SOBELE EFICIENTE – noul trend in domeniul termic!

Sobele pe lemne au fost un pilon in casele din trecut si sunt folosite in continuare pentru a reduce costurile de incalzire, dar si pentru designul lor foarte atractiv. Astazi, designul si tehnologia sobelor moderne pe lemne sunt destul de diferite de ceea ce gaseam la „sobele de ieri.”

Astfel, datorita avansarii rapide a tehnologiei din ultimii ani, sobele pe lemne sunt astazi mai eficiente, motiv pentru care tot mai multe persoane le aleg in detrimentul semineelor clasice. De ce? In primul rand, se iau in considerare aspectele legate de montaj, care in cazul sobelor pe lemne sunt de luat in considerare: se monteaza mult mai usor si rapid. Astfel, se obtine aceeasi caldura si atmosfera confortabila ca a unui semineu cu lemne, insa la pret mai mic.

Apoi, foarte apreciat este aspectul sobelor pe lemne, fata de cel al semineelor, primele fiind disponibile in diferite stiluri, forme si modele: moderne, clasice, traditionale sau rustice.

Sobe de lemn de astazi sunt surse excelente de caldura. Daca va ganditi sa achizitionati o unitate de incalzire pentru casa voastra sau sa inlocuiti una pe care o aveti deja, aruncati o privire la topul celor mai eficiente sobe de pe piata.

Soba K9

Soba K9 este o soba pe care v-o recomandam datorita randamentului ridicat, dar nu numai. Haideti sa descoperim ce caracteristici si avantaje o recomanda.

Soba pe lemne modelul K 9 este realizata din fonta de calitate ridicata, pereti dubli si poate incalzi suprafete mari de pana la 120 mp. Grosimea fontei contribuie la o durata lunga de viata a acesteia.

Designul sau atractiv este un alt avantaj demn de luat in considerare, oferind o vizibilitate buna a focului pe 2 laturi: din fata si din lateral.

In plus, aceasta soba dezvolta si o putere calorica ridicata, de 13 kW.

Soba K 9 este prevazuta cu sistem de curatare a sticlei, pentru depuneri mai mici de funingine si dotata cu dublu reglaj de aer, atat in partea inferioara a usii, cat si deasupra ei.

Pentru a satisfice nevoile termice ale cat mai multor utilizatori, soba este disponibile in mai multe variante, printre care:

– soba cu ventilator, pentru o mai buna distributie a aerului cald, acolo unde se doreste incalzirea unor suprafete mai mari;

– soba cu ASDP (reglaj de admisie de aer), ce regleaza admisia aerului pentru un consum de combustibil mult mai scazut (de pana la 30%).

– soba cu bazin de apa, ce functioneaza ca o centrala termica si incalzi toata locuinta (daca vei cauta termosemineu pareri pe internet, vei gasi o multime de oameni multumiti care isi incalzesc casa cu o soba tip semineu sau un semineu tip centrala)

– soba cu decor, ce poate fi echipata cu forme decorative rustice pe sticla.

Soba K6

Soba K6 este cea de-a 2-a soba pe care v-o recomandam, fiind sora mai mica a modelului K9 de mai sus. La caracteristici si beneficii, nu se lasa nici ea mai prejos, beneficiind de aceleasi specificatii de calitate, pereti dubli, insa cu o eficienta mai crescuta!

Desi are o putere putin mai mica decat modelul de soba anterior, randamentul ridicat si eficienta sa reprezinta avantaje de luat in considerare.

Are dimensiuni compacte, fiind ideale pentru spatiile mai restranse. In plus, costul mic al acestei sobe reprezinta un avantaj de care puteti profita.

Si aceasta soba, este disponibila in mai multe variante: soba cu ventilator, pentru uniformizarea aerului cald; soba cu reglaj de aer; soba tip centrala (pe apa), care poate fi racordata la sistemul de incalzire al casei (prin calorifere sau pardosea).

Unul dintre principalele motive pentru care acest produs este in topul sobelor eficiente, ramane avantajul peretilor dubli din fonta, care o transforma intr-o soba pe lemne durabila, adica o sursa termica pe viata!

Soba K7

Soba K7 este cea mai compacta soba din topul sobelor eficienta pe care vi le prezentam astazi, avand un pret scazut. Sa vedem ce o recomanda.

Avand performante putin mai scazute decat primele sobe, aceasta soba este totusi preferata de cumparatori pentru dimensiunile ei mai reduse si posibilitatea de a putea fi instalata in orice locuinta, cu instalare usoara si rapida.

Daca va opriti asupra acestei sobe, trebuie sa stiti ca are un consum foarte scazut de lemne. Cine nu isi doreste o soba care consuma putin?

Designul rustic, posibilitatea de racordare (pe burlan 130 mm sau fi 150 mm) chiar si pe partea din spate si sistemul de curatare a sticlei sunt alte avantaje ale acestei sobe.

La fel ca si modelele anterior prezentate, si aceasta soba poate fi echipata cu ventilator turbo cu ajutorul caruia se poate incalzi rapid incaperea in care este amplasata, precum si cu reglaj automat de admisie, pentru o utilizare redusa a combustibilului (lemnului).

Soba AB S2

Urmatoarea soba din topul recomandarilor de sobe pe lemne eficiente este Soba AB S2, un model ultra-modern, cu un design special si aspect cilindric si pentru constructia careia s-a pus mult accentul pe detalii, geamul panoramic fiind “cireasa de pe tort”.

Daca va doriti o vizibilitate larga asupra focului, aceasta soba este exact ceea ce cautati. Eficienta sa ridicata si dimensiunile generoase care permit folosirea lemnelor sub forma de bustean de lungime mai mare decat cele obisnuite, contribuie si ele la avantajele acestei sobe.

Soba AB S2 are un randament ridicat de 80%, fiind realizata din materiale de calitate inalta: otel refractar pentru exteriorul sobei si usa, samota in interior.

In plus, are si un loc special pentru depozitare ce ascunde sistemul de admisie dar poate fi folosit si pentru depozitarea lemnelor sau a dispozitivelor de aprins focul

Soba este disponibila atat in varianta standard, cat si prevazuta cu cahle pe lateral in diferite culori: crem, albe, negre.

Soba Wektor cu cahle

Modelul de soba Wektor este o soba moderna cu design foarte atractiv, realizata din otel de calitate si imbracata la exterior cu placi sau cahle de ceramica (stil teracota) de culoare crem sau negru. Aceasta este captusita cu samota la interior ceea ce rezulta intr-o ardere eficienta si un randament ridicat. Este o alegere potrivita pentru aceia care isi doresc un stil traditional dar cu parametri tehnici si functionalitate moderni.

Este disponibila in 2 culori: crem si negru.

Soba traditionala Wektor cu cahle este prevazuta cu controler manual ceea ce o face foarte eficienta dar si rezistenta datorita sticlei ceramice rezistente la temperaturi de pana la 800° C.

Este ideala pentru a fi amplasata in cabane, case de vacanta sau pensiuni, fiind foarte rezistenta in timp si putand inlocui cu succes un semineu classic, din toate punctele de vedere: estetic, functional dar si in ceea ce priveste vizibilitatea asupra focului.

Soba K10

Soba pe lemne K10 combina perfect modernul cu traditionalismul: modernismul regasit in decoratiunile subtile sub forma de benzi transversal si traditionalismul folosirii fontei ce duce la acumulare mai buna a caldurii.

Forma sa rectangulara impreuna cu dimensiunile sale reduse, contribuie la alegerea acestei sobe in tot mai multe decoruri si spatii, de la locuinte rezidentiale, la spatii turistice.

La cerere si pentru un aer si mai vintage, se pot adauga plite din fonta partea superioara, acestea oferind totodata si un plus util si practic.

Soba AB

Urmatorul model de soba recomandat este soba AB fabricate din otel si captusita cu samota la interior. Pe langa avantajele tehnice si functionale precum consum de lemne mai mic datorita dublei combustii, captuseala din samota speciala, randament ridicat, spatiu de depozitare cu usa sub incinta de ardere si altele, soba se evidentiaza prin designul deosebit, cu forme elegante si rotunjite si o vizibilitate maxima asupra focului din orice unghi!

Pentru a satisfice preferintele cat mai multor utilizatori, soba este disponibila in mai multe variante: cea standard si variante cu cahle decorative pe laterale: rosii, albe, negre.

Soba Thor

Soba Thor este o soba cu design modern si exclusivist pe care o putem incadra in topul sobelor eficiente. Forma sa rectangulara alaturi de alte caracteristici precum: clasa energetica A+, sticla pe 2 laturi, samota la interior, randamentul ridicat de 83% sau sistemul de tripla combustie, contribuie la clasarea acestei sobe in preferintele tot mai multor utilizatori.

Un plus al acestei sobe este ca puteti alege la interior samota neagra, schimband complet designul final al acesteia datorita contrastului puternic al culorii negre cu flacarile focului.

Datorita acestor numeroase caracteristici pozitive, soba poate fi instalata intr-o varietate de spatii: camera de living mari, interioare open-space sau chiar pe colt.

In plus, soba este disponibila si in varianta cu 3 laturi, putand fi amplasata in centrul casei pentru vedere din toate unghiurile.

Soba K8

Soba K8 are un design deosebit, cu forma ovala si dungi decorative la exterior, imbinand perfect designul modern cu utilizarea traditionala a fontei.

Este bineinteles, o soba eficienta, ajungand la un randament de 75 % si putand incalzi pana la 100 mp. Se potriveste in orice casa sau spatiu, avand un aspect cilindric unic, ceea ce o face o alegere inspirata. Printre avantajele de care veti beneficia daca alegeti Soba K8, se numara:

– durata mare de viata

– posibilitatea de racordare atat sus, cat si prin partea din spate

– sticla ceramica pe forma semi-rotund

– sticla ceramica rezistenta la temperaturi ridicate de pana la 800° C.

– maner detasabil

– usa soba fonta foarte moderna

Soba este disponibila si intr-o varianta exclusivista si speciala am putea spune – varianta de soba tip tunel, unde arderea flacarilor este vizibila in 2 parti (fata-spate), fiind o alegere ideala pentru amplasarea in centrul casei sau in spatiile open space.

Deflectorul din conul focarului, ventilatorul turbo sau reglajul de aer, precum si garantia de 5 ani de care beneficiaza soba, toate demonstreaza ca este un produs bun si de incredere!

Soba AB Supra

Soba AB Supra este o soba pe lemne cu design ultramodern exclusivist, pe picior, fabricata din otel durabil si rezistent, captusit cu samota la interior.

Datorita designului si vedere foarte bune asupra flacarilor, de la “inaltime”, dar si formei sale rotunjite si dimensiunii, este o alegere indrazneata, care va atrage multe complimente.

Avantaje si caracteristici Soba pe lemne AB Supra:

– ardere cu dubla combustie ceea ce duce la un consum de lemne mult mai mic

– posibilitatea de a putea fi racordata la admisia de aer din exterior, pentru cei care doresc ca aerul de ardere sa fie adus de afara.

– ardere completa a lemnelor ce determina mai putine reziduuri si cenusa mai putine reziduuri si un tiraj mai bun.

– dotata cu captuseala din samota speciala (Accumote)

Ca si in cazul celorlalte modele de sobe din topul celor mai eficiente sobe, si acest model de soba este disponibil intr-o varietate de variane: una standard, dar si variante cu cahle decorative pe partile laterale: rosii, albe, negre, sau varianta speciala – cu rotire a corpului sobei la 360◦, una dintre cele mai inovative functii atasate unei sobe pe lemne.

Soba Blanka cu cahle

Poate cea mai traditionala soba din topul nostru este soba modelul Blanka designul acesteia ducandu-ne cu gandul la vechile sobe din teracota ce se gaseau in casele bunicilor nostri. Datorita avansului tehnologic, astazi ne bucuram de o varianta mult imbunatatita, din toate punctele de vedere. Cahlele decorative ceramice, alaturi de functiile si caracteristicile de top fac din aceasta soba o alegere ideala pentru cei care isi doresc un touch rustic.

Este practic un semineu preasamblat alcatuit dintr-un focar de semineu realizat din otel refractar de 4mm, samotat la interior si imbracat in cahle de teracota la exterior cu performante ridicate.

Printre performantele tehnice si functionale se remarca: acumularea de caldura, cele 2 reglaje de aer, gratar de fonta si un cenusa, posibilitatea de a inmagazina multa caldura in timpul arderii, pe care mai apoi o elibereaza treptat, pentru mult timp.

Si aceasta soba este disponibila in 2 variante de culori, cu cahle ceramice din teracota alba si modelul cu cahle decorative ceramice negre.

Soba K5

Ultima recomandare de sobe eficiente, este soba K5 – o soba de dimensiuni mai mici, compacta, dar foarte eficienta, fiind dotata cu sistem de tripla combustie. Are un proces de ardere mult mai efficient decat o soba din comert si asta datorita samotei din interior.

Desi are o dimensiune compacta, vederea asupra focului este una larga. Ca si variante pentru acest model, puteti alege fie varianta standard din otel, fie varianta cu usa din fonta, sau modelul cu picior, soba cu loc de lemne sau modelul cu usita inferioara.

Soba are un consum minim de lemne, ceea ce reprezinta un real avantaj in fata altor sobe.

Speram ca alegerile si recomandarile noastre va sunt de folos si va vor inspira in alegerea unei sobe care se potriveste preferintelor si nevoilor voastre. Acestea sunt printre cele mai eficiente sobe disponibile pe piata, iar caracteristicile lor functionale, randamentul si designul, le diferentiaza de restul modelelor din comert.