ ARIAS.