FC Hermannstadt l-a dat afară pe singurul jucător sibian din lot – Petrescu, Dumitriu și Bălan, OUT de la Sibiu

⇓ Ascultă știrea ⇓

Rând pe rând, jucătorii cu care Hermannstadt a defilat în primele două sezoane de liga 1, au părăsit echipa. Ultimii mohincani puși pe liber, sunt Petrișor Petrescu și Lucian Dumitriu. Lor se alături și atacantul Adrian Bălan.

Petrișor Petrescu (27 de ani, mijlocaș), Lucian Dumitriu (27, mijlocaș), doi dintre jucătorii vechi ai sibienilor, și Adrian Bălan (30, atacant) au fost puși marți pe liber de Hermannstadt, după ce au ratat și ultima șansă de a convinge, la Cluj, cu CFR (0-1), anunță gsp.ro.

Lor li s-a mai acordat duminică o ultimă șansă, la Cluj, în duelul cu CFR, însă niciunul n-a reușit să convingă. Petrescu și Bălan au fost chiar titulari, și înlocuiți pe parcursul partidei, în timp ce Dumitriu a intrat în repriza secundă.

Cu trioul pus pe liber acum, numărul plecărilor de la Hermannstadt a ajuns la 11. Cifră care ar putea crește funcție de cum vor decurge negocierile cu Yazalde, căruia i s-a oferit un nou acord, și cu Kevin Rimane, care mai are un an de contract, dar vrea să plece.

Nu-i mai puțin adevărat că sibienii s-au și întărit consistent, cam în toate compartimentele. Ei au operat 10 achiziții până acum și mai au de rezolvat problema unui al treilea portar, după plecarea lui Novo la Penafiel.

„Salariile s-au plătit săptămâna trecută. Mai avem restanțe pe două luni, dintre care una o vom achita în cursul acestei săptămâni. Am aranjat să jucăm la Mediaș, nu sunt probleme, dar ne vom muta acolo abia atunci când vom fi anunțați că încep lucrările la stadionul nostru”, spune Claudiu Rotar, acționar la FC Hermannstadt.