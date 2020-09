Laurenţiu Cosmin Balcu, viitorul preşedinte al Consiliului Judeţean Sibiu: „Frumoasa Vale a Hârtibaciului are un potenţial uriaş, dar a fost uitată!”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Laurenţiu Cosmin Balcu, viitorul preşedinte al Consiliului Judeţean Sibiu, propune cetăţenilor de pe Valea Hârtibaciului un Plan de redresare economică a zonei prin măsuri concrete.

Prea mult timp am citit în presă că această zonă a stat sub puterea unor baroni locali. Am fost de la Roşia până la Agnita şi mai încolo până la Brădeni şi am vorbit cu cetăţenii. Toţi au aceeaşi problemă: lipsa locurilor de muncă în zonă, lipsa investitorilor și parteneriatelor public-privat, întârzierile uriaşe la reîmproprietăriri şi abuzurile baronilor locali cu sprijinul instituţiilor locale” a declarat Laurenţiu Cosmin Balcu.

Acesta a alcătuit împreună cu cetăţeni din zonă şi specialişti ALDE, candidaţi la Consiliul Judeţean Sibiu, un program de redresare economică pentru Valea Hârtibaciului. Printre măsuri se numără atragerea de fonduri pentru refacerea urgentă a liniei de cale ferată Mocăniţa, dar şi colaborare cu Primăria Agnita pentru atragerea de investitori în zonă și creearea de spaţii de producţie, care vor crea locuri de muncă. O măsură importantă va fi promovarea turismului în zonă, nu doar naţional, ci şi internaţional cu sprijin de la Consiliului Judeţean, alături de măsuri de finanţare pentru mici întreprinzători din zonă. Fermierii nu au fost uitaţi. „Avem aici câteva investiţii a unor mari ferme de creşterea animalelor. Ele sunt benefice, dar nu trebuie uitaţi micii fermieri. Politica Uniunii Europene este de dezvoltare a micilor ferme care să devină nu doar auto-suficiente pentru familie, ci şi pentru comunitatea din care fac parte” a declarat Laurenţiu Cosmin Balcu, viitorul preşedinte al Consiliului Judeţean Sibiu.

Un alt punct important ridicat de cetăţenii din zonă este cel al tăierilor ilegale de păduri. Aici măsurile trebuie luate în colaborare cu alte instituţii. „Este uşor să stai în Sibiu, la Consiliul Judeţean şi să închizi ochii la abuzurile de pe Valea Hârtibaciului. Oamenii de aici și-au pierdut încrederea în faţa baronilor locali, care fac legea în zonă. Este momentul unei intervenţii alături de alte instituţii pentru a reda Valea Hârtibaciului, hârtibăcenilor!” a declarat Laurenţiu Cosmin Balcu. El a promis oamenilor din zonă că nu va tolera continuarea abuzurilor cu gir politic şi va cere sprijin instituţiilor abilitate pentru a pune ordine în zonă.