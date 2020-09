Big Green Egg – gratarul de gradina ceramic de tip kamado, acum si la Sibiu!

⇓ Ascultă știrea ⇓

Ai o familie numeroasa sau un mare grup de prieteni? Iti place sa gatesti intr-un stil profesionist? Sau iti place sa gatesti pentru grupuri mari? Daca la vreuna din intrebarile de mai sus ai raspuns afirmativ, atunci Big Green Egg este partenerul tau perfect!

Este un gratar de tip kamado asiatic, unul dintre cele mai performante cuptoare ceramice de pe piata internationala, acum disponibil si la Sibiu si in restul tarii! Fabricat din ceramica de calitate, cu posibilitate de reglare a temperaturii interioare de gatire cu o precizie maxima, acest gratar a revolutionat domeniul gastronomic al pasionatilor de gatit in aer liber! Daca e sa facem o comparatie de pret semineu pe lemne este mult mai scump si nu are garantie pe viata cum are acest gratar!

A sta la masa impreuna este un eveniment special și, ca atare, iti va plăcea să vă pregătiți rețetele preferate pe EGG sau să creați un nou fel de mâncare. Ia-ți un moment pentru a savura cele mai delicioase feluri pe care le-ai gustat vreodată. Reuneste familia si prietenii in jurul mesei pentru a crea momente de neuitat. Aceasta armonie este ceea ce promoveaza Big Green Egg!

Ce e interesant la acest gratar este ca poti gati pe el tot timpul anului, si vara, dar si iarna! Asa ca pregateste pe gratar un antricot suculent, sau un peste in crusta de sare, o tocanita consistenta, paine, pizza savuroasa sau un desert delicios. Sau ce zici de niste ardei umpluti, de o ciorba ardeleneasca sau niste bruschete capresse pe care le poti gati pe EGG-ul tau?

De ce un gratar ceramic Big Green Egg?

Pentru ca mancarea gatita pe acesta nu se compara cu cea gatita pe oricare alt gratar clasic (gratar pe gaz sau carbuni, ori pe lemne). Ceramica ce inveleste interiorul Big Green Egg reflectă căldura, generând un flux de aer care face ca ingredientele și felurile de mâncare să fie extrem de suculente. Ceramica Big Green Egg a fost parțial dezvoltată de NASA, iar procesul de producție are loc în Mexic, în conformitate cu cele mai stricte standarde de calitate, ceea ce explică caracteristicile excepționale ale produsului. Kamado-ul detine proprietăți superioare de izolație și poate rezista temperaturilor extreme și fluctuațiilor de temperatură.

Pentru ca este un gratar economic! Doar investitia de la inceput este mai mare, apoi cele ulterioare sunt nesemnificative. Circulația excelentă a aerului aduce un avantaj suplimentar: deoarece aerul fierbinte rămâne în EGG, iar acest lucru il transforma intr-un produs economic. Carbunele dumneavoastra va fi ars mai mult timp și va genera mai puțină cenușă.

Pentru ca ai calitate la nivel inalt garantata! Produsele despre care vorbim in acest articol, facand parte din gama profesionala, se diferentiaza de cele standard si prin modul in care sunt proiectate si fabricate. Un gratar sau cuptor ceramic premium nu este fabricat in serie, intocmai ca un dispozitiv ieftin de gatit (gratar fier), ci i se acorda o atentie deosebita, in special in privinta detaliilor, a esteticii sau al finish-ului. De asemenea, nu se pune problema fabricarii pe piese in diferite tari precum China, Turcia, iar apoi asamblarea in alta regiune, ci intreg procesul de fabricare si asamblare cu materiale premium se deruleaza in acelasi loc, la sediul producatorului (SUA, Olanda, etc.)

Pentru ca ai garantie pe viata asigurata! Combinația de materiale de ultima generatie, procesul de fabricație și ceramica speciala face din kamado-ul Big Green Egg un cuptor foarte sustenabil, cu o durată de viață incomparabil mai lungă decât a produselor asemanatoare. Un Big Green Egg poate fi incalzit de cel putin 100.000 de ori, fara a suferi vreo pierdere in calitatea sa, ceea ce inseamna ca EGG-ul va dura cel putin o viata, permitandu-va sa gatiti ingredientele si mancarurile preferate intr-un mod sanatos si cu rezultate exceptionale.

Pentru ca montajul si asamblarea lui sunt foarte rapide si facile! Modelele de gratar profesionist vin intotdeauna cu instructiuni de montaj sau asamblare, facand din procesul de instalare o etapa rapida si facila, care poate fi parcursa de oricine. Producatorii care se respecta au mereu instructiuni simple atasate produsului sau chiar un video de prezentare, instruire si asamblare.

Pentru ca poti gati ORICE pe acest cuptor de tip kamado! Pe langa grilling, coacere, gatire cu aburi, prăjire și afumare, Big Green Egg este de asemenea potrivit pentru gătirea lentă a bucăților mari de carne sau a unor ingrediente delicate (cum ar fi crustaceele și fileurile de pește), ori coaste de porc afumate. Folosind convEGGtor-ul ceramic, puteți transforma cu ușurință Big Green Egg într-un cuptor. ce va permite să coaceți cu ușurință cea mai bună pâine de casa și pizza cu o crustă perfectă.

Pentru ca are un design modern si este foarte usor de folosit! Aspectul său este, de asemenea, spectaculos. Oul are o formă și o culoare izbitoare, ceea ce ii da o nota de originalitate. Astfel ca el este totodata si o piesa de decor. In plus, este si foarte usor de utilizat: deschizi capacul, asezi carnea pe grill, inchizi si setezi ori ajustezi temperatura din reglajele de aer.

Pentru ca este un sistem modular – practic si util! Producatorii de gratare premium proiecteaza astazi produsele in asa fel incat, daca intervine vreo defectiune sau e necesara schimbarea vreunei piese, totul sa se faca simplu, rapid si fara mari batai de cap. Gratarele sunt preponderent modulare, iar atunci cand se defecteaza ceva, nu trebuie sa schimbi gratarul si sa iti cumperi altul, ci procuri doar piesa respectiva si o inlocuiesti, iar astfel vei continua sa gatesti pe gratarul tau ca nou.

Si nu in ultimul rand: pentru ca ai variante din care sa alegi! Gratarele profesionale sunt disponibile intotdeauna in mai multe modele, pe dimensiuni, diametre diferite, astfel incat clientul poate alege gratarul cel mai potrivit pentru gusturile si necesitatile sale, care sa se integreze in decorul exterior al casei! De exemplu, Big Green Egg are disponibile 7 dimensiuni de gratare pe diametre si inaltimi diferite. In plus, orice model de Big Green Egg vine cu ustensile gratar profesionale si diverse accesorii extrem de utile pe care ti le poti procura separat.

Cel mai important motiv pentru a alege un grătar pe cărbune de tip kamado este aproape întotdeauna aroma. Experții sunt convinși deja de acest lucru. Aroma ingredientelor gătite pe cărbune este mult mai intensă. Acesta este și unul dintre motivele pentru care ar trebui să alegi cărbune de înaltă calitate, deoarece chiar și tipul de lemn din care a fost fabricat cărbunele influențează aroma!

Esti indecis?

Dacă alegi un grătar pe cărbuni, trebuie să decizi dacă doresti un grătar din oțel (clasic) sau un kamado (cuptor ceramic). Ambele tipuri sunt potrivite pentru toate tehnicile de gatire. Dar nu orice grătar pe cărbune din oțel este potrivit pentru ședințe lungi sau pentru gatit lent. Uneori, trebuie să adăugi cărbune, iar temperatura poate fluctua. Aceasta depinde de calitatea oțelului. Ceramica unui kamado are mari proprietăți izolatoare și păstrează bine căldura. În acest fel, utilizezi mai puțin cărbune, iar temperatura de afara nu influențează temperatura din grătarul tau – poți continua grătarul, chiar și în condiții meteorologice extreme!

Prețul, termenul de garanție și conditiile de service spun, de asemenea, multe despre calitatea unui brand kamado! Big Egg Green este singurul kamado din lume fabricat cu ceramică produsă în Mexic. Tehnologiile dezvoltate de NASA sunt utilizate în acest proces, deoarece exteriorul navetelor spațiale erau obținute din ceramică! Aceasta face ca ceramica să fie mai rezistentă la căldură. Îl poți încălzi de câte ori doresti, fără a-i afecta calitatea!

Pentru mai multe detalii, informatii din domeniul termic (de ex: cat consuma un semineu electric), sfaturi sau alte intrebari legate de acest gratar ceramic Big Green Egg, nu ezita sa ii contactezi pe cei de la PEFOC!