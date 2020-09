Adrian Echert, candidat USR PLUS pentru președinția CJ Sibiu: „Vrem un standard decent de viață pentru toți cetățenii din comunitățile județului”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Adrian Echert, candidatul USR PLUS pentru președinția Consiliului Județean Sibiu, consideră că una dintre problemele județului este discrepanța enormă dintre municipiul Sibiu și județul Sibiu, dintre zonele limitrofe ale Sibiului și comunele din județ.

Soluția echipei Alianței USR PLUS pentru Consiliul Județean Sibiu este înființarea unei asociații județene care să identifice, să scrie și să ajute la implementarea de proiecte europene pentru localitățile din județ care nu au accesat fonduri europene sau care au o absorbție scăzută. Chiar și pentru localitățile lipite de Municipiul Sibiu care nu s-au folosit de bani europei, aproape deloc.

„Am mers cu echipele USR PLUS în numeroase localități unde candidăm, cu cei 30 de candidați la primării, cu candidații din cele 42 de UAT-uri, și am văzut că acolo discutăm de probleme de bază care lipsesc, de nevoi de bază care nu sunt acoperite: canalizare, conectare la gaz și apă. Există administrații care nu au reușit să absoarbă deloc fonduri europene – zero. Nu mai putem sta după capacitatea unor primari și administrații locale blocate. Oamenii respectivi nu au cum să ajute cetățenii care locuiesc acolo, pentru că au avut șansa asta și nu au reușit. Noi, echipa USR PLUS de la Consiliul Județean, vrem să înființăm o asociație de dezvoltare împreună cu comunitățile din județ, care să se ocupe cu scrierea și implementarea proiectelor pentru fondurilor europene și care să susțină primăriile repetente la acest capitol și nu sunt puține. Vrem să impunem prin această asociație un standard decent de viață pentru toți cetățenii din comunitățile județului.”, precizează Adrian Echert, candidatul Alianței USR PLUS la președinția Consiliului Județean Sibiu.

Uniunea Europeană alocă fonduri și Alianța USR PLUS consideră că, pe lângă necesitatea interesului dat de autorități și de profesioniști în domeniu, este necesară implicare tuturor autorităților locale pentru a avea și în județul Sibiu comunități europene dezvoltate.

Atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea comunităților și eliminarea diferențelor dintre localitățile județului Sibiu sunt priorități ale echipei Alianței USR PLUS pentru Consiliul Județean Sibiu.

