Alexandru Tomașevschi: „Data de 01 octombrie pare mai potrivită pentru redeschiderea școlilor”

In opinia mea, data de 01 octombrie pare mai potrivita pentru redeschiderea scolilor, pe de o parte pentru ca nu se suprapune peste evenimentul politic din 27 septembrie, pe de alta pentru ca acorda timp autoritatilor sa se pregateasca mai bine.

Incoerenta masurilor propuse si totala lipsa de asumare din partea executivului, care a aruncat intreaga povara a raspunderii pe umerii conducerii unitatilor de invatamant si a autoritatilor locale, a semanat neincrederea ca masurile anti-COVID19, absolut necesare pentru redeschiderea scolilor, sunt eficiente sau suficiente.

Doresc sa multumesc celor care au initiat si organizat dezbaterea «Tratament pentru educatie», pentru ca au reusit sa puna fata in fata aproape toti candidatii la demnitatea de primar al municipiului Sibiu.

Poate ca ar fi oportuna o dezbatere pe tema “Tratament pentru sanatate”, care sa arate deficientele spatiilor de clasa, ca numar, suprafata sau aerisire adecvata. Nemaivorbind de lipsa personalului medical care sa asigure triajul in scoli, deoarece exista doar 8 medici scolari la nivelul municipiului Sibiu. Cabinetele medicale scolare sunt organizate necorespunzator, lipsindu-le sala de asteptare, sala de tratament, izolatorul, grupul sanitar propriu. In acest moment, personalul sanitar școlar nu este dotat cu echipament de protecție si a fost privat de efectuarea unui instructaj privind protectia muncii. Nu au fost elaborate protocoale si metodologii, ceea ce produce confuzie in luarea de decizii și o comunicare defectuoasa intre unitatile de invatamant, cabinetele medicale scolare si autoritatile coordonatoare.

Lipsa educatiei sanitare in general, carentele din reteaua sanitara erau cunoscute, dar in ultimele luni si-au aratat cu adevarat potentialul de a impacta negativ vietile sibienilor.

Iar dezbaterile pe tema “Tratament pentru…” ar putea fi extinse asupra tuturor deficientelor din politica, din administratie, din serviciile publice, iar lista ramane deschisa. Poate ar duce la gasirea de solutii viabile, aplicabile, la un startup al intregii societati, pentru ca ritmul actual al schimbărilor sociale, tehnologice și economice impune adaptarea la noi realitati.

Insa, pana cand astfel de dezbateri sa isi arate roadele, copiii si tinerii trebuie sa se intoarca la scoala. Cat mai repede. Utilitatea acestui demers se va reflecta in evolutia fenomenului educational multi ani de acum incolo si isi poate gasi rezolvarea doar prin efortul comun al actorilor implicati: legislativ – administratii locale – profesionisti din invatamant – profesionisti din sanatate – parinti si, nu in ultimul rand, copiii Sibiului.

Ne aflam intrun moment in care nu se poate face o predictie asupra evolutiei pandemiei si nu se stie daca masurile exceptionale luate pentru redeschiderea scolilor vor fi temporare sau vor deveni un mod de viata.

Deoarece nici in domeniul invatamantului nu s-a realizat descentralizarea completa, atat identificarea si minimizarea riscurilor, cat si aplicarea acestor masuri exceptionale devin dificil de realizat, intrucat responsabilitatea se imparte intre Ministerul Educatiei – in special in domeniul digitalizarii, si primarii – pe partea de infrastructura, ceea ce produce sincope in infaptuirea lor.

Alexandru Tomașevschi, Pro România, candidat la Primăria Sibiu