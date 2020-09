Alexandru Tomașevschi şi echipa Pro România pentru Primăria Sibiu – noul val de oameni din politica locală

⇓ Ascultă știrea ⇓

Septembrie 2020. Ne apropiem cu pași repezi de alegerile locale. Campania electorală se apropie de sfârșit. Candidații, unul și unul, și-au prezentat promisiunile și proiectele, care mai de care mai mărețe și mai interesante. Uităm însă, că astăzi, în anul 2020 suntem încercați de o pandemie de proporții. De o criză sanitară, și că totul totul ar trebui sa se rezume la cei mai importanți actori ai scenariului: cetățenii.

Pentru început, consider că este necesar să mă prezint. Mă numesc Verzescu Mădălina și sunt candidat la funcția de consilier local. Am 26 de ani, și sunt mămica unui băiețel în vărstă de 3 ani. Am urmat cursurile Facultații de Științe Socio-Umane din cadrul ULBS, specializarea Comunicare și Relații Publice și ultimul lucru pe care mi l-am imaginat că îl voi face anul acesta, a fost să mă implic activ într-un proiect politic. Deși inițial am privit totul într-o notă de scepticism, echipa din care fac parte astăzi a reușit să îmi schimbe total percepția.

Într-adevăr. Suntem un partid politic care se mândrește cu o viziune total diferită față de ceea ce electoratul a văzut și a auzit până acum. Un proiect politic nou, care îi implică și îi reprezintă pe toți cei care cred în România. Suntem astăzi aici, pentru că ne dorim să promovăm o gândire de incluziune socială, factură liberală în economie și nu în ultimul rând o gândire progresistă din punctul de vedere al drepturilor și libertaților fundamentale cetățenești.

Astăzi, îmi pun condeiul pe hârtie pentru a prezenta o mică parte din această echipă frumoasă și puternică. Cel mai probabil cititorii se vor întreba, de ce candidăm. De ce merităm ștampila pe buletinul de vot? Ei bine, răspunsul este simplu: pentru că suntem un mix echilibrat între tinerețe și experiență iar ceea ce ne propunem noi, cei din PRO România Sibiu, este să demonstrăm că în spatele conceptului de candidat, se află un om, la fel ca toți ceilalți.

Aici în Sibiu, propunem oameni și proiecte care merită acel vot PENTRU.

„Numele meu este Mircea Tiriboi și ocup locul secund pe lista de consilieri locali a partidului PRO Romania Sibiu. Am 40 e ani și sunt de profesie jurist. Implicarea mea în politică vine din convingerea că dezvoltarea Sibiului, în aceasta perioadă, depinde în mod decisiv de felul în care Primăria și Consiliul local vor aborda problemele economice, de infrastructură și administrare, existente la nivelul municipiului. Pentru că aceasta abordare trebuie să vizeze o economie durabilă și o dezvoltare sănătoasă, imposibile fără absorbția de fonduri europene și fără proiecte care sa încurajeze antreprenoriatul local și sa asigure locuri de munca și bunăstare.”

„Mă numesc Aurora Tamara Pușcaș . Am 55 de ani, o fiică de 21 de ani și sunt candidat la Consiliul Local Sibiu. Sunt absolventă a Școlii Postliceale Sanitare Carol Davila Sibiu și profesez ca asistent medical. Am decis să fac politică, considerând asta o modalitate bună de a mă implica în viața comunității și de a contribui la schimbarea în bine de care avem cu toții nevoie.”

“Sunt Ion Piloiu, am 40 de ani, sunt căsătorit și am doi copii. Sunt antreprenor și candidez la funcția de consilier local al Municipiului Sibiu. Până acum nu am mai facut politică însă am decis să ma implic pentru că sunt de părere că a fi civilizat și educat sunt cele mai importante valori ale unui om. Astfel, prin candidatura mea, îmi doresc să insuflu aceste valori tinerilor locuitori ai Sibiului.”

“Numele meu este Cristina Istrate, am 30 de ani, sunt de profesie asistent medical și sunt mama a 3 copii minunați. Candidez la funcția de consilier local pentru că mă gândesc în primul rând la viitorul copiilor mei. Îmi doresc pentru ei un mediu sigur, unde să crească frumos și să se dezvolte corespunzător din punct de vedere educațional și nu numai”

“Mă numesc Silviu Marpozan, am 26 de ani și sunt inginer de profesie. Candidez la postul de consilier local, deoarece cred că administrația locală trebuie să asculte și să ne reprezinte interesele noastre, ale tuturor cetațenilor. De asemenea, îmi propun ca în mandatul meu de consilier, să mă concentrez pe problemele cu adevărat importante ale locuitorilor și să găsesc împreună cu echipa mea cele mai bune soluții.”

“Numele meu este Vigh Hermiona, am peste 20 de ani experiență ca medic stomatolog și sunt mama unui băiat de 11 ani. Candidez la funcția de consilier local al municipiului Sibiu, din convingerea că în politica de pe plan local, la momentul actual, este nevoie de un proiect nou, realizabil și concret. Doresc să îmi pun experiența de viață cât și cea profesionala în slujba orașului în care m-am născut.”

„Numele meu este Lup Nicolae Lucian, am 31 de ani și sunt administratorul unei săli de fitness. Candidez la funcția de consilier local din dorința de a aduce o schimbare majoră în administrația sibiană. Cred în proiecte sigure și concrete, cum ar fi cele ce pot ajuta la dezvoltarea micilor întreprinzători.”

Aceasta este doar o mica parte din echipa de candidați la Consiliul Local, cu care PRO ROMÂNIA Sibiu se mândrește. Și pentru că o echipă are nevoie de un lider adevărat devine absolut necesar să îl punem în lumină pe cel care coordoneaza această echipă cu devotament și profesionalism. Alexandru Tomașevschi este președintele ales al organizației municipale PRO ROMÂNIA Sibiu și candidatul la funcția de primar al Municipiului Sibiu.

“Mă simt onorat să mă aflu în fruntea echipei de la municipiu. Ne mândrim cu o listă completă de candidați, aleși în mod democratic. Ne-am străduit să acoperim întreg electoratul sibian, propunând ca alternativă oameni din categorii socio-profesionale cât mai diversificate. Se regăsesc în listă juriști, antreprenori, ingineri și cadre medicale, care în această perioadă dificilă au un rol atât de important pentru noi și pentru sănătatea noastră. Peste 30% dintre candidați sunt femei. De asemenea, vârstele candidaților diferă, aproape 40% fiind tineri, pentru ca s-a încercat îmbinarea experienței maturității cu dinamismul și entuziasmul celor tineri.Venim să oferim soluții reale la problemele reale ale sibienilor, în această etapă de viață în care trebuie să ne reinventăm modul de a trăi. Un Sibiu metropolitan, siguranța zilei de mâine prin locuri de muncă stabile, calitate în serviciile de sănătate și în educație, acestea sunt obiectivele mele pentru Sibiu, orașul în care se spune „mulțumesc”. Spun la rândul meu mulțumesc tuturor sibienilor care se vor prezenta la vot, indiferent de alesul pe care vor pune ștampila. Sper să se informeze și să aleagă bine, pentru că alegerea de acum se va reflecta în calitatea vieții din următorii ani.”

Astfel, echipa noastră își pune bazele în mentalitatea deschisă a alegătorilor. Electoratul s-a maturizat și a crescut frumos, și-a conturat idealuri și țeluri de îndeplinit și tinde spre un mod de viață sigur și sănătos. Pentru asta e nevoie să schimbăm administrația locală. Pentru proiecte care nu rămân doar pe hârtie, ci care se concretizează, pentru a asigura bunăstarea tuturor cetățenilor și pentru a crește implicit, calitatea vieții acestora.