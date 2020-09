Astrid Fodor, primarul Sibiului: „Am planificat dezvoltarea digitalizării pe trei direcții importante” INTERVIU

⇓ Ascultă știrea ⇓

Începând din 2015, administrația publică locală a municipiului Sibiu a intrat într-un amplu proces de retehnologizare și digitalizare a serviciilor publice, dezvoltată pe trei direcții importante: aplicații mobile, comunicare online și digitalizarea interacțiunii cu sibienii.

În curând, cetățenii vor avea la dispoziție un sistem integrat de hărți electronice de utilitate publică, pentru turiști va fi lansat în câteva zile pe Sibiu City App un ghid audio în trei limbi, pentru vizitarea Sibiului, iar programul SALT Sibiu va duce la digitalizarea mai multor servicii, prin depunerea documentelor și eliberarea online a certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor.

Digitalizarea instituțiilor publice este un subiect foarte discutat, mai ales în contextul restricțiilor impuse de pandemie. Orașele se întrec în instrumente digitale creative. Care este strategia Primăriei Sibiu în acest domeniu?

Oferta pentru digitalizarea serviciilor publice este cu siguranță bogată și pare o cursă a digitalizării, mai ales între municipiile dezvoltate. Viziunea mea pentru Sibiu, și a domnului Iohannis înainte, când era primar, a fost să începem această digitalizare, absolut importantă și esențială pentru relația cu cetățenii și îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor, dar să o dezvoltăm inteligent, eficient. Nu ne-am grăbit să contractăm servicii doar de dragul îmbogățirii unei liste de proiecte bifate. Ar fi fost simplu așa. Am ales să gândim aceste instrumente digitale în pas cu dezvoltarea serviciilor, în pas cu nevoile esențiale ale sibienilor, dar și în pas cu legislația care este necesar să fie adaptată soluțiilor digitale în sectorul public.

Nu toți utilizează instrumente digitale și de aceea cele două sisteme, fizic și digital, trebuie să funcționeze în paralel cel puțin deocamdată. Această strategie ne-a fost confirmată. Vă dau doar un exemplu. Primăria Sibiu a început digitalizarea încă din 2011 prin platforma de e-administrație pe care se putea face plăți online și se putea comunica cu cetățenii în format electronic. La început erau doar câteva sute de plăți online, în 2015 s-au efectuat deja câteva mii de plăți electronice. În 2019 am ajuns la 30.000 de plăți online iar anul acesta, în doar 8 luni, am depășit pragul lui 2019. Cu toate acestea avem în continuare aglomerație și la ghișee, la termenele limită de plată, semn că nu toți cetățenii utilizează mijloacele electronice. Prin urmare, dezvoltăm în paralel serviciile. Între timp, pentru online, am simplificat plățile pe această platformă și am introdus instrumentul Plata XPRESS. Sibienii nu mai trebuie să își facă cont, cum este cazul pe platforma de e-administrație. Pot intra direct și să efectueze plata impozitelor cu codul de bare de pe deciziile de impunere pe care le primesc acasă la început de an. Pe de altă parte, din contul de pe e-administrație pot consulta istoricul de plăți şi situaţia debitelor. Deci o modalitate de plată nu o exclude pe cealaltă

Digitalizarea am inceput-o şi o continuăm după un concept clar conturat şi echilibrat. Începând din 2015 am planificat dezvoltarea digitalizării pe trei direcții importante. Prima a vizat aplicațiile mobile. Din 2015 am dezvoltat Sibiu City App, care exista deja la acea dată, dar funcționa ca un instrument turistic. Am adăugat instrumente noi pe secțiunea de turism, iar în 2018 am înființat o secțiune dedicată sibienilor – Raportări incidente – prin care aceștia ne pot transmite în timp real problemele pe care le întâlnesc în oraș, cu localizare prin GPS și posibilitatea de a atașa fotografii. Aplicația a fost descărcată până acum de 48.000 de cetățeni, peste 31.000 fiind conturi active. Aplicația PARCARE SIBIU este și aceasta tot mai utilizată, fiind descărcată de 30.000 de sibieni, oferind informații despre spațiile publice de parcare, numărul de locuri libere in parcările cu barieră si posibilitatea de a face plăți si chiar de a cumpăra un abonament care se eliberează tot online. Aplicația pentru Zoo este un ghid pentru vizitatori, iar aplicațiile Teatrului Național Radu Stanca și a Teatrului Gong sunt foarte utile pentru programare și achiziție de bilete.

A doua direcție a fost comunicarea cu cetățenii. Pe de o parte, am comunicat în mass media, atât în cea scrisă, dar mai ales în mediul online. În plus, am dezvoltat canalele proprii de comunicare: site-ul sibiu.ro care are 234.000 de vizitatori unici pe lună, newsletter-ul Primăriei pe care îl trimitem către peste 20.000 de abonați pe platforma de e-administrație și pagina de Facebook, care are aproape 30.000 de urmăritori. Petițiile și sesizările se transmit și electronic de mai mulți ani, pe pms@sibiu.ro, dar în această perioadă a pandemiei am trecut în proporție de peste 55% pe acest sistem, sibienii înțelegând că este cel mai sigur și mai simplu să comunice electronic cu noi. Pentru cei care încă doresc să se prezinte la ghișee, am creat circuite separate, și mai sigure în clădirile Primăriei, cu bon de ordine pentru distanțare.

A treia s-a axat tocmai digitalizarea interacțiunii între cetățeni și ghișeele sau serviciile administrației locale. Despre comunicarea electronică am vorbit deja, iar în plus, am introdus programarea electronică la ghișee pentru înregistrarea nașterilor și cununiilor, emiterea cărților de identitate, transcrierea actelor de stare civilă, înmatricularea vehiculelor, contractarea abonamentelor și probleme legate de spațiile de parcare sau ocuparea domeniului public. De asemenea, programarea în audiențe la diversele servicii se poate face tot electronic, de pe sibiu.ro. Trebuie să subliniez aici că depunerea documentelor pentru certificatul fiscal și certificatul de urbanism, plata taxei pentru emiterea acestora și emiterea efectivă, le facem online de ceva timp. Și pe mijloacele de transport public am introdus instrumente digitale: pentru comunicarea cu cetățenii, autobuzele noi sunt dotate cu ecrane pe care sunt afișate informații utile călătorilor, iar pentru plăți, Sibiul a fost primul oraș care a introdus plata cu cardul contactless, iar mai nou și cu codul QR.

Și consultările publice le-am trecut și pe online. Astfel, dezbaterile publice se pot face utilizând adresa de e-mail, chestionarea sibienilor pe diverse proiecte o facem electronic, prin Google Forms, iar programul de bugetare participativă se desfășoară complet online. Pandemia de coronavirus a accelerat ritmul digitalizării în instituție, dar, și mai important, i-a determinat pe mai mulți cetățeni să și utilizeze instrumentele electronice disponibile, pentru siguranța lor.

Prin urmare investim în digitalizare, dar suntem atenți la semnalele primite din partea sibienilor și ne adaptăm. Fără doar și poate vom continua digitalizarea, pentru că e modul normal de evoluție. Vom introduce pas cu pas noi instrumente, corelat cu dezvoltarea serviciilor pe care le prestăm și coroborat cu gradul de utilizare a acestora de către sibieni. 46518

Pe ce lucrează Primăria Sibiu în prezent, spre exemplu?

Cel mai important proiect la care lucrăm este un sistem integrat de hărți electronice de utilitate publică. Primăria Sibiu utilizează de mai mulți ani componenta de hărți geospațiale în activitatea internă, iar folosind această componentă am dorit să le oferim sibienilor informații prin intermediul unor hărți interactive pe care le vom posta pe site-ul sibiu.ro. Spre exemplu, vom avea o hartă cu traseele de transport public, una care arată PUZ-urile, PUD-urile și proiectele urbanistice în curs în Sibiu pentru ca cei care cumpără un imobil sau doresc să construiască sau să deschidă o afacere să se poată informa asupra zonelor aflate în dezvoltare și asupra reglementările urbanistice deja stabilite. Creăm și o hartă în care arătăm zonele fiscale, o informație importantă pentru stabilirea impozitului pe proprietăți. Harta turistică va avea toate obiectivele marcate. Utile vor fi și hărțile în care marcăm zonele verzi din Sibiu și suprafețele care aparțin domeniului public. Hărțile le vom urca pe site treptat, pe măsură ce le finalizăm. Trei dintre acestea le vom lansa chiar în zilele următoare.

Și la Sibiu City App lucrăm în continuare. Vom lansa în câteva zile un ghid audio pentru vizitarea Sibiului, realizat în trei limbi. În paralel actualizăm și aspectul site-ului patrimoniu.sibiu.ro, o resursă importantă și verificată pentru cei care doresc să afle informații despre istoria orașului. În aproximativ 2 luni vom lansa noul format. Acesta este și ultimul site din cadrul portalului sibiu.ro care necesita o actualizare. Restul le-am împrospătat treptat în acești ultimi ani.

Continuăm dotarea spațiilor publice cu hotspot-uri pentru internet gratuit, în prezent instalându-se unul în parcul din Piața Cluj, unde suntem aproape gata cu lucrările de modernizare. Următoarele hotspot-uri sunt programate în parcul Tilișca. Reamintesc ca avem deja astfel de dispozitive funcționale în piețele centrale, în parcul Sub Arini, în Zoo, dar și în mijloacele de transport public, ultimele în colaborare cu o companie importantă din zona vest.

Intern, trecem pe online modul de gestionare a documentelor, pentru o mai mare eficiență. Spre exemplu, la Serviciul Juridic se lucrează la un program care va ordona și gestiona dosarele instrumentate în instanță.

Care este linia de dezvoltare pentru următorii ani?

Direcția de dezvoltare în următorii ani este deja definită prin intermediului unui proiect important – SALT Sibiu – prin care vom reuși să digitalizăm și mai multe servicii, mai ales depunerea documentelor și eliberarea online a certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor. Pentru plata taxelor și impozitelor vom crea un cont unic din care sibianul să aleagă una sau mai multe dintre taxele care trebuie plătite Primăriei și va putea realiza plata electronică. În prezent există aplicații de plată pentru mai multe servicii, dar este mai simplu pentru cetățean să aibă un singur cont de pe care să facă toate plățile legate de Primărie. În cadrul aceluiași proiect vom implementa un terminal self service pentru cei care doresc să depună fizic documentele la sediul Primăriei. Acest terminal va permite depunerea documentelor oricând, fără a depinde de programul de funcționare al Primăriei. Aparatul va elibera inclusiv număr de înregistrare pentru ca persoana care depune să poată urmări parcursul documentului.

Și în zona aplicațiilor mobile vom avansa. Avem în lucru crearea unei aplicații pentru transportul public. Odată cu modernizarea întregii flote de autobuze este necesar un update al sistemului de comunicare cu călătorii. Aplicația va configura rute, va oferi informații în timp real despre sosirea în stație a autobuzului și va indica chiar gradul de încărcare al autobuzelor. Conex modernizării flotei, Tursib va dispune în timp relativ scurt de un software care va monitoriza prin GPS autobuzele pe trasee și astfel va fi un instrument pentru a crește gradul de respectare a timpilor de sosire în stație. De asemenea, și informarea călătorilor în stații se va face digital și în timp real pentru că în cadrul proiectului de modernizare avem inclusă modernizarea unui număr destul de mare de stații prin instalarea unor afișaje electronice.

O altă aplicație se va crea pentru Sibiu Bike City, acele 44 de centre de închirieri de biciclete. De pe aplicație se va putea plăti închirierea și se poate consulta harta interactivă cu locațiile, astfel încât să fie ușor să aflăm care este cel mai apropiat centru și unde putem lăsa bicicleta.

Digitalizarea va eficientiza și funcționarea iluminatului public din întreg orașul. Gestiunea se va face de la distanță,, ceea ce ne va permite să aprindem și să stingem iluminatul din dispecerat, dar și să vedem în timp real defectele care apar. Acesta este un proiect în curs și îl vom realiza în baza contractului pe patru ani deja încheiat cu o firmă specializată, prin care vom și continua modernizarea iluminatului din oraș, trecând pe corpuri de iluminat cu LED, acolo unde acest lucru nu a fost deja realizat.

Dumneavoastră ca primar și ca cetățean utilizați aceste instrumente digitale?

La birou sunt conectată la consola Sibiu City App, modulul Raportări Incidente. Plata impozitelor o fac online pe platforma de e-administrație. Am lucrat și lucrez online tot mai mult pentru că îmi place și e simplu. De la ședințele online și până la lucrul pe documente, folosesc platforme electronice.

Acasă folosesc demult aplicații pentru cumpărături, plăți sau să mă uit la un film bun pentru că simplifică mult lucrurile și scutesc timpul de deplasare. Nu am nici o îndoială cu privire la eficiența și utilitatea digitalizării și de aceea o includ atât în planurile pentru Primăria Sibiu, cât și personal, acasă.