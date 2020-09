Astrid Fodor: „Avem planuri mari pentru infrastructura sportivă din Sibiu”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Infrastructura sportivă este un capitol foarte important pentru administrația FDGR din Consiliul Local Sibiu. În momentul de față, trei mari obiective sunt deja în lucru.

Stadionul Municipal, complexul de agrement de la Lacul lui Binder și investiția aproape finalizată de la Baia Neptun vor oferi numeroase oportunități de agrement pentru sibieni iar planurile de dezvoltare nu se opresc aici. În lunca Cibinului se pregătește construirea unui important centru de sport și agrement iar în zona Obor va fi dezvoltat un proiect mai complex, care va include un teren pentru fotbal cu iarbă și un ansamblu multifuncțional cu terenuri sintetice pentru baschet, volei, tenis și tenis cu piciorul.

Sportul se pare că este în această campanie un subiect intens discutat și ofertat. A investit Primăria Sibiu în sport în ultimii patru ani?

Sigur că am investit și în sport și agrement pentru că, alături de infrastructură, educație și sănătate, sportul și agrementul sunt parte importantă din confortul vieții sibienilor. Sibiul nu este doar un spațiu urbanizat, ci este un oraș viu, în care locuitorilor trebuie să le placă să trăiască.

Pe partea de infrastructură sportivă am modernizat terenul secundar al Stadionului Municipal, iar lângă am creat o zonă de workout. De asemenea am început modernizarea Stadionului mare, iar în prezent este contractată și ultima etapă care îl va aduce la standarde UEFA.

Am creat terenuri de sport și în parcuri. Odată cu modernizarea parcului Ștrand am creat și terenuri de baschet, tenis de masă și volei. De asemenea, am modernizat parcul de pe bulevardul Coposu unde am amplasat și echipamente pentru mișcare în aer liber astfel că în Sibiu avem acum 8 zone de workout.

Pentru că nu în toate zonele orașului mai este loc să amenajăm terenuri de sport, am decis să deschidem curțile școlilor și terenurile de sport din acestea. Am reabilitat până acum curțile a 17 școli și licee, 14 dintre acestea fiind deschise și după cursuri și pe timpul weekendului. Copii din cartierele respective pot juca acolo fotbal sau baschet. Am modernizat de asemenea și sălile de sport la două unități de învățământ – școala I. Slavici și Colegiul Gh. Lazăr. Pentru că tot am adus vorba de sălile de sport ale unităților de învățământ, vreau să precizez că multe dintre acestea sunt date în folosință gratuită sau spre închiriere cu tarife modice la cluburile și asociațiile sportive din Sibiu și deci acestea sunt folosite și după cursuri.

Un proiect la care am ținut foarte mult și pe care l-am realizat este skate park-ul amenajat lângă Piața Obor. La ora actuală este cel mai mare din țară și conține instalații complexe pentru skateboard, BMX și trotinete. Tinerii pot face mișcare aici în siguranță și mă bucur să văd că este folosit cu plăcere.

Rețeaua de piste pentru biciclete s-a extins cu 11 km în ultimii ani, mersul cu bicicletă fiind un mod plăcut de a practica sportul pentru sănătate. Am amenajat aceste piste pe străzile modernizate, acolo unde lățimea străzilor ne-a permis.

La toate aceste proiecte concrete și realizate, se adaugă sprijinul financiar consistent pe care îl acordăm operatorilor sportivi prin Agenda Sport. În ultimii ani am finanțat 220 proiecte pentru sportul de performanță, dar și pentru sportul pentru sănătate, valoarea finanțărilor depășind 22 de milioane de lei.

Sportivii și echipele sibiene obțin rezultate frumoase la competiții naționale și internaționale și de aceea am investit și vom continua să investim în sportul sibian. Tot din acest motiv am început anul acesta să premiem sportivii, cluburile și antrenorii sibieni. Am avut satisfacția să acord 46 de premii în valoare de 127.000 de lei. Îmi doresc să continui și acest program ca mod de a încuraja performanța, recunoscând public eforturile și reușitele.

Și ca pas următor? Să aștepte sibienii centrul pentru sport și agrement? Vă gândiți și la alte investiții majore pentru sport?

Avem trei proiecte mari în lucru. Unul este modernizarea Stadionului Municipal, cu termen de realizare 18 luni. Al doilea este amenajarea Lacului lui Binder întârziată puțin de solicitarea constructorului de a încheia contractul înainte de finalizarea lucrărilor, acesta nemaiavând capacitatea să continue lucrările pentru că a fost afectat economic de această pandemie. Lucrările de construcție sunt finalizate în proporție de 80%, iar noi vom organiza o altă procedură de achiziție pentru dotările cu care vom amenaja Lacul – instalații și echipamente pentru sporturi nautice, locul de joacă gonflabil, mobilier și altele. Un alt treilea proiect major este Baia Populară care, pe lângă funcția de agrement a spa-ului, va oferi posibilitatea practicării înotului, iar sala de sport a fost complet modernizată și echipată – lucrările aici sunt aproape finalizate.

Echipamente pentru sport vom avea și în parcul Tilișca, un proiect deja demarat. Aici vom crea un teren de minigolf, un teren de sport multifuncțional, o zonă de fitness, piste pentru biciclete și o mini tiroliană. Și în parcul din Piața Cluj se va putea face mișcare în aer liber, lucrările fiind aproape finalizate.

Continuăm și extinderea pistelor pentru biciclete. Avem în lucru coridorul între cartierul Ștrand și parcul Sub Arini, iar proiectul Sibiu Bike City care presupune crearea a 44 de centre de închirieri de biciclete în tot orașul este deja în procedură de achiziție și urmează să semnăm contractul pentru achiziția acestora. Urmează traseele de cicloturism pe Dealul Gușteriței, pistele de pe malurile Cibinului, pe strada Podului, pe Calea Dumbrăvii, pe drumul peste Câmpșor și pe Calea Șurii Mici.

Și terenuri de sport vom continua să creăm. În zona Obor va fi un proiect mai complex care va include un teren pentru fotbal cu iarbă și un ansamblu multifuncțional cu terenuri sintetice pentru baschet, volei, tenis și tenis cu piciorul, iar în cartierul Tineretului, la intersecția străzii Deventer cu Lisabona, vom amenaja un teren multifuncțional pentru sport și o zonă pentru mișcare în aer liber. Vom continua să reabilităm terenurile de sport din curților școlilor și liceelor și vom deschide cât mai multe și după cursuri, iar în cartierele unde am găsit spații vom crea mici terenuri de sport pe domeniul public.

Cel mai amplu proiect va fi cu siguranță centrul pentru sport și agrement pe care îl vom construi în lunca Cibinului. În cazul acestui proiect am fost întârziați de demersurile îndelungi pentru obținerea unui teren aparținând Ministerului Apărării Naționale. În final nu am mai așteptat și ne-am îndreptat către un teren în proprietatea noastră pe care vom realiza proiectul. Avem deja PUZ-ul aprobat și urmează să demarăm studiul de prefezabilitate.

Acest centru pentru sport va include și o sală polivalentă?

Luăm în calcul și o sală polivalentă în acest centru, dar vom realiza acel studiu de prefezabilitate pentru a vedea dacă investiția este oportună în contextul în care Sibiul are deja o sală polivalentă. Am dovedit că avem capacitatea de a administra asemenea instituții, cum e cazul Teatrului Național Radu Stanca sau al Teatrului Gong care, după ce au fost preluate de Primărie, s-au dezvoltat și au crescut, datorită finanțării corespunzătoare și unui management la standard înalt, profesionist, la fiecare dintre cele două instituții de cultură.

Partea de agrement a început recent să se dezvolte în Sibiu. Ce investiții s-au finalizat până în prezent?

Sportul pentru sănătate merge mână în mână cu agrementul. Așa că proiectele pe care le-am descris mai devreme la sport intră și la această categorie de agrement.

Amenajarea Dealului Gușteriței și a Pădurii Dumbrava pentru agrement sunt două dintre cele mai importante proiecte în acest domeniu. Pe Dealul Gușteriței vom crea un roller coaster montan, piste pentru cicloturism, zone de promenadă și de odihnă, iar în Pădurea Dumbrava vom amenaja o scenă pentru evenimente culturale și un parc de aventură și pentru cei mici, dar și pentru cei mari. Un al treilea proiect major este Centrul pentru sport și agrement unde sibienii își vor putea petrece timpul liber. Studiul de prefezabilitate despre care am vorbit mai înainte va defini toate amenajările viitoare. Centrul pentru conferințe și spectacole va reprezenta, de asemenea, un mod util și plăcut de petrecere a timpului liber prin spectacole, expoziții și alte evenimente culturale.

Baia Populară Sibiu este și un obiectiv pentru agrement prin secțiunea spa, bazinul de înot și terasa pe care am reamenajat-o la etajul clădirii. Poate nu se știe, dar această terasă exista în clădirea Băii mai demult, pentru băi de lumină, terapeutice și benefice pentru sănătate. Lacul lui Binder va fi un spațiu pentru promenadă, dar a fost amenajată și o plajă, cu un loc de joacă mare amplasat pe luciul apei.

Parcul Ștrand și parcul de pe bulevardul Coposu sunt dotate cu locuri de joacă și de odihnă, iar viitorul parc Tilișca va fi un nou spațiu pentru agrement al Sibiului. În prezent se reamenajează parcul din Piața Cluj, cu locuri de joacă noi, zona playform tot pentru copii și o zonă pentru exerciții fizice. Pasul următor va fi să împrospătăm parcul Astra, fiind în curs deja o procedură de achiziție pentru documentație și proiectul tehnic, precum și parcul Sub Arini. Art park-ul pe care urmează să îl creăm în zona str. Cetății, un proiect propus în programul de bugetare participativă, este și acesta în curs de realizare.

Un obiectiv de agrement căutat de sibieni și turiști este Grădina Zoologică. Și aici am investit, modernizând pe rând spațiile animalelor și vom continua.

Pentru cei mici, am creat 14 zone noi pentru joacă, iar în prezent sunt în amenajare locuri de joacă noi în cartierul Hipodrom și Ștrand. Și vom continua.

Împreună cu acest scurt interviu publicăm și o machetă, una dintr-o serie de machete prin care arătați ce ați realizat, la ce se lucrează acum și propunerile dumneavoastră pentru următorii patru ani. De ce ați ales să comunicați prin aceste machete în campanie?

Am fost și sunt de principiu că faptele și proiectele realizate vorbesc mereu mai bine și mai clar despre capacitatea unui om de a administra. De aceea, pe lângă proiectele pe care le propunem pentru următorii patru ani, am dorit să prezint sibienilor ce am realizat în acești patru ani de mandat împreună cu echipa FDGR și echipa din Primărie, pe fiecare domeniu în parte. Simplu, verificabil și concret, împreună, pentru sibieni. Nu doar vorbe, ci fapte. Mă mândresc cu realizările echipei pe care o conduc, prin urmare, am decis să reamintesc și să comunic sibienilor proiectele noastre, pentru Sibiul nostru, realizate în acest mandat, cât și cele ce vor fi realizate în cazul în care, urmare votului din 27 septembrie voi obține un al doilea mandat.