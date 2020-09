O firmă din Sibiu donează 10.000 de viziere elevilor

Dragi prieteni ,datorita faptului ca de luni incepe scoala si stim stresul parintilor in legatura cu #protectia celor mici, astfel noi Schwarz Gruppe Int, am decis să donăm un număr de 10.700 de viziere avizate medical și certificate în vederea #protecție copiilor. Ideea noastră e că la cursuri, aceste dispozitive să fie purtate iar așa să permită copiilor o protecție cât și o mimică vizibilă.Compania noastră Schwarz Gruppe Int va dona pentru toți elevii din ciclul primar & gimnazial al Municipiul Sibiu aceste produse. Ne propunem ca până luni în data de 14.09.2020 să livrăm cât mai multe posibil, iar pe parcursul săptămânilor viitoare să livrăm toată cantitatea necesară. Știm de la domnul Inspector General Alexandru Dumbrava, că în județ sunt peste 60.000 de copii. Cine dorește și crede că #viziera poate fi o soluție pentru elevi și copii, ne poate contacta pentru mai multe detalii.Pentru a livra la toți #elevi din municipiu Sibiu, mai sunt necesare alte 49.300 de buc., lansasam o campanie de sprijin, iar detaliile ei vor deveni publice pe site-ul companiei Schwarz Gruppe Int. Așa că hai “ Cu zâmbetul la vedere “! Pentru mai multe detalii: www.schwarzgruppeint.ro, telefon 0737 250 290 ☎️📞☎️📞Ideea ne-a venit din prezentarea unei școli din Japonia.SUSTINEM ZAMBETUL LA VEDERE IN SCOLI! 😃😄😁

