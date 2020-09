Astrid Fodor, mesaj pentru elevi, părinți și profesori în prima zi de școală

⇓ Ascultă știrea ⇓

Primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, a transmis un mesaj elevilor, părinților și profesorilor sibieni, în prima zi de școală.

Fodor spune că școala nu începe în condițiile ideale, iar asta fiindcă pandemia de coronavirus „ne-a schimbat complet rutina și obișnuințele”. Primarul urbei de pe Cibin le cere elevilor să fie înțelegători și să respecte măsurile de siguranță.

„Dragi elevi, pandemia de coronavirus ne-a schimbat complet rutina și obișnuinţele, iar noul an școlar, care tocmai începe, nu face excepție. Nu sunt condițiile ideale, dar situația impune măsuri speciale. Noi am depus toate eforturile pentru ca voi să învățați cât mai în siguranță la școală, iar celor care vor învăța online am încercat să le oferim condițiile pentru a-și putea desfășura orele. Nu ne vom opri însă, și vom continua proiectele începute pentru extinderea mai multor școli aglomerate, iar în egală măsură vom aloca fonduri pentru a cumpăra cele necesare protecției voastre și pentru orele online. Siguranța voastră este prioritară pentru noi. Nu va fi un an școlar obișnuit și de aceea avem nevoie și de sprijinul și înțelegerea voastră. Purtați mască, spălați mâinile des și dezinfectați-vă, pentru protecția voastră și a celor dragi, de acasă”, transmite Astrid Fodor într-o postare pe pagina de Facebook a Primăriei Sibiu.

Astrid Fodor a avut un mesaj și pentru părinți. „Dragi părinți, anul școlar începe cu emoții mari pentru siguranța copiilor. Știu că pentru unii dintre dumneavoastră va fi greu să gestionați programul școlar decalat și neobișnuit al celor mici și veți fi nevoiți să luați măsuri speciale. Este un an greu pentru toți, dar sunt sigură că veți găsi cele mai bune soluții, conștienți fiind că educația copiilor trebuie să se reia”.

Fodor le dorește profesorilor să aibă puterea ca, împreună cu conducerea școlilor, să organizeze cursuri plăcute și productive, în ciuda situației actuale. „Dragi profesori, știu că pe lângă eforturile didactice, anul acesta veți avea o mare grijă în plus: protecția elevilor și a dumneavoastră proprie, fiind expuși și vulnerabili în condițiile date. Va doresc să aveți puterea ca, împreună cu conducerea școlilor, să le organizați pe toate și știu că putem conta cu toții pe priceperea dumnevoastră și pe creativitatea cu care veți reuși să faceți cursurile plăcute și productive, în ciuda situației”, a mai spus Astrid Fodor.