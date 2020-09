Cine este sibianul care face femeile fericite cu mâinile sale – Ustensila lui e magică

⇓ Ascultă știrea ⇓

Se spune că atunci când faci ceea ce iți place, nu vei munci niciodată. Majoritatea ne petrecem ziua lucrătoare așteptând să treacă timpul mai repede pentru a ne putea întoarce acasă la hobby-ul nostru. Daniel Muntean este un tânăr din Sibiu care a reușit să transforme pasiunea în artă și să facă din hobby un job. A luat pasiunea pentru frumos, la care a adăugat îndemânare, viziune, imaginație și profesionalism și a reușit să construiască un business frumos, făcând ceea ce îi place.

Totul a început acum opt ani, încă de pe băncile liceului. Daniel a fost atras de mic de domeniul beauty, de estetic și frumos, așa că a optat pentru un liceude profil, urmând studiile la Colegiul Tehnic Textil din Sibiu, pe partea de frizerie.

La început a pensat așa…”în joacă”

Urmând studiile de profil la liceu, a conștientizat că frizeria nu este domeniul segmentul care îl atrage cel mai mult. Așa că…a decis să schimbe foarfeca pe penseta. „Mi-am dat seama că nu mă atrăgea așa de mult frizeria, așa că am început să pensez. La început pensam doar colegele, aşa, mai mult în joacă. La un moment dat, joaca asta s-a transformat într-o adevărată nebunie. Mi-am dat seama că îmi plac mult sprâncenele, așa că tot liceu am început să pensez tot mai multe fete, băieți, chiar și profesoare.”, spune Daniel.

Pensa pe cinci lei

Persoanele care au ajuns pe mâna lui Daniel „din joacă”, au fost cucerite de talentul său și de iscusința de care dă dovadă și au vrut să continue să beneficieze de serviciile lui. „Mergeam acasă la cliente, unde se strângeau mai mult de trei persoane şi le pensam. Lucram pe 5 lei, ca să-mi scot banii pe drumul până acasă, dar nu mă gândeam vreo dată că o sa ajung să mă întrețin din asta.”, a mai povestit Daniel.

Ghidat de pasiune, și-a urmat visul

Realizând că asta îi este menirea și că penseta este practic, prelungirea mâinii lui, a decis să facă și un curs în acest sens. Fiind un cursant sârguincios, talentul său înnăscut nu a rămas neobservat. Pe la jumătatea cursului a fost propus pentru angajare în cadrul unui salon din Sibiu. „După doi ani în care am fost angajat am decis că este momentul să fac o schimbare și să avansez. Așa mi-am deschis primul cabinet din Sibiu dedicat exclusiv sprâncenelor.”

Fetele parcurg sute de kilometri pentru a ajunge la Daniel

Pornind de la câteva colege de clasă, Daniel Muntean a ajuns să aibă astăzi un portofoliu de cliente destul de generos. Are aproximativ 400 de cliente unice, care vin și din alte județe sau orașe pentru a ajunge la programare. „Sunt din Deva și sunt clienta lui Dani de aproximativ 2 ani. Prefer sa fac drumul acesta (250 km dus-întors) ca să am sprâncene perfect simetrice. Am schimbat mai multe cabinete de cosmetică locale pentru că eram nemulțumită. Simetria sprâncenelor influențează toată expresia facială. Dani e perfecționist și il recomand celor ce doresc sprâncene perfecte, simetrice și naturale.”, spune Larisa Duma, medic stomatolog din Deva.

La doar 24 de ani, Daniel are o comunitate întreagă de persoane mulțumite, care îi apreciază activitatea.

„Experiența mea cu Daniel a început acum șapte ani, iar de atunci nu a mai pus nimeni mâna pe sprâncenele mele, înafară de el. Mi-a reparat sprâncenele că erau asimetrice, mi-a plăcut din prima cum mi le face el, îmi dă o formă mult mai plăcuta feței. L-am recomandat multor prietene, inclusiv nașei și cumnatei mele, toate sunt mulțumite. Pentru mine este cel mai bun, e un om implicat și responsabil cu munca pe care o face și se vede că face din plăcere, ceea ce este cel mai important.”, spune Mădălina, una dintre cele mai vechi cliente ale lui Daniel.

De asemenea, pe pagina sa de Facebook, o mulțime de persoane și-au exprimat mulțumirea.

„Îmi place să transform sprâncenele, să-mi pun amprenta pe fața clientei”

Majoritatea persoanelor care ajung pe mâna lui Daniel, vin pentru a corecta sprâncenele și pentru a face cea mai bună simetrie între sprâncene. „Sprâncenele încadreză chipul şi subliniază privirea. Tot ele sunt expresia personalităţii şi contribuie la comunicare, fiind responsabile pentru 70-80% din mimica feței. Fiecare față, necesită o abordare specială, nu merge să știi o tehnică și să faci sprâncene identice pentru toată lumea. Orice chip are niște puncte ce trebuiesc scoase în evidență, niște trăsături cheie care pot fi accentuate și puse în valoare cu ajutorul sprâncenelor.”, a mai declarat Daniel Muntean.

